Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

13 इंच स्क्रीन और 13000mAh बैटरी, धूम मचाने आ रहा वीवो का धांसू टैबलेट, यह होगा खास

Mar 01, 2026 01:29 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Vivo Pad 6 Pro leak: वीवो का अगला प्रीमियम टैबलेट लॉन्च से पहले सुर्खियों में है। एक लीक से पता चलता है कि अपकमिंग टैबलेट में 13 इंच का डिस्प्ले और 13,000 एमएएच बैटरी होगी। इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर होने की भी अफवाह है।

13 इंच स्क्रीन और 13000mAh बैटरी, धूम मचाने आ रहा वीवो का धांसू टैबलेट, यह होगा खास

Vivo Pad 6 Pro leak: वीवो का अगला प्रीमियम टैबलेट लॉन्च से पहले सुर्खियों में है। चीन से आए एक नए लीक से हिंट मिला है कि वीवो पैड 6 प्रो में क्या-क्या खास हो सकता है। रिपोर्ट से हिंट मिलता है कि अपकमिंग टैबलेट ज्यादा पावर, बड़ी बैटरी और हाई-एंड फीचर्स का बेहतरीन कॉम्बीनेशन होगा। ये डिटेल्स चीन की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर डिजिटल चैट स्टेशन से मिली हैं। टिप्स्टर ने डिवाइस का नाम साफ तौर पर नहीं बताया, लेकिन स्पेसिफिकेशन्स का हिंट दिया है। मीडियाटेक के बजाय, अपकमिंग टैबलेट में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर होने की अफवाह है। अगर यह सही निकला, तो यह एक बड़ा बदलाव होगा। यह चिप मल्टीटास्किंग, क्रिएटिव वर्कलोड और हाई-फ्रेम-रेट गेमिंग के लिए सही रहेगी।

सम्बंधित सुझाव

discount

17% OFF

Redmi Pad 2 Pro [Smartchoice] | 12000mAh | Snapdragon 7s Gen 4 |12.1-inch, 2.5K Display |83+ Days Standby |HyperOS 2 |120Hz| Dolby Vision Atmos | Wi-Fi 6| AI Powered | 8GB,128GB |Graphite Grey

Redmi Pad 2 Pro [Smartchoice] | 12000mAh | Snapdragon 7s Gen 4 |12.1-inch, 2.5K Display |83+ Days Standby |HyperOS 2 |120Hz| Dolby Vision Atmos | Wi-Fi 6| AI Powered | 8GB,128GB |Graphite Grey

  • checkRedmi Pad 2 Pro [Smartchoice] | 12000mAh | Snapdragon 7s Gen 4 |12.1-inch
  • check2.5K Display |83+ Days Standby |HyperOS 2 |120Hz| Dolby Vision Atmos | Wi-Fi 6| AI Powered | 8GB
  • check128GB |Graphite Grey
amazon-logo

₹24999

₹29999

खरीदिये

discount

10% OFF

OnePlus Pad Go 2, 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display, Dolby Vision™, 120Hz Refresh Rate, Quad Speakers, AI, 10050 mAh Battery, Wi-Fi Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage, Shadow Black

OnePlus Pad Go 2, 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display, Dolby Vision™, 120Hz Refresh Rate, Quad Speakers, AI, 10050 mAh Battery, Wi-Fi Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage, Shadow Black

  • checkOnePlus Pad Go 2
  • check30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display
  • checkDolby Vision™
amazon-logo

₹26999

₹29999

खरीदिये

discount

87% OFF

ShopsMore Type-C to Micro USB Adapter for Vivo Pad, Vivo S11 / S 11, Vivo T1 / T 1, Vivo T1 Pro, Vivo V23 / V 23, Vivo V23 Pro/V 23 Pro, Vivo V23e / V 23 e 3.5mm C to Micro (AD-50)

ShopsMore Type-C to Micro USB Adapter for Vivo Pad, Vivo S11 / S 11, Vivo T1 / T 1, Vivo T1 Pro, Vivo V23 / V 23, Vivo V23 Pro/V 23 Pro, Vivo V23e / V 23 e 3.5mm C to Micro (AD-50)

  • checkShopsMore Type-C to Micro USB Adapter for Vivo Pad
  • checkVivo S11 / S 11
  • checkVivo T1 / T 1
amazon-logo

₹199

₹1499

खरीदिये

discount

87% OFF

ShopsMore Type-C OTG Adapte for Vivo Pad, Vivo S11 / S 11, Vivo T1 / T 1, Vivo T1 Pro, Vivo V23 / V 23, Vivo V23 Pro/V 23 Pro, Vivo V23e / V 23 e 3.5mm OTG Adapter (AD-50)

ShopsMore Type-C OTG Adapte for Vivo Pad, Vivo S11 / S 11, Vivo T1 / T 1, Vivo T1 Pro, Vivo V23 / V 23, Vivo V23 Pro/V 23 Pro, Vivo V23e / V 23 e 3.5mm OTG Adapter (AD-50)

  • checkShopsMore Type-C OTG Adapte for Vivo Pad
  • checkVivo S11 / S 11
  • checkVivo T1 / T 1
amazon-logo

₹199

₹1499

खरीदिये

discount

87% OFF

ShopsMore Type-C to 3.5 MM Jack Adapter for Vivo Pad 2, Pad Air, S17, S17 Pro, S17e, S17t, T2 Pro, V25 5G, V27, V27 Pro, V29 Lite, V29e, X Flip, X Fold 2 3.5mm Adapter (AD-50)

ShopsMore Type-C to 3.5 MM Jack Adapter for Vivo Pad 2, Pad Air, S17, S17 Pro, S17e, S17t, T2 Pro, V25 5G, V27, V27 Pro, V29 Lite, V29e, X Flip, X Fold 2 3.5mm Adapter (AD-50)

  • checkShopsMore Type-C to 3.5 MM Jack Adapter for Vivo Pad 2
  • checkPad Air
  • checkS17
amazon-logo

₹199

₹1499

खरीदिये

टैब में मिल सकता है बड़ा और स्मूद डिस्प्ले

लेटेस्ट लीक के मुताबिक, डिस्प्ले का साइज 13.2 इंच है। अगर यह सच है, तो यह पिछली जेनरेशन के 13-इंच डिस्प्ले से थोड़ा ज्यादा होगा। इसमें 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट होने की बात कही जा रही है। इतने बड़े पैनल पर, स्मूदनेस आसानी से नोटिस की जा सकती है, खासकर स्क्रॉलिंग और कंटेंट देखने के लिए। रिजॉल्यूशन डिटेल्स अभी तक हाईलाइट नहीं किए गए हैं, लेकिन वीवो ने इस सेगमेंट में आम तौर पर ऊंचा टारगेट रखा है।

ये भी पढ़ें:Motorola ने दी राहत, ₹3000 तक घटाए इन स्मार्टफोन्स के दाम, नई कीमतें आज से लागू
vivo pad 6 pro leak

टैबलेट में कैमरा और बैटरी भी दमदार

कैमरे की फिलॉसफी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लीक में 13 मेगापिक्सेल रियर सेंसर और 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरे का जिक्र है। यह टैबलेट के लिए आम बात है - वीडियो कॉल और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए काफी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन, बैटरी कैपेसिटी ही वह जगह है जहां नंबर्स सबसे अलग हैं। कहा जा रहा है कि पैड 6 प्रो में लगभग 13,000mAh सेल है, जो पिछले मॉडल में 12,050mAh से ज्यादा है। टैबलेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यह पहले से ही एक बड़ी बैटरी है। अफवाह है कि चार्जिंग 90W तक पहुंच सकती है।

सम्बंधित सुझाव

discount

87% OFF

ShopsMore Type-C to 3.5 MM Jack Adapter for Vivo Pad, Vivo S11 / S 11, Vivo T1 / T 1, Vivo T1 Pro, Vivo V23 / V 23, Vivo V23 Pro/V 23 Pro, Vivo V23e / V 23 e 3.5mm Adapter (AD-50)

ShopsMore Type-C to 3.5 MM Jack Adapter for Vivo Pad, Vivo S11 / S 11, Vivo T1 / T 1, Vivo T1 Pro, Vivo V23 / V 23, Vivo V23 Pro/V 23 Pro, Vivo V23e / V 23 e 3.5mm Adapter (AD-50)

  • checkShopsMore Type-C to 3.5 MM Jack Adapter for Vivo Pad
  • checkVivo S11 / S 11
  • checkVivo T1 / T 1
amazon-logo

₹199

₹1499

खरीदिये

discount

87% OFF

ShopsMore Type-C to Micro USB Adapter for Vivo Pad 2, Pad Air, S17, S17 Pro, S17e, S17t, T2 Pro, V25 5G, V27, V27 Pro, V29 Lite, V29e, X Flip, X Fold 2 3.5mm C to Micro (AD-50)

ShopsMore Type-C to Micro USB Adapter for Vivo Pad 2, Pad Air, S17, S17 Pro, S17e, S17t, T2 Pro, V25 5G, V27, V27 Pro, V29 Lite, V29e, X Flip, X Fold 2 3.5mm C to Micro (AD-50)

  • checkShopsMore Type-C to Micro USB Adapter for Vivo Pad 2
  • checkPad Air
  • checkS17
amazon-logo

₹199

₹1499

खरीदिये

discount

17% OFF

Samsung Galaxy Tab S7 FE 31.5 cm (12.4 inch) Large Display, S-Pen in Box, Slim Metal Body, Dolby Atmos Sound, RAM 4 GB, ROM 64 GB Expandable, Wi-Fi Tablet, Mystic Black

Samsung Galaxy Tab S7 FE 31.5 cm (12.4 inch) Large Display, S-Pen in Box, Slim Metal Body, Dolby Atmos Sound, RAM 4 GB, ROM 64 GB Expandable, Wi-Fi Tablet, Mystic Black

  • checkSamsung Galaxy Tab S7 FE 31.5 cm (12.4 inch) Large Display
  • checkS-Pen in Box
  • checkSlim Metal Body
amazon-logo

₹49999

₹59999

खरीदिये

discount

87% OFF

ShopsMore Type-C OTG Adapte for Vivo Pad 2, Pad Air, S17, S17 Pro, S17e, S17t, T2 Pro, V25 5G, V27, V27 Pro, V29 Lite, V29e, X Flip, X Fold 2 3.5mm OTG Adapter (AD-50)

ShopsMore Type-C OTG Adapte for Vivo Pad 2, Pad Air, S17, S17 Pro, S17e, S17t, T2 Pro, V25 5G, V27, V27 Pro, V29 Lite, V29e, X Flip, X Fold 2 3.5mm OTG Adapter (AD-50)

  • checkShopsMore Type-C OTG Adapte for Vivo Pad 2
  • checkPad Air
  • checkS17
amazon-logo

₹199

₹1499

खरीदिये

discount

66% OFF

Earbuds for Vivo Pad 2, Pad Air, S17, S17 Pro, S17e, S17t, T2 Pro, V25 5G, V27, V27 Pro, V29 Lite, V29e, X Flip, X Fold 2 Wireless Earbuds (OPBR-6)

Earbuds for Vivo Pad 2, Pad Air, S17, S17 Pro, S17e, S17t, T2 Pro, V25 5G, V27, V27 Pro, V29 Lite, V29e, X Flip, X Fold 2 Wireless Earbuds (OPBR-6)

  • checkEarbuds for Vivo Pad 2
  • checkPad Air
  • checkS17
amazon-logo

₹685

₹1999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:दुनिया का सबसे पतला Tab, सिर्फ 4.8mm है थिकनेस; इसमें 10100mAh बैटरी, 16GB रैम
ये भी पढ़ें:लॉन्च से पहले Amazon पर आया टेक्नो का धांसू फोन, 4 मार्च को करेगा डेब्यू; डिटेल

कब आएगा वीवो का नया टैबलेट

टाइमिंग की बात करें तो, वही सोर्स चीन में मार्च 2026 में लॉन्च होने का हिंट देता है। वीवो इसे X300 Ultra और X300s स्मार्टफोन के साथ लॉन्च कर सकता है। ग्लोबल उपलब्धता के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। एंड्रॉयड टैबलेट मार्केट धीरे-धीरे फिर से रफ्तार पकड़ रहा है, खासकर बड़ी स्क्रीन वाले सेगमेंट में। ऐसा लगता है कि वीवो इस मॉडल को उन यूजर्स के लिए बना रहा है जो रॉ परफॉर्मेंस से समझौता किए बिना लैपटॉप जैसी स्क्रीन स्पेस चाहते हैं। अगर कीमत कॉम्पिटिटिव होती है, तो यह उन पावर यूजर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो डिफॉल्ट रूप से iPad नहीं लेना चाहते।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Vivo Tablet

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।