Vivo और iQOO यूजर्स के लिए सबसे बड़ी खबर! आ रहा है नया OriginOS 6 अपडेट

जल्द ही Vivo और iQOO के डिवाइसेज को Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 का अपडेट दिया जाएगा। कंपनी ने इसका आधिकारिक रोलआउट कन्फर्म कर दिया है और फीचर्स की जानकारी भी मिली है।

स्मार्टफोन मेकर Vivo ने Android 16 पर बेस्ड इसके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर OriginOS 6 का ग्लोबल रोलआउट कन्फर्म कर दिया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले चीन में 10 अक्टूबर, 2025 को रिलीज किया जाएगा और इसके बाद भारत में भी यह 15 अक्टूबर से रोलआउट हो सकता है। अब तक OriginOS केवल चाइनीज मार्केट में मिल रहा था और अब इसे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी Vivo और iQOO डिवाइसेज का हिस्सा बनाया जाएगा।

भारतीय यूजर्स के लिए Vivo और iQOO दोनों ब्रैंड्स के डिवाइसेज में OriginOS रोलआउट किया जाएगा और इसके लिए कंपनी ने एक प्रिव्यू प्रोग्राम अनाउंस किया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर से शुरू होंगे। हालांकि, अब तक एलिजिबल डिवाइसेज या फिर साइन-अप प्रोसेस से जुड़ी जानकारी से पर्दा नहीं उठाया गया है। ऑनलाइन शेयर की गई जानकारी से पता चला है कि पहले चुनिंदा डिवाइसेज को यह अपडेट दिया जाएगा।

ये नए फीचर्स ऑफर करेगा OriginOS 6 वीवो ने अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन को 'कंफर्ट इंजीनियरिंग' टैगलाइन के साथ डिजाइन किया है। इसके साथ यूजर्स को स्मूद और नेचुरल एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें होने वाले बदलावों की बात करें तो यह ट्रांसपैरेंट डिजाइन के साथ रियर-टाइम रेंडरिंग वाला वाला लेयर्ड इफेक्ट मिलेगा। इसमें स्मार्ट डिजिटल क्लॉक मिलेगी जो लाइटनिंग कंडीशंस के हिसाब से अलग फील देगी।

यूजर्स को ट्रांसपैरेंट कलर पैलेट मिलेगा और ढेरों AI फीचर्स मिलेंगे। इनकी लिस्ट में बेहतर AI Eraser और AI lighting effects शामिल है। इसके अलावा नया शेक-टू-ग्रुप शेयरिंग ऑप्शन भी डिवाइसेज का हिस्सा बनने वाला है।