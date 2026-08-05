7 साल बाद वापसी, भारत में आते ही छा जाएगा Vivo S2, कल होगा लॉन्च; कीमत इतनी

Vivo S2 कल (6 अगस्त) दोपहर 12 बजे भारतीय बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार है। लॉन्च के बाद Vivo S2 को Vivo इंडिया के ऑनलाइन स्टोर और Flipkart के जरिए बेचा जाएगा। इस फोन में 6.83-इंच का 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलेगा।

एक लीक के अनुसार, भारत में इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत लगभग 44,999 रुपये हो सकती है

Vivo S2 India Launch Tomorrow: नया फोन खरीदने का प्लान है तो खबर आपके काम की है। वीवो का नया फोन Vivo S2 कल दोपहर 12 बजे भारतीय बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार है। फोन की माइक्रोसाइट पहले से ही फ्लिपकार्ट पर लाइव है, जहां कंपनी इसके डिजाइन और कलर ऑप्शन को पहले ही टीज कर चुकी है। कहा जा रहा है कि यह फोन बड़े कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले और बड़ी बैटरी से साथ आएगा और इसमें मीडियाटेक चिपसेट और ढेर सारे AI-पावर्ड फीचर्स मिलेंगे। बता दें कि Vivo S2 के लॉन्च के साथ भारत में Vivo की S-सीरीज की करीब 7 साल बाद वापसी हो रही है। कंपनी ने 2019 में Vivo S1 लॉन्च किया था। चलिए डिटेल में बताते हैं अपकमिंग Vivo S2 में क्या-क्या खास मिलने वाला है।

भारत में Vivo S2 की कीमत और उपलब्धता हालांकि वीवो ने अभी तक इसकी कीमत के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन हालिया लीक से पता चलता है कि इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत लगभग 44,999 रुपये हो सकती है, जबकि 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत लगभग 49,999 रुपये होने की उम्मीद है। लॉन्च के बाद Vivo S2 को Vivo इंडिया के ऑनलाइन स्टोर और Flipkart के जरिए बेचा जाएगा।

चलिए एक नजर डालते हैं Vivo S2 के खास स्पेसिफिकेशन्स पर: कंपनी ने कन्फर्म किया है कि वीवो S2 रीगल ब्रॉन्ज, सफायर ब्लू और सिल्क व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। इस फोन में 6.83-इंच का 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रिजॉल्यूशन 1.5K, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स तक है। वीवो का यह भी कहना है कि इस पैनल को SGS लो ब्लू लाइट और SGS फाइव-स्टार सनलाइट रीडेबल डिस्प्ले सर्टिफिकेशन मिले हैं। यह डिवाइस मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7360 टर्बो चिपसेट पर चलेगा और वीवो का दावा है कि इस चिपसेट ने AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में 9,70,000 स्कोर हासिल किया है। वीवो S2 में 7050mAh की बैटरी है और इसकी मोटाई सिर्फ 7.99 एमएम है।