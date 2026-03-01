13 इंच स्क्रीन और 13000mAh बैटरी, धूम मचाने आ रहा वीवो का धांसू टैबलेट, यह होगा खास

Mar 01, 2026 01:29 pm IST

Vivo Pad 6 Pro leak: वीवो का अगला प्रीमियम टैबलेट लॉन्च से पहले सुर्खियों में है। चीन से आए एक नए लीक से हिंट मिला है कि वीवो पैड 6 प्रो में क्या-क्या खास हो सकता है। रिपोर्ट से हिंट मिलता है कि अपकमिंग टैबलेट ज्यादा पावर, बड़ी बैटरी और हाई-एंड फीचर्स का बेहतरीन कॉम्बीनेशन होगा। ये डिटेल्स चीन की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर डिजिटल चैट स्टेशन से मिली हैं। टिप्स्टर ने डिवाइस का नाम साफ तौर पर नहीं बताया, लेकिन स्पेसिफिकेशन्स का हिंट दिया है। मीडियाटेक के बजाय, अपकमिंग टैबलेट में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर होने की अफवाह है। अगर यह सही निकला, तो यह एक बड़ा बदलाव होगा। यह चिप मल्टीटास्किंग, क्रिएटिव वर्कलोड और हाई-फ्रेम-रेट गेमिंग के लिए सही रहेगी।

टैब में मिल सकता है बड़ा और स्मूद डिस्प्ले लेटेस्ट लीक के मुताबिक, डिस्प्ले का साइज 13.2 इंच है। अगर यह सच है, तो यह पिछली जेनरेशन के 13-इंच डिस्प्ले से थोड़ा ज्यादा होगा। इसमें 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट होने की बात कही जा रही है। इतने बड़े पैनल पर, स्मूदनेस आसानी से नोटिस की जा सकती है, खासकर स्क्रॉलिंग और कंटेंट देखने के लिए। रिजॉल्यूशन डिटेल्स अभी तक हाईलाइट नहीं किए गए हैं, लेकिन वीवो ने इस सेगमेंट में आम तौर पर ऊंचा टारगेट रखा है।

टैबलेट में कैमरा और बैटरी भी दमदार कैमरे की फिलॉसफी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लीक में 13 मेगापिक्सेल रियर सेंसर और 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरे का जिक्र है। यह टैबलेट के लिए आम बात है - वीडियो कॉल और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए काफी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन, बैटरी कैपेसिटी ही वह जगह है जहां नंबर्स सबसे अलग हैं। कहा जा रहा है कि पैड 6 प्रो में लगभग 13,000mAh सेल है, जो पिछले मॉडल में 12,050mAh से ज्यादा है। टैबलेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यह पहले से ही एक बड़ी बैटरी है। अफवाह है कि चार्जिंग 90W तक पहुंच सकती है।