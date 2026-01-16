Vivo और iQOO यूजर्स ध्यान दें! जानें आपका फोन कब पायेगा Android 16 अपडेट

संक्षेप: Vivo और iQOO के कई फोन्स अब तक OriginOS 6 (Android 16) अपडेट पा चुके हैं। जिन डिवाइसों को अभी अपडेट नहीं मिला, उन्हें 2026 की पहली छमाही तक यह अपडेट मिल जाएगा। हम इनकी लिस्ट लेकर आए हैं।

Jan 16, 2026 01:30 pm IST

अगर आप अपने Vivo या iQOO स्मार्टफोन के लिए OriginOS 6 (Android 16) अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने इस बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट का रोलआउट शेड्यूल रिलीज कर दिया है और कई डिवाइसेज तक यह अपडेट पहले ही पहुंच चुका है। हालांकि, Vivo और iQOO के बड़े पोर्टफोलियो की वजह से कुछ यूजर्स को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है।

OriginOS 6 का रोलआउट नवंबर, 2025 में शुरू हुआ था। शुरुआती फेज में Vivo X Fold 5, Vivo X200 सीरीज, Vivo V60 और iQOO 13 जैसे प्रीमियम डिवाइसेज को यह अपडेट मिल गया। कंपनी के मुताबिक, अब तक करीब दो दर्जन स्मार्टफोन्स पर यह नया OS पहुंच चुका है और अपडेट प्रोसेस काफी हद तक समय पर और बिना किसी बड़ी दिक्कत के पूरा हुआ है।

नवंबर-दिसंबर में किन फोन्स को मिला अपडेट? मिड-नवंबर में Vivo X Fold 3 Pro, Vivo X100 सीरीज और iQOO 12 जैसे फ्लैगशिप मॉडल्स को OriginOS 6 मिल गया। इसके बाद दिसंबर, 2025 में Vivo V50 सीरीज, Vivo T4 सीरीज और iQOO Neo 10 और Neo 9 Pro जैसे पॉपुलर स्मार्टफोन्स के लिए भी अपडेट रिलीज किया गया।

जल्द इन डिवाइसेज को भी मिलेगा अपडेट Vivo और iQOO के इन डिवाइसेज को साल 2026 की पहली छमाही में अपडेट्स मिलेंगे। इनमें से कुछ के लिए अपडेट पहले ही रिलीज हो चुका है।

Vivo X90 Pro (released)

Vivo X90 (released)

Vivo V60 Lite 5G (released)

Vivo V60 Lite

Vivo V50 Lite 5G

Vivo V50 Lite

Vivo V40 Pro (released)

Vivo V40 (released)

Vivo V40e

Vivo V40 Lite 5G

Vivo V40 Lite

Vivo V40 SE 5G

Vivo V40 SE 80W

Vivo V40 SE

Vivo V30 Pro

Vivo V30

Vivo V30e

Vivo V30 Lite 5G

Vivo V30 Lite

Vivo V30 SE

Vivo T4 5G

Vivo T4R 5G

Vivo T4x 5G

Vivo T3 Ultra

Vivo T3 Pro 5G

Vivo T3

Vivo Y400 Pro 5G

Vivo Y400 5G

Vivo Y400

Vivo Y300 Plus 5G

Vivo Y300 5G

Vivo Y200 Pro 5G

Vivo Y200

Vivo Y200e 5G

Vivo Y100 5G

Vivo Y100

Vivo Y58 5G

Vivo Y39 5G

Vivo Y38 5G

Vivo Y31 Pro 5G

iQOO 11

iQOO Z10R

iQOO Z10x

iQOO Z9

iQOO Z9s Pro

iQOO Z9s अगर आपका फोन अब तक अपडेट नहीं हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी के शेड्यूल के मुताबिक, 2026 की पहली छमाही में Vivo X90, V40, V30, T और Y सीरीज के कई मॉडल्स के साथ-साथ iQOO 11 और Z सीरीज के फोन भी OriginOS 6 अपडेट पाने वाले हैं। इसका मतलब है कि ज्यादातर यूजर्स को यह अपडेट मार्च 2026 तक मिल जाना चाहिए।