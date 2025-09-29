Vivo फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, आने वाला है 200MP के कैमरे वाला यह जबर्दस्त फोन

वीवो अपने 200MP के मेन कैमरा वाले नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस फोन का नाम वीवो Y500 प्रो है। यह फोन सैमसंग के HP5 सेंसर से लैस होगा। कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजर के अनुसार यह फोन जल्द मार्केट में एंट्री करेगा।

Mon, 29 Sep 2025 07:34 AM

वीवो फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाले अपने नए फोन को कन्फर्म कर दिया है। इस फोन का नाम Vivo Y500 Pro है। यह 200 मेगापिक्सल के कैमरा वाला Y सीरीज का पहला फोन होगा। प्रोडक्ट मैनेजर Han Boxiao ने कहा कि कंपनी इस फोन को चीन में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि वीवो Y500 की सफलता के बाद कंपनी इस साल के खत्म होने से पहले वीवो Y500 प्रो को लॉन्च कर देगी। फोन में ऑफर किया जाने वाला 200 मेगापिक्सल का कैमरा सैमसंग के HP5 सेंसर वाला होगा और इसका अपर्चर f/1.88 होगा।

दूसरी तरफ कंपनी अपनी X300 सीरीज को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस सीरीज की चीन में एंट्री 13 अक्टूबर को होने वाली है। कंपनी इस फोन में कस्टम-मेड सैमसंग HPB 200 मेगापिक्सल का कैमरा ऑफर करने वाली है। यह फोन वीवो V60e का रीब्रैंडेड वर्जन लग रहा है, जो भारत अक्टूबर में लॉन्च हो सकता है।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है वीवो V60e वीवो V60e के फीचर्स की बात करें, तो लीक रिपोर्ट के अनुसार इसमें कंपनी IP68/IP69 रेटिंग के साथ 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एमोलेड डिस्प्ले ऑफर कर सकती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको 200 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिख सकता है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे सकती है।

प्रोसेसर के तौर पर फोन में डाइमेंसिटी 7360 टर्बो मिलने की उम्मीद है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6500mAh की बैटरी दी जा सकती है। यह बैटरी 90W की फास्ट चार्जिंग के साथ आ सकती है। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च हो सकता है। ओएस की जहां तक बात है, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करेगा।