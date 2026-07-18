भारत में धूम मचाएगा वीवो का नया फोन, सामने आई लॉन्च डिटेल और कीमत

Vivo अब S-सीरीज में एक नया फोन जोड़ने की तैयारी में जुट गई है। खबर है कि कंपनी अब Vivo S2 स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। एक टिप्स्टर ने Vivo S2 की भारतीय लॉन्च टाइम और कीमत की जानकारी दी है।

Vivo S2 India Launch: वीवो अपने पोर्टफोलियो में एक नया फोन जोड़ने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि वीवो जल्द ही भारतीय बाजार में अपनी S-सीरीज के तहत एक नया स्मार्टफोन पेश करेगा, और यह फोन पहले ही कई सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर दिखाई दे चुका है। अब एक टिप्स्टर ने फोन की भारतीय लॉन्च टाइमलाइन और प्राइस रेंज के बारे में डिटेल्स शेयर की है। अपकमिंग फोन में क्या खास होगा और कितनी होगी इसकी कीमत, चलिए जानते हैं...

Vivo S2 की इंडिया लॉन्च डिटेल और प्राइसिंग टिप्स्टर योगेश बरार ने एक्स पर बताया कि वीवो अगले महीने अगस्त 2026 की शुरुआत में अपने अपकमिंग एस-सीरीज स्मार्टफोन -वीवो एस 2 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकता है। हालांकि, टिप्स्टर ने लॉन्च की सटीक डेट नहीं बताई है।

लॉन्च टाइमलाइन के साथ टिप्स्टर ने यह भी हिंट दिया है कि अपकमिंग Vivo S2 की कीमत भारत में 50,000 रुपये से कम होगी। पार्ट्स की बढ़ती लागत और कई स्मार्टफोन ब्रांड्स द्वारा हाल ही में की गई कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए, इसकी संभावित कीमत कोई हैरानी की बात नहीं है।

टिप्स्टर ने बताया कि स्मार्टफोन को अगले महीने की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा, इसकी बिक्री स्वतंत्रता दिवस के दौरान शुरू होने की उम्मीद है।

इसके पिछले सर्टिफिकेशन डिटेल के अनुसार, इस फोन को मॉडल नंबर 'V2576' के साथ ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर देखा गया था, जहां इसका उपनाम वीवो S2 के रूप में सामने आया था। हालांकि, सर्टिफिकेशन से किसी स्पेसिफिकेशन या फोन की अन्य डिटेल के बारे में पता नहीं चला था।

इसके अलावा, वही 'V2576' मॉडल नंबर NBD इंफोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटाबेस पर दिखाई दिया था। इसकी लिस्टिंग में 8GB/256GB मेमोरी कॉन्फिगरेशन का पता चला, जबकि खरीद की जगह पाकिस्तान बताई गई थी।

इसके अलावा, वीवो S2 ने कथित तौर पर भारत का बीआईएस सर्टिफिकेशन भी प्राप्त कर लिया है, जिससे यह हिंट मिलता है कि स्मार्टफोन को देश में जल्द लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, BIS लिस्टिंग से इसके स्पेसिफिकेशन या लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा नहीं हुआ।