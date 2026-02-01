सैमसंग, मोटो और वीवो की तीन धांसू फोन, 15 हजार से कम में मिलगी 7000mAh तक बैटरी, रैम 24GB तक

संक्षेप: 15 हजार रुपये से कम की कीमत वाले ये स्मार्टफोन 7000mAh तक की दमदार बैटरी से लैस हैं। इनमें आपको बेहतरीन कैमरा सेटअप भी मिलेगा। खास बात है कि इनमें एक ऐसा फोन भी है, जो 24जीबी तक की रैम ऑफर करता है।

Feb 01, 2026 02:31 pm IST

15 हजार रुपये से कम की कीमत में नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको तीन बेहतरीन ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये फोन मोटोरोला, वीवो और सैमसंग के हैं। 15 हजार रुपये से कम की कीमत वाले ये स्मार्टफोन 7000mAh तक की दमदार बैटरी से लैस हैं। इनमें आपको बेहतरीन कैमरा सेटअप भी मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन्स के बारे में।

Vivo Y19s 5G 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 14499 रुपये है। फोन में आपको 6.74 इंच का शानदार डिस्प्ले मिलेगा। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz है। फोन में प्रोसेसर के तौर पर कंपनी डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस डिवाइस में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन की बैटरी 6000mAh की है, जो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Samsung Galaxy M17 5G 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 14499 रुपये है। सैमसंग के इस फोन में आपको Exynos 1330 प्रोसेसर मिलेगा। फोन का डिस्प्ले 6.7 इंच का है। यह फुल एचडी+ डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा फोन में एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो ऐंगल कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा।