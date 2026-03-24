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मोबाइल से खींचें DSLR जैसी फोटो! Vivo V70 FE में सस्ते में मिलेगा 200MP कैमरा, दमदार बैटरी, ₹35,000 से कम होगी कीमत

Mar 24, 2026 09:41 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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200MP कैमरा, दमदार बैटरी के साथ Vivo V70 FE जल्द भारत में लॉन्च होगा। यह फोन 35,000 रुपए से कम कीमत में DSLR जैसी फोटो लेने का शानदार मौका दे सकता है।

मोबाइल से खींचें DSLR जैसी फोटो! Vivo V70 FE में सस्ते में मिलेगा 200MP कैमरा, दमदार बैटरी, ₹35,000 से कम होगी कीमत

Vivo भारतीय बाजार में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन Vivo V70 FE के लॉन्च को कन्फर्म कर दिया है, जो खासतौर पर अपने 200 मेगापिक्सल कैमरे को लेकर चर्चा में है। यह फोन कम कीमत में प्रोफेशनल फोटोग्राफी कैमरा के साथ आने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए अमेजन पर टीजर भी जारी हो चुका है। इससे साफ है कि लॉन्च ज्यादा दूर नहीं है। Vivo V70 FE फोन अप्रैल 2026 की शुरुआत में बाजार में एंट्री कर सकता है। खास बात यह है कि इस फोन में सिर्फ कैमरा ही नहीं, बल्कि बैटरी और परफॉर्मेंस भी काफी दमदार होने वाली है।

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Vivo V70 FE के फीचर्स (लीक)

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका 200 मेगापिक्सल कैमरा है, जो इसे बाकी मिड-रेंज स्मार्टफोन्स से अलग बनाता है। इतने हाई-रेजोल्यूशन कैमरे के साथ यूजर्स को बेहद डिटेल्ड और क्लियर फोटो मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आएगा, जिससे फोटो और वीडियो दोनों में स्टेबिलिटी बेहतर मिलेगी। यानी कम रोशनी में भी अच्छी फोटो लेने में मदद मिलेगी।

कैमरा के साथ-साथ Vivo V70 FE बैटरी के मामले में भी पीछे नहीं रहने वाला। इसमें करीब 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लेटेस्ट प्रोसेसर दिया जा सकता है। डिजाइन की बात करें तो Vivo हमेशा अपने फोन को स्टाइलिश लुक देता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। फोन पतला और प्रीमियम फील के साथ आएगा, जो यूजर्स को पहली नजर में पसंद आ सकता है।

Vivo V70 FE को इंडोनेशिया में Vivo V70 के साथ ही लॉन्च किया जा चुका है। वहां, इस स्मार्टफोन में 6.83 इंच का 1.5K Q+10 AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz तक रिफ्रेश रेट, 1,900 nits तक की पीक ब्राइटनेस और 449 ppi पिक्सल डेंसिटी है। फोन में MediaTek Dimensity 7360 चिपसेट लगा है, जो 12GB तक LPDDR5 RAM और 512GB तक UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है।

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Vivo V70 FE की संभावित कीमत

कीमत की बात करें तो Vivo V70 FE को मिड-रेंज सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी कीमत करीब 30 से 35 हजार रुपये के बीच हो सकती है। अगर इस रेंज में 200MP कैमरा और बड़ी बैटरी मिलती है, तो यह फोन काफी वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकता है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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