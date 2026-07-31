7 साल बाद 'कमबैक' कर रहा धांसू Vivo फोन, कंपनी ने बताई डेट; होश उड़ा देगी कीमत

Vivo S2 भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। कहा जा रहा है कि इसमें 1.5K रिजॉल्यूशन वाला 6.83-इंच का एमोलेड डिस्प्ले होगा। उम्मीद है कि यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7360 चिपसेट पर चलेगा। इसमें 7,050mAh की बैटरी हो सकती है।

Vivo ने कंफर्म कर दिया है कि भारत में Vivo S2 को 6 अगस्त को दोपहर 12 बजे (IST) लॉन्च किया जाएगा।

Vivo ने अब भारत में Vivo S2 की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। साथ ही, कंपनी ने आने वाले S सीरीज के स्मार्टफोन की अब तक की सबसे अच्छी झलक भी दिखाई है, जिसमें देखा जा सकता है कि अपकमिंग फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप से लैस होगा। ऑफिशियल टीजर में फोन को दो कलर ऑप्शन में दिखाया गया है। माना जा रहा है कि Vivo S2 में 1.5K रिजॉल्यूशन वाला 6.83-इंच का एमोलेड डिस्प्ले होगा। उम्मीद है कि यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7360 चिपसेट पर चलेगा। इसमें 7,050mAh की बैटरी हो सकती है। कई लीक्स में फोन की कीमत का भी हिंट दिया है। बता दें कि Vivo S2 के लॉन्च के साथ भारत में Vivo की S-सीरीज की करीब 7 साल बाद वापसी हो रही है। कंपनी ने 2019 में Vivo S1 लॉन्च किया था। चलिए एक नजर डालते हैं अपकमिंग फोन में हमें क्या-क्या खास मिलने वाला है...

अगले हफ्ते इस दिन आ रहा Vivo S2 वीवो ने शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज के जरिए कन्फर्म किया कि Vivo S2 भारत में 6 अगस्त को दोपहर 12 बजे (IST) लॉन्च होगा। ऑफिशियल टीजर में फोन को ब्लैक और व्हाइट कलर्स में दिखाया गया है, जिसमें ग्लॉसी रियर पैनल है। इसके पिछले हिस्से में हॉरिजॉन्टल पिल-शेप्ड मॉड्यूल में डुअल कैमरा यूनिट है। डिस्प्ले में सेल्फी कैमरे के लिए होल-पंच कटआउट दिया गया है। वीवो और Amazon, दोनों ने ही अपनी-अपनी वेबसाइट्स पर अपकमिंग S-सीरीज फोन की माइक्रोसाइट बनाई है।

कंपनी ने वीवो S2 के किसी भी फीचर का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7360 Turbo चिपसेट पर चलेगा। इसमें 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7050mAh की बैटरी होने की भी संभावना है।

इतनी हो सकती है कीमत (लीक के अनुसार) खबरों के मुताबिक, Vivo S2 के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वैरिएंट की कीमत 51,999 रुपये हो सकती है। इतनी ही RAM वाले 256GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 55,999 रुपये होने की उम्मीद है।