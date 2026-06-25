पानी में खराब हुआ फोन तो फ्री में ठीक करेगा वीवो, डिस्प्ले टूटा को मुफ्त में होगा चेंज, इस फोन पर ऑफर

Vivo अपने Y600 Pro के ग्राहकों के लिए लिमिटेड-टाइम सर्विस पैकेज लेकर आया है। इस ऑफर के तहत, फोन पर फ्री वॉटर डैमेंट प्रोटेक्शन मिलेगा। इतनी ही नहीं, फोन की स्क्रीन टूटने या बैटरी खराब होने पर कंपनी फ्री में रिप्लेस करेगी।

Vivo अपने Y600 Pro स्मार्टफोन की मजबूती को लेकर काफी कॉन्फीडेंट दिख रहा है। ब्रांड Y600 Pro स्मार्टफोन के लिए एक नया लिमिटेड-टाइम सर्विस पैकेज लेकर आया है। यह मिड-रेंज फोन अपनी बड़ी बैटरी और मजबूत बनावट के लिए पहले से ही पॉपुलर है, और अब इसके साथ ग्राहकों को कुछ बेहतरीन फ्री रिपेयर बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। ये बेनिफिट्स खासतौर से ऐसे लोगों को पसंद आएंगे, जिन्हें फोन के खराब होने का टेंशन बना रहता है।

यह प्रमोशन कंपनी के घरेलू बाजार यानी चीन में 26 जून से 5 जुलाई 2026 तक चलेगा और इसमें ग्राहकों को तीन खास फायदे शामिल हैं: – दो साल के अंदर स्क्रीन टूटने पर एक बार मुफ्त स्क्रीन रिप्लेसमेंट।

– चार साल के अंदर एक बार मुफ्त बैटरी रिप्लेसमेंट (जब बैटरी की क्षमता 80% से कम हो जाए)।

– पहले साल में गलती से पानी से होने वाले नुकसान के लिए एक बार मुफ्त रिपेयर।

ये फायदे दिखाते हैं कि वीवो को फोन की असल इस्तेमाल के दौरान फोन की मजबूती पर पूरा भरोसा है।

फोन की खासियत Vivo Y600 Pro को 30 अप्रैल, 2026 को लॉन्च किया गया था। यह फोन अपनी बड़ी 10,200mAh बैटरी और कम तापमान में भी काम करने की क्षमता वाली टेक्नोलॉजी (लो-टेम्परेचर रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी) के कारण खास है। यह 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फोन में 6.83-इंच का बड़ा 1.5K एमोलेड डिस्प्ले भी है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDR10+ और आरामदायक व्यूइंग के लिए हाई-फ्रीक्वेंसी 4320Hz PWM डिमिंग की सुविधा दी गई है।

इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300e चिपसेट है, साथ ही 12GB तक रैम और तेज UFS 3.1 स्टोरेज भी मिलता है। कैमरे की बात करें तो इसमें ऑरा लाइट के साथ 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यह IP68+IP69 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है, इसलिए इसे गीले हाथों से भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है।

यह फोन चार धांसू कलर्स - मूनलाइट ब्लैक, फ्लोटिंग गोल्ड, स्टारी पर्पल और वास्ट ब्लू में आता है। इसकी शुरुआती कीमत 1,999 युआन (करीब 27,800 रुपये) है, लेकिन अभी जेडी डॉट कॉम पर यह लगभग 1,897 युआन में मिल रहा है। यह Android 16 पर चलता है और इसमें वीवो का OriginOS 6 दिया गया है।

मिड-रेंज फोन के लिए वीवो का ऐसा सर्विस पैकेज ब्रांड का एक स्मार्ट कदम है। क्रैक स्क्रीन, बैटरी खराब होने और पानी से होने वाले नुकसान जैसी सामान्य समस्याओं को सीधे संबोधित करके, वे खरीदारों को अधिक आत्मविश्वास देने और बार-बार अपग्रेड करने के बजाय लंबे समय तक फोन के इस्तेमाल की गारंटी दे रही है।