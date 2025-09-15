₹14,999 में Vivo का 16GB रैम, 50MP AI कैमरा, 6500mAh बैटरी वाला धांसू फोन लॉन्च; बारिश में भी चलेगा चकाचक vivo launched vivo Y31 and vivo Y31 Pro with 16GB RAM 50MP AI camera 6500mAh battery starting price 14999 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
₹14,999 में Vivo का 16GB रैम, 50MP AI कैमरा, 6500mAh बैटरी वाला धांसू फोन लॉन्च; बारिश में भी चलेगा चकाचक

Vivo ने नई Y31 सीरीज को पेश किया है जिसमें vivo Y31 और vivo Y31 Pro 5G शामिल है। इस फोन में 6,500mAh बैटरी, 44W स्मार्ट फ़्लैशचार्ज, IP68/IP69 ड्यूरबिलिटी और 50MP HD कैमरा सिस्टम जैसे मजबूत फीचर्स हैं।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 03:55 PM
₹14,999 में Vivo का 16GB रैम, 50MP AI कैमरा, 6500mAh बैटरी वाला धांसू फोन लॉन्च; बारिश में भी चलेगा चकाचक

Vivo Y31 5G & Vivo Y31 Pro 5G Launched In India: बजट और मिड-रेंज स्मार्टफोन मार्केट में Vivo ने अपनी नई Y31 सीरीज को पेश कर एक ताकतवर कॉम्बिनेशन पेश किया है। इस सीरीज के फोन्स को उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, मजबूत बिल्ड और अच्छा कैमरा अनुभव चाहते हैं, लेकिन प्रीमियम कीमत नहीं देना चाहते। Vivo Y31 Pro 5G में 6500mAh बैटरी है। वहीं durability की बात करें तो IP68 और IP69 रेटिंग के साथ फोन धूल-पानी से सुरक्षित है। इसके साथ ही फोन में 50MP का AI कैमरा और ढेर सारे AI फीचर्स से लैस है। जानें कीमत और फीचर्स:

Vivo Y31 सीरीज की भारत में कीमत और उपलब्धता

भारत में Vivo Y31 5G की कीमत इसके बेस 4GB रैम + 128GB स्टोरेज वैरिएंट के लिए 14,999 रुपये रखी गई है, जबकि 6GB रैम और समान स्टोरेज क्षमता वाले हाई-एंड विकल्प की कीमत 16,499 रुपये होगी। यह हैंडसेट रोज रेड और डायमंड ग्रीन रंगों में उपलब्ध होगा।

दूसरी ओर, Vivo Y31 Pro 5G की कीमत देश में इसके बेस 8GB रैम + 128GB स्टोरेज विकल्प के लिए 18,999 रुपये रखी गई है। समान रैम वाले 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत भारत में 20,999 रुपये होगी। यह मोका ब्राउन और ड्रीमी व्हाइट रंगों में उपलब्ध होगा। दोनों फोन फ्लिपकार्ट, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर उपलब्ध हैं।

ये भी पढ़ें:धोखाधड़ी से बचना है जरूर जानें आपके Aadhaar से कौनसा नंबर जुड़ा है, जानें कैसे

इसके साथ ही ग्राहक एसबीआई बैंक, डीबीएस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस बैंक, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 1,500 रुपये तक का तत्काल कैशबैक पा सकते हैं।

Vivo Y31 Pro 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Vivo Y31 Pro 5G की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6500mAh की बैटरी है, जो लंबे समय तक बैकअप देने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह बैटरी पूरे दिन हैवी यूज़ेज जैसे गेमिंग, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और कॉलिंग को आसानी से झेल सकती है। इसके साथ 44W Smart FlashCharge तकनीक दी गई है, जो फोन को तेजी से चार्ज करती है। कंपनी का दावा है कि सिर्फ कुछ ही मिनट की चार्जिंग में घंटों तक बैकअप मिल सकता है।

फोन को बेहद मजबूत बनाया गया है। इसे IP68 और IP69 रेटिंग मिली है, जिसका मतलब है कि यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित है। बारिश, पानी के छींटे या थोड़ी गहराई तक पानी में भी यह फोन सुरक्षित रह सकता है। इसके अलावा, मजबूत बिल्ड क्वालिटी इसे गिरने या झटकों से बचाने में मदद करती है, जिससे यह फोन रोजमर्रा के कठोर इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सही है।

ये भी पढ़ें:₹45000 की छूट पर मिलेगा चार 50MP कैमरा, 16GB रैम, सबसे दमदार Nothing फोन

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए Vivo Y31 Pro 5G में 50MP का हाई-डेफिनिशन प्राइमरी कैमरा दिया गया है। यह कैमरा क्लियर और डिटेल्ड फोटो खींचने में सक्षम है, चाहे दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 4K सपोर्ट मिलता है, जिससे शार्प और प्रोफेशनल क्वालिटी वीडियो बनाई जा सकती है। सेल्फी कैमरा भी शानदार क्वालिटी का है, जो सोशल मीडिया कंटेंट और वीडियो कॉलिंग के लिए परफेक्ट है।

फोन को 5G कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च किया गया है, जिससे यूजर्स को सुपरफास्ट इंटरनेट स्पीड मिलेगी। इसमें लेटेस्ट Android-based UI दिया जाएगा, जिससे स्मूथ और यूजर-फ्रेंडली एक्सपीरियंस मिलेगा।

