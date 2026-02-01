Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़vivo motorola and samsung best phones under rupees 15000 offering up to 7000mah battery and up to 24gb ram
सैमसंग, मोटो और वीवो की तीन धांसू फोन, 15 हजार से कम में मिलगी 7000mAh तक बैटरी, रैम 24GB तक

सैमसंग, मोटो और वीवो की तीन धांसू फोन, 15 हजार से कम में मिलगी 7000mAh तक बैटरी, रैम 24GB तक

संक्षेप:

15 हजार रुपये से कम की कीमत वाले ये स्मार्टफोन 7000mAh तक की दमदार बैटरी से लैस हैं। इनमें आपको बेहतरीन कैमरा सेटअप भी मिलेगा। खास बात है कि इनमें एक ऐसा फोन भी है, जो 24जीबी तक की रैम ऑफर करता है।

Feb 01, 2026 02:31 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

15% OFF

Samsung Galaxy M17 5G

Samsung Galaxy M17 5G

  • checkSapphire Black
  • check4 GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹13889

₹16499

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15623

₹17999

खरीदिये

discount

11% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
flipkart-logo

₹15000

₹16999

खरीदिये

discount

20% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹11999

₹14999

खरीदिये

discount

10% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹12999

₹14499

खरीदिये

15 हजार रुपये से कम की कीमत में नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको तीन बेहतरीन ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये फोन मोटोरोला, वीवो और सैमसंग के हैं। 15 हजार रुपये से कम की कीमत वाले ये स्मार्टफोन 7000mAh तक की दमदार बैटरी से लैस हैं। इनमें आपको बेहतरीन कैमरा सेटअप भी मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन्स के बारे में।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

15% OFF

Samsung Galaxy M17 5G

Samsung Galaxy M17 5G

  • checkSapphire Black
  • check4 GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹13889

₹16499

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15623

₹17999

खरीदिये

discount

11% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
flipkart-logo

₹15000

₹16999

खरीदिये

discount

20% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹11999

₹14999

खरीदिये

discount

10% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹12999

₹14499

खरीदिये

Vivo Y19s 5G

6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 14499 रुपये है। फोन में आपको 6.74 इंच का शानदार डिस्प्ले मिलेगा। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz है। फोन में प्रोसेसर के तौर पर कंपनी डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस डिवाइस में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन की बैटरी 6000mAh की है, जो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Vivo Y19s

Samsung Galaxy M17 5G

4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 14499 रुपये है। सैमसंग के इस फोन में आपको Exynos 1330 प्रोसेसर मिलेगा। फोन का डिस्प्ले 6.7 इंच का है। यह फुल एचडी+ डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा फोन में एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो ऐंगल कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Moto G57 Power

Moto G57 Power

  • checkPantone Corsair
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹22999

और जाने

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

14% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹22997

₹26999

खरीदिये

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:Budget 2026: निर्मला सीतारमण ने की इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 की घोषणा
सैमसंग गैलेक्सी M17

Motorola G57 Power 5G

8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 14087 रुपये है। कंपनी इस फोन में 6.72 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। फोन रैम बूस्ट फीचर के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम 24जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 6s जेन 4 दे रही है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन में आपको 7000mAh की बैटरी मिलेगी, जो 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:365 दिन रोज मिलेगा 2.5GB डेटा, 35100 रुपये की खास सर्विस फ्री, जियो टीवी भी
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Samsung Motorola Vivo अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।