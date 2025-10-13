एकदम नए जैसे हो जाएंगे Vivo फोन, इस दिन आ रहा OriginOS 6, लिस्ट में देखें अपने फोन का नाम

अगर आप भी Vivo का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। वीवो ने अब ऑफिशियल कंफर्म कर दिया है कि वह भारत में OriginOS 6 अपडेट जारी करेगा। यह बड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेड एंड्रॉयड 16 ओएस लेकर आया है। देखें एलिजिबल फोन्स की लिस्ट

Mon, 13 Oct 2025 07:00 PM

अगर आप भी Vivo या फिर iQOO का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। वीवो ने अब ऑफिशियल कंफर्म कर दिया है कि वह भारत में OriginOS 6 अपडेट जारी करेगा। यह बड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेड एंड्रॉयड 16 ओएस लेकर आया है और ब्रांड की पिछली ग्लोबल कस्टम स्किन, FuntouchOS से अलग है। तो आइए जानते हैं आने वाले अपडेट से क्या उम्मीद कर सकते हैं...

Vivo OriginOS 6 की इंडिया रिलीज टाइमलाइन गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाल ही में एक टीजर में, कंपनी ने OriginOS 6 के लिए 15 अक्टूबर 2025 की लॉन्च डेट की पुष्टि की। यह रिलीज को बड़े ग्लोबल रिलीज के अनुरूप बनाता है, जो भी उसी तारिख के लिए निर्धारित है। याद दिला दें कि Vivo और iQOO ब्रांड के डिवाइस पहले वैश्विक बाजार में FuntouchOS के साथ आते थे, जबकि OriginOS प्लेटफॉर्म ब्रांड के घरेलू बाजार चीन तक ही सीमित था। लेकिन अब, ऐसा लगता है कि वीवो दुनिया भर में अपने स्मार्टफोन के लिए ओएस को सुव्यवस्थित कर रहा है।

पिछले हफ्ते ही चीन में OriginOS 6 का पेश किया गया, जो एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन लेकर आया है। वीवो की नई कस्टम स्किन के यूजर इंटरफेस में ऐप्पल के iOS 26 और उसके लिक्विड ग्लास से प्रेरणा लेते हुए काफी बदलाव किए गए हैं। सॉफ्टवेयर के लुक में भी कई बदलाव किए गए हैं, जैसे ऐप आइकन, लॉकस्क्रीन, विजेट और उनके कस्टमाइजेशन, नए लाइटिंग एनिमेशन, और भी बहुत कुछ।

इसके अलावा, ब्रांड बेहतर मेमोरी रीसाइक्लिंग, बेहतर एनर्जी एफिशियंसी, बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस और बेहतर बैकग्राउंड ऑप्टिमाइजेशन का भी वादा करता है। OriginOS 6 अपडेट में AI पर भी जोर दिया गया है, जिसमें बेहतर इंटीग्रेशन और नए इन-हाउस AI असिस्टेंट Xiao V की शुरुआत शामिल है। आपको लाइव फोटोज में AI इरेजर और AI पावर्ड फाइल्स, ईमेल और नोट्स ऐप जैसे कई AI टूल भी मिलते हैं जो जरूरी चीजों को ढूंढना आसान बनाते हैं।

OriginOS 6 रिलीज टाइमलाइन: जानिए आपको कब मिल सकता है अपडेट:

नवंबर 2025 Vivo Vivo X Fold 5

Vivo X200 Ultra

Vivo X200 Pro Satellite Communication Edition

Vivo X200 Pro

Vivo X200 Pro mini

Vivo X200s

Vivo X200

iQOO iQOO 13

iQOO Neo 10 Pro+

iQOO Neo 10 Pro

iQOO Neo 10

दिसंबर 2025 Vivo Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X Fold 3

Vivo X100 Ultra

Vivo X100s Pro

Vivo X100s

Vivo X100 Pro

Vivo X100

iQOO iQOO 12 Pro

iQOO 12

iQOO Neo 9s Pro+

iQOO Neo 9s Pro

iQOO Neo 9 Pro

iQOO Neo 9

iQOO Z10 Turbo+

जनवरी 2026 Vivo Vivo X Fold 2

Vivo X90 Pro+

Vivo X90 Pro

Vivo X90s

Vivo X90

Vivo S30 Pro mini

Vivo S30

iQOO iQOO 11 Pro

iQOO 11s

iQOO 11

iQOO Z10 Turbo Pro

iQOO Z10 Turbo

फरवरी 2026 Vivo Vivo X Flip

Vivo S20 Pro

Vivo S20

iQOO iQOO Neo 8 Pro

iQOO Neo 8

iQOO Z9 Turbo+

iQOO Z9 Turbo Long Battery Life edition

iQOO Z9 Turbo

iQOO Z9

मार्च 2026 Vivo Vivo X Fold+

Vivo S19 Pro

Vivo S19

Vivo Pad 5 Pro

Vivo Pad 5

Vivo Pad 5e

Vivo Pad 3 Pro

Vivo Pad 3

iQOO iQOO 10 Pro

iQOO 10

iQOO Pad 5 Pro

iQOO Pad 5

iQOO Pad 5e

iQOO Pad 2 Pro

iQOO Pad 2

अप्रैल 2026 Vivo Vivo S18 Pro

Vivo S18

Vivo S18e

Vivo Y500

iQOO iQOO Neo 7 Racing Edition

iQOO Neo 7

iQOO Neo 7 SE

मई 2026 Vivo Y300 GT

Vivo Y300 Pro+

Vivo Y300

Vivo Y300c

Vivo Y300t