₹15,000 से कम में आ रही Vivo की पहली धांसू Smartwatch, एक बार चार्ज करने पर चलेगी 25 दिन तक
Vivo Watch GT 2 की भारतीय कीमत लॉन्च से पहले लीक हो गई है। इस Smartwatch में 2.07 इंच AMOLED डिस्प्ले, 2400 nits ब्राइटनेस और 25 दिन तक की बैटरी मिलेगी। इसके अलावा इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सीजन ट्रैकिंग और कई स्पोर्ट्स मोड जैसे फीचर्स भी मिलेंगे।
स्मार्टफोन्स के साथ-साथ टेक कंपनी Vivo अब भारतीय बाजार में अपनी पहली स्मार्टवॉच लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी भारत में अपनी नई Vivo Watch GT 2 लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च से ठीक पहले इस स्मार्टवॉच की कीमत से जुड़ी जानकारी सामने आई है। Vivo की इस नई स्मार्टवॉच को 26 नवंबर को भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा। इसे Vivo X500 सीरीज के स्मार्टफोन के साथ लॉन्च किया जाएगा। कंपनी पहले ही अपनी भारतीय वेबसाइट पर इस वॉच के कई फीचर्स की जानकारी दे चुकी है। इसमें 2.07 इंच की AMOLED स्क्रीन, 2400 nits तक की ब्राइटनेस और 25 दिनों तक का बैटरी बैकअप शामिल है।
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Vivo Watch GT 2 की कीमत हुई लीक
Vivo Watch GT 2 की सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमत को लेकर हो रही है। टिप्स्टर Gadgetsdata ने दावा किया है कि भारत में इस स्मार्टवॉच को 14,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह वॉच उन लोगों को पसंद आ सकती है जो 15 हजार रुपये के बजट में अच्छे फीचर्स वाली स्मार्टवॉच खरीदना चाहते हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक कीमत का ऐलान नहीं किया है।
Vivo Watch GT 2 के फीचर्स (लीक)
Vivo Watch GT 2 में 2.07 इंच की बड़ी AMOLED डिस्प्ले दी गई है। इसका रिफ्रेश रेट 60Hz है। इस स्मार्टवॉच की एक खास बात इसकी 2400 nits तक की लोकल पीक ब्राइटनेस है। इसका फायदा यह होगा कि तेज धूप में भी स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली जानकारी को पढ़ना आसान रहेगा। कंपनी के मुताबिक, डिस्प्ले के चारों तरफ करीब 1.8mm के पतले बेजल दिए गए हैं।
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कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टवॉच ब्लूटूथ वर्जन में अधिकतम 25 दिनों तक चल सकती है। कंपनी के मुताबिक, सामान्य इस्तेमाल में यह वॉच करीब 14 दिनों तक चल सकती है। वहीं, Always-On Display (AOD) फीचर चालू रखने पर बैटरी बैकअप करीब 12 दिन रह जाता है।
Vivo Watch GT 2 सिर्फ समय देखने या फोन के नोटिफिकेशन पढ़ने के काम नहीं आएगी। इसमें कई हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स भी दिए गए हैं। स्मार्टवॉच में हार्ट रेट मॉनिटरिंग और ब्लड ऑक्सीजन यानी SpO2 मॉनिटरिंग का फीचर मिलेगा। इसके अलावा यूजर्स अपने स्ट्रेस लेवल और नींद से जुड़ी जानकारी भी ट्रैक कर सकेंगे। इसमें महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग का फीचर भी दिया गया है।
फिटनेस का ध्यान रखने वाले लोगों के लिए भी Vivo Watch GT 2 में कई फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स और एक्टिविटी ट्रैकिंग मोड मिलने की जानकारी है। यूजर्स दौड़ने, चलने और दूसरी एक्सरसाइज के दौरान अपनी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकेंगे। कंपनी ने इसमें टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसे खेलों के लिए भी खास ट्रैकिंग फीचर दिया है।
Vivo Watch GT 2 में कंपनी का अपना BlueOS 3.0 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। इसमें Smart View और Shortcut Cards जैसे फीचर्स मिलते हैं। Smart View फीचर की मदद से यूजर्स स्मार्टवॉच की स्क्रीन पर कुछ लाइव अपडेट देख सकेंगे। इसमें फूड डिलीवरी का स्टेटस, फ्लाइट की जानकारी और रास्ते से जुड़े अपडेट शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।