Vivo और iQOO यूजर्स ध्यान दें! जानें आपका फोन कब पायेगा Android 16 अपडेट
Vivo और iQOO के कई फोन्स अब तक OriginOS 6 (Android 16) अपडेट पा चुके हैं। जिन डिवाइसों को अभी अपडेट नहीं मिला, उन्हें 2026 की पहली छमाही तक यह अपडेट मिल जाएगा। हम इनकी लिस्ट लेकर आए हैं।
अगर आप अपने Vivo या iQOO स्मार्टफोन के लिए OriginOS 6 (Android 16) अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने इस बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट का रोलआउट शेड्यूल रिलीज कर दिया है और कई डिवाइसेज तक यह अपडेट पहले ही पहुंच चुका है। हालांकि, Vivo और iQOO के बड़े पोर्टफोलियो की वजह से कुछ यूजर्स को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है।
OriginOS 6 का रोलआउट नवंबर, 2025 में शुरू हुआ था। शुरुआती फेज में Vivo X Fold 5, Vivo X200 सीरीज, Vivo V60 और iQOO 13 जैसे प्रीमियम डिवाइसेज को यह अपडेट मिल गया। कंपनी के मुताबिक, अब तक करीब दो दर्जन स्मार्टफोन्स पर यह नया OS पहुंच चुका है और अपडेट प्रोसेस काफी हद तक समय पर और बिना किसी बड़ी दिक्कत के पूरा हुआ है।
नवंबर-दिसंबर में किन फोन्स को मिला अपडेट?
मिड-नवंबर में Vivo X Fold 3 Pro, Vivo X100 सीरीज और iQOO 12 जैसे फ्लैगशिप मॉडल्स को OriginOS 6 मिल गया। इसके बाद दिसंबर, 2025 में Vivo V50 सीरीज, Vivo T4 सीरीज और iQOO Neo 10 और Neo 9 Pro जैसे पॉपुलर स्मार्टफोन्स के लिए भी अपडेट रिलीज किया गया।
जल्द इन डिवाइसेज को भी मिलेगा अपडेट
Vivo और iQOO के इन डिवाइसेज को साल 2026 की पहली छमाही में अपडेट्स मिलेंगे। इनमें से कुछ के लिए अपडेट पहले ही रिलीज हो चुका है।
- Vivo X90 Pro (released)
- Vivo X90 (released)
- Vivo V60 Lite 5G (released)
- Vivo V60 Lite
- Vivo V50 Lite 5G
- Vivo V50 Lite
- Vivo V40 Pro (released)
- Vivo V40 (released)
- Vivo V40e
- Vivo V40 Lite 5G
- Vivo V40 Lite
- Vivo V40 SE 5G
- Vivo V40 SE 80W
- Vivo V40 SE
- Vivo V30 Pro
- Vivo V30
- Vivo V30e
- Vivo V30 Lite 5G
- Vivo V30 Lite
- Vivo V30 SE
- Vivo T4 5G
- Vivo T4R 5G
- Vivo T4x 5G
- Vivo T3 Ultra
- Vivo T3 Pro 5G
- Vivo T3
- Vivo Y400 Pro 5G
- Vivo Y400 5G
- Vivo Y400
- Vivo Y300 Plus 5G
- Vivo Y300 5G
- Vivo Y200 Pro 5G
- Vivo Y200
- Vivo Y200e 5G
- Vivo Y100 5G
- Vivo Y100
- Vivo Y58 5G
- Vivo Y39 5G
- Vivo Y38 5G
- Vivo Y31 Pro 5G
- iQOO 11
- iQOO Z10R
- iQOO Z10x
- iQOO Z9
- iQOO Z9s Pro
- iQOO Z9s
अगर आपका फोन अब तक अपडेट नहीं हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी के शेड्यूल के मुताबिक, 2026 की पहली छमाही में Vivo X90, V40, V30, T और Y सीरीज के कई मॉडल्स के साथ-साथ iQOO 11 और Z सीरीज के फोन भी OriginOS 6 अपडेट पाने वाले हैं। इसका मतलब है कि ज्यादातर यूजर्स को यह अपडेट मार्च 2026 तक मिल जाना चाहिए।
ध्यान देने वाली बात है कि OriginOS 6 का रोलआउट बैच में किया जा रहा है। ऐसे में हो सकता है कि आपके फोन मॉडल के लिए अपडेट ‘released’ दिखाया गया हो, लेकिन अभी तक आपके डिवाइस पर नोटिफिकेशन ना आया हो। वहीं, अगर आपका Vivo या iQOO स्मार्टफोन इस आधिकारिक रोलआउट लिस्ट में शामिल नहीं है, तो उसे OriginOS 6 अपडेट नहीं मिलेगा।
