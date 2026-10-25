Vivo S2 FE रिव्यू: 10000mAh की मेगा बैटरी वाला फोन कितना दमदार? ऐसा रहा अनुभव

Vivo S2 FE में 10000mAh की बड़ी बैटरी, 6.83 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले और 50MP का रियर कैमरा मिलता है। रिव्यू में जानिए इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटी और चार्जिंग स्पीड दमदार है या नहीं।

Vivo S2 FE में बड़ी 10000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है।

भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में पावरफुल बैटरी वाले फोन्स की डिमांड बढ़ी है और मिड-प्रीमियम सेगमेंट में Vivo बीते दिनों नया Vivo S2 FE लेकर आया है। Vivo S2 FE उन स्मार्टफोन्स में शामिल है, जिनका फोकस केवल कैमरा, प्रोसेसर या डिजाइन पर नहीं, बल्कि दमदार बैटरी बैकअप पर है। कंपनी ने इस फोन में 10000mAh की बड़ी बैटरी दी है। इसके साथ 1.5K AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 50MP Sony कैमरा और MediaTek Dimensity 7300e प्रोसेसर मिलता है। फोन Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 पर चलता है।

सवाल है कि क्या इतनी बड़ी बैटरी के लिए इस कीमत पर फोन खरीदना समझदारी होगी? क्या इसकी परफॉर्मेंस, कैमरा और चार्जिंग भी उतने ही अच्छे हैं? हमने इस फोन को करीब तीन सप्ताह प्राइमरी फोन की तरह इस्तेमाल किया और इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं।

मिनिमल डिजाइन और बिल्ड-क्वॉलिटी 10000mAh की बैटरी वाले फोन आमतौर पर काफी मोटे और भारी होते हैं। Vivo S2 FE की खासियत यह है कि इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद इसका डिजाइन बहुत ज्यादा भारी नहीं दिखता। इसकी मोटाई लगभग 8.59 से 8.69mm और वजन 224 से 225 ग्राम के बीच है। यानी यह सामान्य फोन के मुकाबले थोड़ा भारी जरूर है, लेकिन बैटरी क्षमता को देखते हुए हमें इसका डिजाइन प्रैक्टिकल लगा। इसके बैक पैनल पर मिनिमल के साथ-साथ खास ग्लेयर डिजाइन मिलता है। रोशनी में इसका बैक पैनल एकदम अलग लुक देता है।

बॉक्स में ही ट्रांसपैरेंट कवर भी दिया गया है, जिससे इसके बैक पैनल का डिजाइन नहीं छिपता। इसका रियर पैनल प्लास्टिक कंपोजिट से बना है, ऐसे में फोन कवर के साथ इस्तेमाल करना समझदारी भरा फैसला होगा। साथ ही Vivo S2 FE में IP68 और IP69 रेटिंग दी गई है। कंपनी ने MIL-STD-810H बेस्ड ड्रॉप और शॉक रेजिस्टेंस का भी दावा किया है। हालांकि, अपने रिव्यू पीरियड में हमने इसकी मजबूती या फिर वाटर रेसिस्टेंस से जुड़े टेस्ट नहीं किए।

वीडियो और गेमिंग के लिए बड़ा डिस्प्ले Vivo S2 FE में 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजॉल्यूशन 2800×1260 पिक्सल यानी 1.5K है। स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट के साथ आती है। कंपनी के मुताबिक, इसकी HBM ब्राइटनेस 2,000 निट्स तक जाती है। हमने महसूस किया कि बड़ी स्क्रीन का फायदा YouTube वीडियो, OTT कंटेंट, सोशल मीडिया यूजेस और गेमिंग में मिलेगा। इसके अलावा AMOLED पैनल के चलते कलर्स में अच्छी डेप्थ और कंट्रास्ट मिलता है। 120Hz रिफ्रेश रेट स्क्रॉलिंग और सिस्टम एनिमेशन को भी ज्यादा स्मूद बनाता है। फोन को आउटडोर यूज करने में भी कोई परेशानी नहीं हुई और इसकी स्क्रीन साफ दिखती है।

परफॉर्मेंस से नहीं करना होगा समझौता Vivo S2 FE में MediaTek Dimensity 7300e 5G प्रोसेसर दिया गया है। यह 6nm प्रोसेस पर बेस्ड ऑक्टा-कोर चिपसेट है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.5GHz तक जाती है। फोन में 6GB या 8GB LPDDR4X RAM और 128GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। हमने महसूस किया कि रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए यह हार्डवेयर दमदार है। WhatsApp, Instagram, YouTube, वेब ब्राउजिंग, ईमेल और कई ऐप्स के बीच स्विच करने में कोई लैग नहीं मिला। फास्ट स्टोरेज की वजह से ऐप्स ओपेन करने और फाइल्स एक्सेस करने में भी दिक्कत नहीं आई।

बेंचमार्क टेस्टिंग की बात करें तो फोन ने AnTuTu बेंचमार्क पर लगभग 9 लाख स्कोर किया। BGMI को Smooth ग्राफिक्स और Extreme फ्रेम रेट सेटिंग पर चलाने के दौरान गेमप्ले अच्छा रहा। लंबे गेमिंग सेशन में फोन थोड़ा गर्म हुआ, लेकिन बड़े वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम के चलते तापमान मैनेज्ड रहा। ऐसे में अगर आपको रोजमर्रा के इस्तेमाल और कभी-कभार गेमिंग या हैवी यूजेस करना है, तो इस फोन से कोई शिकायत नहीं होगी।

सॉफ्टवेयर और AI फीचर्स सपोर्ट डिवाइस में Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 मिलता है। इसमें Origin Island, Private Space, Shake and Share जैसे कई AI फीचर्स शामिल हैं और Google Gemini का सपोर्ट भी दिया गया है। Origin Island सपोर्टेड नोटिफिकेशन और कुछ लाइव एक्टिविटी को कॉम्पैक्ट तरीके से दिखाता है। वहीं, Private Space की मदद से निजी ऐप्स और कंटेंट को अलग रखा जा सकता है। AI Erase फोटो में मौजूद अनचाहे लोगों या ऑब्जेक्ट्स को हटाने में मदद करता है।

AI Captions और अन्य AI टूल्स कंटेंट देखने, बनाने या एडिट करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा Vivo S2 FE को कस्टमाइज करना भी बेहद आसान है।

कुछ ऐसी मिली कैमरा परफॉर्मेंस फोन के बैक पैनल पर 50MP Sony IMX852 मुख्य कैमरा और 2MP बोकेह कैमरा मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। फ्रंट कैमरे का 90 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू ग्रुप सेल्फी के लिए उपयोगी हो सकता है। हमने पाया कि अच्छी रोशनी में 50MP कैमरे से डिटेल वाली फोटोज लेने की क्षमता है। कलर्स अच्छे मिलते हैं और बोकेह इफेक्ट में सबजेक्ट को अच्छे से डिफाइन किया गया है। इसके अलावा कैमरा डेप्थ भी सही से दिखाता है। सेटअप का 2MP बोकेह कैमरा बैकग्राउंड ब्लर में मदद करता है।

दूसरी ओर, 32MP फ्रंट कैमरा सेल्फी लेने वालों और वीडियो कॉल करने वालों को पसंद आ सकता है लेकिन सेल्फी पोर्ट्रेट में बालों के किनारों और मुश्किल बैकग्राउंड को अलग करने में कहीं-कहीं दिक्कत जरूर आई। एक बात और, यह कैमरा सेटअप उन लोगों को थोड़ा कमजोर लग सकता है, जो कम रोशनी में बहुत अच्छी फोटोज या स्टेबल वीडियो चाहते हैं। रात की फोटोज में कुछ कमियां जरूर सामने आईं। इस फोन में OIS नहीं है और वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p तक लिमिटेड है। ऐसे में कंटेंट क्रिएटर्स या व्लॉगिंग करने वालों को यह कमी खल सकती है।

आप इस फोन के इमेज सैंपल्स नीचे देख सकते हैं,

बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट Vivo फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10000mAh बैटरी है। आम स्मार्टफोन में मिलने वाली बैटरी के मुकाबले इसकी क्षमता काफी ज्यादा है। इस बड़ी बैटरी का फायदा उन लोगों को मिलेगा, जो दिनभर मोबाइल डेटा, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग, नेविगेशन और कॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ फोन बार-बार चार्ज नहीं करना होगा। हमारे रिव्यू पीरियड के दौरान फोन नॉर्मल यूजेस, गेमिंग, वीडियो देखने और सोशल मीडिया यूज के बावजूद फुल चार्ज पर दो दिन से ज्यादा चला।

साथ ही रिवर्स चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट से दूसरे डिवाइस को चार्ज किया जा सकता है। यानी जरूरत पड़ने पर यह फोन पावर बैंक की तरह काम आ सकता है। फोन में 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंग मिलती है और बॉक्स में चार्जर भी दिया गया है। हमने पाया कि बड़ी बैटरी होने के चलते इसे जीरो से फुल चार्ज होने में एक घंटे से ज्यादा का वक्त लगा।