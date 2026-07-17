भूल जाओगे DSLR! आते ही छा जाएगा यह Vivo फोन, मिलेगा 200MP का पावरफुल कैमरा

Vivo X500 Ultra स्मार्टफोन बाजार में आते हैं छा जाएगा। यह फोन अपने दमदार कैमरा से सबसे इम्प्रेस कर देगा। फिलहाल कंपनी इस र काम कर रही है और कहा जा रहा है कि वीवो तीन अलग-अलग 200 मेगापिक्सेल सेंसर की टेस्टिंग कर रही है।

जल्द आप DSLR कैमरा भूल जाओगे! ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वीवो एक ऐसा फोन ला रहा है, जिसमें पावरफुल कैमरा सिस्टम होगा। हम बात कर रहे हैं Vivo X500 Ultra की, जो लॉन्च से पहले ही अपने पावरफुल लेंस की वजह से चर्चा में है। कहा जा रहा है कि इसमें बेहतर टेलीफोटो कैमरा सिस्टम हो सकता है, क्योंकि एक नई लीक से पता चलता है कि कंपनी अभी भी अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन के हार्डवेयर पर फैसला कर रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक, Vivo इमेजिंग सेटअप को फाइनल करने से पहले तीन अलग-अलग 200-मेगापिक्सेल पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर की जांच कर रही है। इससे पता चलता है कि हैंडसेट की टेस्टिंग अभी भी चल रही है और कंपनी कैमरे की परफॉर्मेंस और डिजाइन दोनों बातों पर विचार कर रही है। पहले की लीक्स में भी आने वाले फ्लैगशिप के लिए Vivo की लॉन्ग-रेंज जूम स्ट्रेटेजी में बदलाव का संकेत मिला था।

Vivo X500 Ultra के लीक से पता चला है कि तीन टेलीफोटो सेंसर ऑप्शन्स पर विचार किया जा रहा है टिप्स्टर 'डिजिटल चैट स्टेशन' की एक वीबो पोस्ट के अनुसार, वीवो ने अभी तक Vivo X500 Ultra के रियर कैमरा कॉन्फिगरेशन को फाइनल नहीं किया है। टिप्स्टर का दावा है कि कंपनी फाइनल सेटअप तय करने से पहले 1/1.12-इंच, 1/1.3-इंच और 1/1.4-इंच ऑप्टिकल फॉर्मेट वाले तीन 200-मेगापिक्सेल पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर का मूल्यांकन कर रही है।

पोस्ट से पता चलता है कि Vivo X500 Ultra में टेलीफोटो कैमरे के लिए 1/1.12-इंच सेंसर को अभी सबसे एडवांस्ड ऑप्शन माना जा रहा है। वहीं, 1/1.3-इंच और 1/1.4-इंच सेंसर के बारे में कहा जा रहा है कि ये ज्यादा बैलेंस्ड ऑप्शन देते हैं, जिससे फोन के ओवरऑल डिजाइन से समझौता किए बिना कैमरा हार्डवेयर को लगाना आसान हो सकता है।

हालांकि टिप्स्टर ने इन टेस्टिंग के पीछे का कारण नहीं बताया, लेकिन वीवो X500 अल्ट्रा पर एक बड़ा सेंसर आम तौर पर ज्यादा अधिक लाइट कैप्चर करके टेलीफोटो इमेज क्वालिटी में सुधार कर सकता है। हालांकि, इसके लिए एडिशनल इंटरनल स्पेस और एक बड़े कैमरा मॉड्यूल की भी आवश्यकता होती है। छोटे ऑप्शन बेहतरीन इमेजिंग परफॉर्मेंस प्रदान करते हुए स्लिमर डिजाइन की अनुमति दे सकते हैं।

यह नई जानकारी उसी टिप्स्टर की एक पुरानी रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि Vivo ने X500 Ultra में डेडिकेटेड 10x पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा लगाने का प्लान छोड़ दिया है। इसके बजाय, कहा जा रहा था कि कंपनी एक ऐसा स्मार्टफोन बना रही है जिसमें सिंगल 200-मेगापिक्सेल पेरिस्कोप कैमरा और इन-सेंसर जूम टेक्नोलॉजी होगी।