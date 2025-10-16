Vivo यूजर्स के लिए बड़ी खबर! आ गया OriginOS 6 अपडेट, इन फोन्स में मिलेगा

संक्षेप: वीवो की ओर से इसका नया सॉफ्टवेयर वर्जन भारत में रिलीज कर दिया गया है। अब तक FunTouchOS पर मिल रहे फीचर्स की तुलना में नए OriginOS 6 के साथ एकदम नया एक्सपीरियंस मिलेगा।

स्मार्टफोन कंपनी Vivo अपने यूजर्स का फोन यूज करने का एक्सपीरियंस पूरी तरह बदलने को तैयार है और उनके लिए अब Android 16 पर आधारित OriginOS 6 लॉन्च किया गया है। इसे चाइनीज मार्केट के बाद 15 अक्टूबर से ग्लोबल रोलआउट शुरू हो गया है। अब भारत में भी यूजर्स को एकदम नया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और धांसू फीचर्स मिलेंगे। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं।

नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद यूजर्स को पावरफुल AI फीचर्स और स्मूद परफॉर्मेंस का फायदा दिया जाएगा। अब तक FunTouchOS पर चल रहे Vivo और iQOO फोन्स पर अब OriginOS 6 मिलने से भारतीय यूजर्स के लिए कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट मॉडल्स को यह अपडेट सबसे पहले दिया जाएगा और बाद में बाकी डिवाइसेज के लिए भी इसे रोलआउट किया जाएगा।

Beta Program (Oct 15 to Nov 6, 2025) vivo X200 Pro, iQOO 13 (initial wave), X Fold 5, X200

Wave 1 (Early November 2025) X Fold5, X200 Pro, X200, X200 FE, V60, iQOO 13

Wave 2 (Mid November 2025) X Fold3 Pro, X100 Pro, X100, iQOO 12

Wave 3 (Mid December 2025) V60e, V50, V50e, T4 Ultra, T4 Pro, Neo 10, Neo 10R, Neo9 Pro

Wave 4 (Q1 2026) X90 Pro, X90

V60 Lite, V60 Lite 4G, V50 Lite, V50 Lite 4G, V40, V40e, V40 Lite, V40 Lite 4G, V40 SE 80W, V40 SE, V30 Pro, V30, V30e, V30 Lite, V30 Lite 4G, V30

SET4, T4R, T4x, T3 Ultra, T3 Pro

Y400 Pro, Y400, Y400 4G, Y300 Plus, Y300, Y200 Pro, Y200, Y200e, Y100, Y100 4G, Y58, Y39, Y38, Y31 Pro

iQOO 11Z10R, Z10x, Z9, Z9s Pro, Z9s