Vivo और iQOO यूजर्स के लिए सबसे बड़ी खबर! आ रहा है नया OriginOS 6 अपडेट Vivo confirms rollout timeline of Android 16 based OriginOS 6 these iqoo and vivo phones to get update, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Vivo confirms rollout timeline of Android 16 based OriginOS 6 these iqoo and vivo phones to get update

Vivo और iQOO यूजर्स के लिए सबसे बड़ी खबर! आ रहा है नया OriginOS 6 अपडेट

जल्द ही Vivo और iQOO के डिवाइसेज को Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 का अपडेट दिया जाएगा। कंपनी ने इसका आधिकारिक रोलआउट कन्फर्म कर दिया है और फीचर्स की जानकारी भी मिली है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 10:47 AM
share Share
Follow Us on
Vivo और iQOO यूजर्स के लिए सबसे बड़ी खबर! आ रहा है नया OriginOS 6 अपडेट

स्मार्टफोन मेकर Vivo ने Android 16 पर बेस्ड इसके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर OriginOS 6 का ग्लोबल रोलआउट कन्फर्म कर दिया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले चीन में 10 अक्टूबर, 2025 को रिलीज किया जाएगा और इसके बाद भारत में भी यह 15 अक्टूबर से रोलआउट हो सकता है। अब तक OriginOS केवल चाइनीज मार्केट में मिल रहा था और अब इसे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी Vivo और iQOO डिवाइसेज का हिस्सा बनाया जाएगा।

भारतीय यूजर्स के लिए Vivo और iQOO दोनों ब्रैंड्स के डिवाइसेज में OriginOS रोलआउट किया जाएगा और इसके लिए कंपनी ने एक प्रिव्यू प्रोग्राम अनाउंस किया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर से शुरू होंगे। हालांकि, अब तक एलिजिबल डिवाइसेज या फिर साइन-अप प्रोसेस से जुड़ी जानकारी से पर्दा नहीं उठाया गया है। ऑनलाइन शेयर की गई जानकारी से पता चला है कि पहले चुनिंदा डिवाइसेज को यह अपडेट दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:OnePlus और Samsung सबके फोन सस्ते, Amazon Sale की धमाका मिडरेंज डील्स

ये नए फीचर्स ऑफर करेगा OriginOS 6

वीवो ने अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन को 'कंफर्ट इंजीनियरिंग' टैगलाइन के साथ डिजाइन किया है। इसके साथ यूजर्स को स्मूद और नेचुरल एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें होने वाले बदलावों की बात करें तो यह ट्रांसपैरेंट डिजाइन के साथ रियर-टाइम रेंडरिंग वाला वाला लेयर्ड इफेक्ट मिलेगा। इसमें स्मार्ट डिजिटल क्लॉक मिलेगी जो लाइटनिंग कंडीशंस के हिसाब से अलग फील देगी।

यूजर्स को ट्रांसपैरेंट कलर पैलेट मिलेगा और ढेरों AI फीचर्स मिलेंगे। इनकी लिस्ट में बेहतर AI Eraser और AI lighting effects शामिल है। इसके अलावा नया शेक-टू-ग्रुप शेयरिंग ऑप्शन भी डिवाइसेज का हिस्सा बनने वाला है।

ये भी पढ़ें:7000mAh बैटरी से लेकर 50MP कैमरा, Great Indian Festival Sale की बेस्ट iQOO डील्स

इन एलिजिबल डिवाइसेज को मिलेगा अपडेट

कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि चाइनीज मार्केट में Vivo X300 सीरीज और iQOO 15 को सबसे पहले OriginOS 6 के साथ उतारा जाएगा, जिनमें ये प्री-इंस्टॉल्ड होगा। अगले कुछ सप्ताह में OriginOS 6 के बारे में नई जानकारी और बाकी फीचर्स सामने आ सकते हैं। लेटेस्ट डिवाइसेज के बाद पुराने मॉडल्स को भी OriginOS 6 अपडेट मिल सकता है।

Vivo Vivo Phone Vivo Mobile अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.