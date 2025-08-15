6000mAh बैटरी और 8GB रैम के साथ वीवो लाया नया फोन, कीमत 20 हजार से कम

Vivo G3 5G launched: वीवो ने पिछले साल लॉन्च हुए वीवो G2 के अपग्रेड के तौर पर G-सीरीज का एक नया फोन लॉन्च किया है। नए फोन को वीवो G3 5G नाम से बाजार में उतारा गया है। कंपनी ने इसे अपने घरेलू बाजार यानी चीन में लॉन्च किया है। फोन की शुरुआती कीमत 20 हजार रुपये से कम है।

Vivo G3 5G launched: वीवो ने पिछले साल लॉन्च हुए वीवो G2 के अपग्रेड के तौर पर G-सीरीज का एक नया फोन लॉन्च किया है। नए फोन को वीवो G3 5G नाम से बाजार में उतारा गया है। कंपनी ने इसे अपने घरेलू बाजार यानी चीन में लॉन्च किया है। फोन की शुरुआती कीमत 20 हजार रुपये से कम है। फोन में 6000 एमएएच की बड़ी बैटरी मिलती है और इसमें बड़ा डिस्प्ले भी मिलता है। चलिए डिटेल में जानते हैं वीवो के इस नए फोन में क्या-क्या खास मिलता है...

Vivo G3 5G की खासियत वीवो G3 5G में 6.74-इंच का एलसीडी डिस्प्ले है, जिसका रिजॉल्यूशन 1600x720 पिक्सेल, 20:9 आस्पेक्ट रेशियो, 1500:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले वाटरड्रॉप नॉच के साथ आता है, जिसमें सेल्फी कैमरा लगा हुआ है। फोटोग्राफी के लिए, फोन के रियर कैमरा सेटअप में ऑटोफोकस के साथ 13-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर है। सेल्फी औरे वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 5-मेगापिक्सेल कैमरा मिलता है।

स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट से लैस है, जिसे 6GB या 8GB LPDDR4X रैम के साथ जोड़ा गया है। फोन 128GB या 256GB UFS 2.2 स्टोरेज ऑप्शन्स के साथ आता है। फोन का 6GB+128GB वेरिएंट eMMC 5.1 का उपयोग करता है। इसमें 6000mAh की सिंगल-सेल बैटरी है, जो 44W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

यह फोन ओरिजनओएस 5 पर बेस्ड एंड्रॉयड 15 पर चलता है। फोन में मिलने वाले अन्य खास फीचर्स में साइड-फेसिंग फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल सिम, 5G, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.4, आईआर ब्लास्टर, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और 3.5 एमएम जैक शामिल हैं। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है। 204 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 167.3x76.95x8.19 एमएम है।