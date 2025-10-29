डील! 50MP सेल्फी कैमरा वाला Vivo फोन जबरस्त छूट पर, बैंक ऑफर अलग से

संक्षेप: वीवो का पावरफुल सेल्फी कैमरा वाला फोन Vivo V50 5G ग्राहकों को खास डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इस फोन पर बैंक ऑफर का फायदा अलग से लिया जा सकता है।

नया दौर सेल्फी कैमरा फोन्स का है और यूजर्स सेल्फी वीडियोज भी जमकर बनाने लगे हैं। ऐसे में पावरफुल सेल्फी कैमरा फोन्स सस्ते में मिलना आपको खुश कर सकता है। खास डील का फायदा Vivo V50 5G पर दिया जा रहा है और यह Flipkart पर लॉन्च प्राइस के मुकाबले बेहद सस्ते में मिल रहा है। इस डिवाइस को डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है और बैंक ऑफर दिया गया है।

Vivo के पावरफुल कैमरा फोन में ZEISS ब्रैंडिंग वाले कैमरा सेंसर्स दिए गए हैं और इसमें सामने पंच-होल में 50MP ZEISS ग्रुप सेल्फी कैमरा मिलता है। यह सेंसर 92 डिग्री वाइड एंगल ऑटो फोकस ऑफर करता है। बैक पैनल पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला 50MP डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वाले फोन में ढेरों कैमरा मोड्स भी मिलते हैं।

इन ऑफर्स के साथ खरीदें Vivo V50 5G ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर ग्राहकों के लिए Vivo V50 5G को 31,740 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में 5 प्रतिशत कैशबैक मिल रहा है और इसकी कीमत 30 हजार रुपये के करीब रह जाएगी। पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में अधिकतम 24,350 रुपये तक की छूट मिल सकती है।

ध्यान रहे, एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। इस फोन को रोज रेड, स्टारी नाइट और टाइटेनियम ग्रे कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकता है।