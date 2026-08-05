7 साल बाद वापसी, भारत में आते ही छा जाएगा Vivo S2, कल होगा लॉन्च; कीमत इतनी
Vivo S2 कल (6 अगस्त) दोपहर 12 बजे भारतीय बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार है। लॉन्च के बाद Vivo S2 को Vivo इंडिया के ऑनलाइन स्टोर और Flipkart के जरिए बेचा जाएगा। इस फोन में 6.83-इंच का 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलेगा।
Vivo S2 India Launch Tomorrow: नया फोन खरीदने का प्लान है तो खबर आपके काम की है। वीवो का नया फोन Vivo S2 कल दोपहर 12 बजे भारतीय बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार है। फोन की माइक्रोसाइट पहले से ही फ्लिपकार्ट पर लाइव है, जहां कंपनी इसके डिजाइन और कलर ऑप्शन को पहले ही टीज कर चुकी है। कहा जा रहा है कि यह फोन बड़े कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले और बड़ी बैटरी से साथ आएगा और इसमें मीडियाटेक चिपसेट और ढेर सारे AI-पावर्ड फीचर्स मिलेंगे। बता दें कि Vivo S2 के लॉन्च के साथ भारत में Vivo की S-सीरीज की करीब 7 साल बाद वापसी हो रही है। कंपनी ने 2019 में Vivo S1 लॉन्च किया था। चलिए डिटेल में बताते हैं अपकमिंग Vivo S2 में क्या-क्या खास मिलने वाला है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
भारत में Vivo S2 की कीमत और उपलब्धता
हालांकि वीवो ने अभी तक इसकी कीमत के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन हालिया लीक से पता चलता है कि इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत लगभग 44,999 रुपये हो सकती है, जबकि 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत लगभग 49,999 रुपये होने की उम्मीद है। लॉन्च के बाद Vivo S2 को Vivo इंडिया के ऑनलाइन स्टोर और Flipkart के जरिए बेचा जाएगा।
चलिए एक नजर डालते हैं Vivo S2 के खास स्पेसिफिकेशन्स पर:
कंपनी ने कन्फर्म किया है कि वीवो S2 रीगल ब्रॉन्ज, सफायर ब्लू और सिल्क व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। इस फोन में 6.83-इंच का 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रिजॉल्यूशन 1.5K, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स तक है। वीवो का यह भी कहना है कि इस पैनल को SGS लो ब्लू लाइट और SGS फाइव-स्टार सनलाइट रीडेबल डिस्प्ले सर्टिफिकेशन मिले हैं। यह डिवाइस मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7360 टर्बो चिपसेट पर चलेगा और वीवो का दावा है कि इस चिपसेट ने AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में 9,70,000 स्कोर हासिल किया है। वीवो S2 में 7050mAh की बैटरी है और इसकी मोटाई सिर्फ 7.99 एमएम है।
कैमरे की बात करें तो वीवो S2 में 50-मेगापिक्सेल का Sony IMX852 प्राइमरी सेंसर दिया गया है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। दोनों कैमरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं, जिससे यह फोन उन यूजर्स के लिए बढ़िया है जो अक्सर कंटेंट बनाते हैं। यह स्मार्टफोन OriginOS 6 के साथ आएगा और इसमें कई AI-पावर्ड फीचर्स, जैसे AI क्रिएशन, AI ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट और सर्कल टू सर्च 2.0 मिलेंगे। इसमें शेक एंड शेयर फीचर का सपोर्ट भी मिलेगा, जिसकी मदद से यूजर्स एक आसान जेस्चर से कम्पैटिबल डिवाइस के बीच फाइलें ट्रांसफर कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।