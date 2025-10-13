Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़vivo pad 5e tablet and vivo tws 5 series earbuds launched check price and details

12 इंच डिस्प्ले, 10000mAh बैटरी वाला नया टैब लाया वीवो, 48 घंटे चलने वाला ईयरबड्स भी लॉन्च

वीवो ने Vivo X300 series स्मार्टफोन्स के साथ नया टैबलेट और ईयरबड्स भी लॉन्च किया है। कंपनी ने अपने नए टैबलेट Vivo Pad 5e को चीन में लॉन्च किया है। नए टैबलेट में 12 इंच का डिस्प्ले है। कंपनी ने Vivo TWS 5 Series ईयरबड्स को भी लॉन्च किया है। देखें कीमत और खासियत

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 09:04 PM
share Share
Follow Us on
12 इंच डिस्प्ले, 10000mAh बैटरी वाला नया टैब लाया वीवो, 48 घंटे चलने वाला ईयरबड्स भी लॉन्च

वीवो ने Vivo X300 series स्मार्टफोन्स के साथ नया टैबलेट और ईयरबड्स भी लॉन्च किया है। कंपनी ने अपने नए टैबलेट Vivo Pad 5e को चीन में लॉन्च किया है। नए टैबलेट में 12 इंच का डिस्प्ले है। यह स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 प्रोसेसर से लैस है और यह तीन कलर्स में उपलब्ध होगा। इसके साथ कंपनी ने Vivo TWS 5 Series ईयरबड्स को भी लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं अलग-अलग प्रोडक्ट की कीमत और खासियत...

इतनी है Vivo Pad 5e की कीमत

गैजेट्स360 की रिपोर्ट के अनुसार, चीन में वीवो पैड 5e की कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए CNY 1,999 (लगभग 25,000 रुपये), 8GB+256GB वेरिएंट के लिए CNY 2,299 (लगभग 29,000 रुपये), 12GB+256GB वेरिएंट के लिए CNY 2,599 (लगभग 32,000 रुपये) और 16GB+512GB वेरिएंट के लिए CNY 2,999 (लगभग 37,000 रुपये) है। वीवो पैड 5e का एक सॉफ्ट लाइट वर्जन भी है जिसकी कीमत 8GB+128GB स्टोरेज और 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल के लिए CNY 2,199 (लगभग 27,000 रुपये) और CNY 2,499 (लगभग 31,000 रुपये) रखी गई है।

नया वीवो पैड 5e ब्लू, ब्लैक और पिंक कलर्स में उपलब्ध होगा। वहीं, सॉफ्ट लाइट वर्जन ब्लू और ब्लैक कलर में उपलब्ध होगा। वीवो पैड 5e की बिक्री 17 अक्टूबर से चीन में कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर शुरू होगी।

ये भी पढ़ें:आ गए वीवो के दो सबसे पावरफुल फोन, इनमें DSLR जैसा तगड़ा कैमरा, डिस्प्ले भी दमदार
vivo pad 5e tablet and vivo tws 5 series earbuds

Vivo Pad 5e के स्पेसिफिकेशन्स

वीवो पैड 5e एंड्रॉयड 15 रप बेस्ड OriginOS 5 पर चलता है, जिसे कंपनी ने 10 अक्टूबर को चीन में लॉन्च किया था। इसमें 2.8K रिजॉल्यूशन और 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट वाला 12.1 इंच का डिस्प्ले है। पैड 5e में स्नैपड्रैगन 8s जेनरेशन 3 चिपसेट, 16GB तक रैम और 512GB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज है। बेस वेरिएंट में LPDDR5X रैम और UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज है। नए टैबलेट में चार-स्पीकर सेटअप है। यह कई एआई टूल्स को भी सपोर्ट करता है, जैसे एआई ट्रांसक्रिप्शन, सर्किल टू सर्च, एआई पीपीटी असिस्टेंट, मल्टी-स्क्रीन इंटरकनेक्शन, स्मॉल विंडो कोलैबोरेशन और वायरलेस प्रिंटिंग शामिल हैं।

फोटोग्राफी के लिए, टैब में सिंगल रियर कैमरा सेटअप है, जो एक गोल कैमरा मॉड्यूल के अंदर लगा है। इसमें 8-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा है, और फ्रंट में 5-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। इसमें 10000mAh की बैटरी है, जो USB टाइप-C पोर्ट के जरिए 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। यह वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.4 जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स को भी सपोर्ट करता है। सेफ्टी के लिए टैबलेट में फेशियल रिकग्निशन भी है। इसके स्टैंडर्ड मॉडल का डाइमेंशन 266.43x192x6.62 एमएम और वजन लगभग 584 ग्राम है।

ये भी पढ़ें:एकदम नए जैसे हो जाएंगे Vivo फोन, इस दिन आ रहा OriginOS 6, लिस्ट में देखें नाम

Vivo TWS 5 Series की कीमत और खासियत

वीवो TWS 5 सीरीज में पिछले साल के TWS 4 लाइनअप की तरह ही स्टैंडर्ड TWS 5 और TWS 5 Hi-Fi शामिल हैं। दोनों मॉडल 11mm डायनेमिक ड्राइवर्स से लैस हैं और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) फीचर को सपोर्ट करते हैं, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह आसपास के शोर को 60dB तक कम कर देता है।

जैसा कि बताया गया है, Vivo TWS 5 सीरीज दो वेरिएंट में उपलब्ध है। स्टैंडर्ड मॉडल की कीमत CNY 399 (लगभग 4,500 रुपये) है, जबकि Hi-Fi वेरिएंट की कीमत CNY 499 (लगभग 5,500 रुपये) है। Vivo TWS 5 सिंपल व्हाइट, प्योर ब्लैक और स्मोकी पर्पल जैसे कलर्स में उपलब्ध है। TWS 5 Hi-Fi सी ब्लू और व्हाइट कलर में उपलब्ध है।

Vivo Pad 5e and Vivo TWS 5 Series Launched

वीवो TWS 5 सीरीज 11 एमएम ड्राइवर्स से लैस है। TWS 5 Hi-Fi LDAC, LHDC, AAC, SBC और LC3 कोडेक्स को सपोर्ट करता है, जबकि स्टैंडर्ड वीवो TWS 5 LDAC, AAC, SBC और LC3 ऑडियो कोडेक्स को सपोर्ट करता है। इनमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) फीचर है जो आसपास के शोर को 60dB तक कम कर देता है। ये ईयरफोन हाई-रेज ऑडियो सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं और डीपएक्स 4.0 स्टीरियो साउंड प्रदान करते हैं। ये ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी के साथ आते हैं और इनकी ऑपरेटिंग रेंज 10 मीटर है। ये धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP54 रेटिंग के साथ आते हैं।

कुल 48 घंटे तक की बैटरी लाइफ

कंपनी का कहना है कि ANC ऑन होने पर, यह एक बार चार्ज करने पर छह घंटे तक का प्लेटाइम देते हैं। ANC और केस के साथ ये 24 घंटे तक चलते हैं। ANC बंद होने पर, ये 12 घंटे तक (केवल ईयरबड्स के साथ) और केस के साथ 48 घंटे तक चलते हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
Gadgets Hindi News Vivo

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।