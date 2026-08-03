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7050mAh बैटरी, 50MP OIS कैमरा, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, Aura लाइट के साथ आ रहा Vivo S2, कंपनी खुद कन्फर्म किए फीचर्स

By Himani Gupta
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Vivo S2 के लॉन्च से पहले कंपनी ने इसके कई बड़े फीचर्स कन्फर्म कर दिए हैं। फोन में 7050mAh बैटरी, 6.83-इंच 120Hz कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, 50MP OIS कैमरा, 32MP सेल्फी कैमरा, Aura Light और MediaTek Dimensity 7360-Turbo प्रोसेसर मिलेगा।

7050mAh बैटरी, 50MP OIS कैमरा, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, Aura लाइट के साथ आ रहा Vivo S2, कंपनी खुद कन्फर्म किए फीचर्स
Vivo का नया AI स्मार्टफोन जल्द देगा दस्तक, Curved Display और Aura Light कैमरा होगा खास

Vivo एक बार फिर अपनी S Series को वापस लाने जा रहा है। करीब छह साल बाद कंपनी Vivo S2 के साथ इस सीरीज की वापसी कर रही है। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन का टीजर जारी कर दिया है, जिससे इसके डिजाइन, कलर ऑप्शन और फीचर्स की डिटेल कन्फर्म हो गई है। Vivo S2 को प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंट में उतारा जा सकता है। फोन में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, 50MP OIS कैमरा, Aura Light और बड़ी बैटरी मिलने वाली है। कंपनी ने इसे तीन आकर्षक रंगों में टीज किया है, जिससे साफ है कि डिजाइन पर भी खास ध्यान दिया गया है।

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Vivo S2 भारत में कब होगा लॉन्च और कलर वैरिएंट

Vivo ने पुष्टि कर दी है कि Vivo S2 को भारत में 6 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने टीज़र में फोन के तीन रंगों की झलक दिखाई है। Vivo S2 को Regal Bronze, Sapphire Blue और Silk White कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। इन रंगों के साथ फोन का प्रीमियम लुक और भी आकर्षक नजर आता है। इसके रियर पैनल पर पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल और Aura Light रिंग भी दिखाई गई है।

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Vivo S2 की संभावित कीमत

कंपनी ने अभी Vivo S2 की आधिकारिक कीमत का खुलासा नहीं किया है। इसे भारत में प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत लगभग 40,000 रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है। असली कीमत का खुलासा 6 अगस्त को लॉन्च इवेंट के दौरान होगा।

Vivo S2 के फीचर्स

Vivo S2 में 6.83 इंच का 1.5K 3D Curved AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। फोन में MediaTek Dimensity 7360-Turbo प्रोसेसर दिया गया है, जिसका AnTuTu स्कोर करीब 9.7 लाख बताया गया है। वहीं 7050mAh की बड़ी बैटरी पूरे दिन का बैकअप देने का दावा करती है।

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फोटोग्राफी के लिए इसमें Sony IMX852 सेंसर वाला 50MP प्राइमरी कैमरा और 32MP फ्रंट कैमरा मिलेगा। खास बात यह है कि फ्रंट और रियर दोनों कैमरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा Aura Light Portrait और Dual View Video जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जो व्लॉगिंग और लो-लाइट फोटोग्राफी को बेहतर बनाते हैं।

सॉफ्टवेयर की बात करें तो Vivo S2 OriginOS 6 पर चलेगा। इसमें Circle to Search 2.0, Shake and Share, vivo Office Kit, AI Creation और AI Transcript Assist जैसे AI फीचर्स मिलेंगे, जो फाइल शेयरिंग, नोट्स बनाने और प्रोडक्टिविटी को आसान बनाने में मदद करेंगे।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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