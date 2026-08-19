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Vivo यूजर्स के लिए बड़ी खबर! कॉल आते ही फोन बताएगा कहीं Scam तो नहीं

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Vivo स्मार्टफोन्स में Google का AI-powered Scam Detection फीचर जल्द आने के संकेत मिले हैं। Phone by Google ऐप की APK teardown में Vivo का नाम सामने आया है।

Vivo Phones
Vivo स्मार्टफोन्स में स्कैम डिटेक्शन फीचर मिल सकता है।

स्मार्टफोन यूजर्स को स्कैम और फर्जी कॉल से बचाने के लिए Google अपने Scam Detection फीचर का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर सकता है। एक नई APK teardown रिपोर्ट में संकेत मिले हैं कि यह फीचर जल्द ही Vivo के स्मार्टफोन्स पर भी उपलब्ध हो सकता है। अभी तक Google का यह फीचर Pixel डिवाइसेज पर उपलब्ध रहा है और इस साल Samsung Galaxy S26 सीरीज तक भी पहुंचा है।

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Android Authority की रिपोर्ट के मुताबिक, Phone by Google ऐप के वर्जन 234.0.9 की APK teardown में Vivo का नाम Google के Scam Detection फीचर से जुड़े कोड के साथ दिखाई दिया है। रिपोर्ट में ‘Sharpie’ नाम का इंटरनल कोडनेम भी सामने आया है, जिसे Google के Scam Detection फीचर से जोड़ा जाता है। इससे संकेत मिलता है कि Vivo इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाला अगला Android स्मार्टफोन ब्रांड हो सकता है।

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कैसे काम करता है Google Scam Detection?

Google का Scam Detection फीचर फोन कॉल के दौरान संभावित धोखाधड़ी के संकेतों को पहचानने के लिए ऑन-डिवाइस AI का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के तौर पर अगर कॉल के दौरान बातचीत में किसी तरह के संदिग्ध पैटर्न दिखाई देते हैं, तो फोन यूजर को चेतावनी दे सकता है। Google के मुताबिक Pixel 9 और उसके बाद के डिवाइसेज पर यह Gemini Nano के ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है, जबकि कुछ पुराने Pixel डिवाइसेज पर ऑन-डिवाइस मशीन लर्निंग मॉडल काम करते हैं।

कंपनी के अनुसार, फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहता है और यूजर की अनुमति के बाद ही सक्रिय होता है। Scam Detection के लिए इस्तेमाल होने वाला डेटा डिवाइस पर ही प्रोसेस किया जाता है। Google का कहना है कि बातचीत का ऑडियो या ट्रांसक्रिप्शन उसके सर्वर पर भेजा या स्टोर नहीं किया जाता।

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Vivo यूजर्स के लिए क्यों खास है यह फीचर?

आजकल फोन कॉल के जरिए होने वाली ठगी के तरीके लगातार बदल रहे हैं। साइबर अपराधी बैंक अधिकारी, पुलिसकर्मी, कस्टमर केयर एजेंट या किसी परिचित के नाम पर कॉल करके यूजर्स से पैसे या निजी जानकारी मांग सकते हैं। ऐसे में कॉल के दौरान ही संदिग्ध गतिविधि के बारे में चेतावनी मिलना यूजर्स के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा परत बन सकता है।

Google ने Android पर AI आधारित सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दूसरे फीचर्स पर भी काम किया है। कंपनी ने जून 2026 में Fake Call Detection की घोषणा की थी, जो किसी कॉन्टैक्ट के नंबर की नकल करके की गई संदिग्ध कॉल को पहचानने में मदद करता है। इसका उद्देश्य AI-generated voice और caller ID spoofing जैसी तकनीकों से होने वाली ठगी से यूजर्स को बचाना है।

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रिपोर्ट में संभावना जताई गई है कि यह फीचर कंपनी के किसी आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर सबसे पहले पेश किया जा सकता है। Vivo X300 सीरीज या भविष्य की X500 सीरीज जैसे डिवाइसेज को लेकर अटकलें हैं, लेकिन अभी किसी मॉडल की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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