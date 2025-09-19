Vivo और iQOO यूजर्स के लिए बड़ी खबर! खत्म होगा FuntouchOS, होगा ये बदलाव Vivo and iQOO may replace FuntouchOS with OriginOS soon suggests new report, Gadgets Hindi News - Hindustan
Vivo and iQOO may replace FuntouchOS with OriginOS soon suggests new report

Vivo और iQOO यूजर्स के लिए बड़ी खबर! खत्म होगा FuntouchOS, होगा ये बदलाव

भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में जल्द एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। संकेत मिले हैं कि Vivo और iQOO के डिवाइसेज में FunTouchOS के बजाय OriginOS मिल सकता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 08:03 PM
स्मार्टफोन ब्रैंड्स Vivo और iQOO के डिवाइसेज में यूजर्स को Android पर आधारित FunTouchOS मिलता है। हालांकि, ये दोनों ही कंपनियां अब सॉफ्टवेयर के मामले में बड़ा बदलाव करने जा रही हैं। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि भारत में Vivo और iQOO के स्मार्टफोन्स में जल्द FuntouchOS को हटाकर इसकी जगह OriginOS दिया जा सकता है।

चाइनीज मार्केट में Vivo और iQOO के पास बड़ा यूजरबेस है और वहां ये डिवाइसेज Android 15 पर बेस्ड OriginOS 5 पर काम करते हैं। ब्रैंड्स ने कन्फर्म किया है कि चाइनीज मार्केट में Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 में अगले महीने 10 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। संभावना है कि Vivo 300 सीरीज के मॉडल्स इसके साथ आने वाले पहले डिवाइसेज होंगे।

भारत में भी हो सकता है बदलाव

टिप्सटर अभिषेक यादव ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर दावा किया है कि भारत में भी जल्द ही Vivo और iQOO डिवाइसेज को भी OriginOS के साथ पेश किया जाएगा। हालांकि कंपनी ने इस बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया है और इससे जुड़ी कोई घोषणा भी नहीं की गई है। अगर ऐसा हुआ तो धीरे-धीरे भारतीय मार्केट में इन कंपनियों के फोन्स में FuntouchOS की जगह OriginOS रोलआउट किया जाएगा।

बता दें, इससे पहले Reddit प्लेटफॉर्म पर खुद को Vivo India कंपनी का एक कर्मचारी बताते हुए यूजर ने दावा किया था कि भारत में Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 रिलीज किया जाएगा। हालांकि, इसकी कोई टाइमलाइन शेयर नहीं की गई है। उम्मीद है कि शुरुआत में हाई-एंड मॉडल्स को यह अपडेट मिलेगा और बाद में मिडरेंज और एंट्री-लेवल फोन्स में यह सॉफ्टवेयर यूज किया जा सकेगा।

नए अपडेट के साथ बेहतर परफॉर्मेंस

यूजर्स को मिलने वाले फायदों की बात करें तो Android 16 पर बेस्ड होने के चलते नए सॉफ्टवेयर में ढेरों फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा बेहतर परफॉर्मेंस के साथ एकदम स्मूद और नया UI एक्सपीरियंस मिल सकता है। यह भी माना जा रहा है कि चाइनीज और भारतीय मार्केट में एक सा सॉफ्टवेयर होने के चलते इसमें मिलने वाले फीचर्स और नए अपडेट्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ सकती है।

