आते ही छा जाएगा Vivo S2: यूनिक डिजाइन, 7000mAh बैटरी, 50MP OIS कैमरा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन, लॉन्च डेट और कीमत लीक

Vivo S2 भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने फोन का पहला टीजर जारी कर दिया है। लॉन्च से पहले कैमरा डिजाइन, संभावित कीमत, कलर ऑप्शन, सेल डेट और कई फीचर्स लीक हो चुके हैं।

6 साल बाद भारत लौट रही Vivo S Series, Vivo S2 का टीजर हुआ जारी

Vivo ने आखिरकार भारत में अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Vivo S2 की पहली आधिकारिक झलक दिखा दी है। कंपनी ने X (पहले Twitter) पर एक टीजर वीडियो शेयर किया है, जिससे साफ हो गया है कि यह स्मार्टफोन जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है। खास बात यह है कि Vivo S2 के साथ कंपनी करीब छह साल बाद S Series की भारत में वापसी करने जा रही है। इससे पहले साल 2019 में Vivo S1 भारतीय बाजार में लॉन्च हुआ था। हालांकि Vivo ने अभी लॉन्च डेट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन लीक्स के मुताबिक स्मार्टफोन 6 अगस्त को भारत में दस्तक दे सकता है।

टीजर वीडियो में फोन का रियर डिजाइन दिखाई देता है, जिसमें नया कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है। वहीं डमी यूनिट्स की तस्वीरों से इसके डिस्प्ले और बॉडी डिजाइन की भी झलक मिली है। टीजर में फोन के पीछे पिल-शेप (Pill-shaped) हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। इसके अंदर बाईं तरफ दो बड़े गोल कैमरा रिंग्स नजर आते हैं, जबकि दाईं ओर एक अलग गोल एलिमेंट दिखाई देता है, जिसे लाइट रिंग माना जा रहा है। यह डिजाइन हाल ही में सामने आए लीक्स से काफी हद तक मेल खाता है।

Vivo S2 कब होगा लॉन्च और कब शुरू होगी सेल कंपनी ने फिलहाल लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। टिप्स्टर अभिषेक यादव के मुताबिक Vivo S2 को 6 अगस्त को भारत में लॉन्च किया जा सकता है। स्मार्टफोन की पहली सेल 11 अगस्त से शुरू हो सकती है। Vivo S2 भारत में दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च हो सकता है। फोन 8GB रैम + 128GB स्टोरेज और 8GB रैम + 256GB स्टोरेज मॉडल में आ सकता है। वहीं फोन को तीन रंगों में पेश किए जाने की संभावना है। जो Regal Bronze, Sapphire Blue और Silk White हैं।

Vivo S2 कीमत (लीक) लॉन्च से पहले Vivo S2 की कीमत को लेकर भी नई जानकारी सामने आई है। टिप्स्टर अभिषेक यादव के अनुसार, कंपनी की इंटरनल रिटेल लिस्टिंग में डेमो यूनिट्स की कीमत करीब 38,000 रुपए और 42,000 रुपए दिखाई गई है। वहीं 8GB + 128GB वेरिएंट की इंटरनल लिस्टिंग में 43,000 रुपए का आंकड़ा सामने आया है। हालांकि, उन्होंने साफ किया है कि ये फाइनल लॉन्च प्राइस नहीं हैं, बल्कि केवल इंटरनल रिटेल लिस्टिंग की कीमतें हैं। ऐसे में लॉन्च के समय कीमत में बदलाव देखने को मिल सकता है।