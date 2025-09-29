₹8999 में Vivo का 5G स्मार्टफोन, मिलिट्री-ग्रेड मजबूती और IP64 रेटिंग का मजा Vivo 5G smartphone with 5G connectivity in just 8999 rupees check Vivo T4 Lite 5G deal, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Vivo 5G smartphone with 5G connectivity in just 8999 rupees check Vivo T4 Lite 5G deal

₹8999 में Vivo का 5G स्मार्टफोन, मिलिट्री-ग्रेड मजबूती और IP64 रेटिंग का मजा

ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर सेल के दौरान Vivo T4 Lite 5G सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। इस डिवाइस को 8,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 01:56 PM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

29% OFF

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹9999

₹13999

खरीदिये

discount

34% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹9898

₹14999

खरीदिये

discount

26% OFF

Samsung Galaxy F16 5G

Samsung Galaxy F16 5G

  • checkBling Black
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹11898

₹15999

खरीदिये

discount

33% OFF

Samsung Galaxy M16

Samsung Galaxy M16

  • checkThunder Black
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹11749

₹17499

खरीदिये

Realme C65 5G

Realme C65 5G

  • checkFeather Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹10499

और जाने

₹8999 में Vivo का 5G स्मार्टफोन, मिलिट्री-ग्रेड मजबूती और IP64 रेटिंग का मजा

ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर Big Billion Days Sale का फायदा मिल रहा है, जिसमें ढेरों स्मार्टफोन्स लॉन्च प्राइस के मुकाबले बेहद सस्ते में खरीदे जा सकते हैं। सेगमेंट के सबसे बड़ी बैटरी वाले 5G फोन Vivo T4 Lite 5G को ग्राहक 9000 रुपये से भी कम कीमत पर ऑर्डर कर पाएंगे। इसपर फ्लैट डिस्काउंट के अलावा बैंक ऑफर्स का फायदा अलग से मिल रहा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

29% OFF

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹9999

₹13999

खरीदिये

discount

34% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹9898

₹14999

खरीदिये

discount

26% OFF

Samsung Galaxy F16 5G

Samsung Galaxy F16 5G

  • checkBling Black
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹11898

₹15999

खरीदिये

discount

33% OFF

Samsung Galaxy M16

Samsung Galaxy M16

  • checkThunder Black
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹11749

₹17499

खरीदिये

Realme C65 5G

Realme C65 5G

  • checkFeather Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹10499

और जाने

वीवो स्मार्टफोन को कंपनी सेगमेंट का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन बता रही है और इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 6000mAh बैटरी दी गई है। यह फोन बजट प्राइस पर IP64 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस ऑफर करता है। साथ ही यह सेगमेंट का सबसे ब्राइट डिस्प्ले वाला 5G फोन है। इसे मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड ड्यूरेबिलिटी मिली है और यह अच्छी बिल्ड-क्वॉलिटी के साथ आता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

30% OFF

Samsung Galaxy F06 5G

Samsung Galaxy F06 5G

  • checkBahama Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹10797

₹15499

खरीदिये

Realme C63 5G

Realme C63 5G

  • checkStarry Gold
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:200MP कैमरा और कर्व्ड डिस्प्ले वाला 5G फोन ₹30 हजार से कम में, धाकड़ डील

डिस्काउंटेड प्राइस पर Vivo T4 Lite 5G

डिवाइस को बिग बिलियन डेज सेल के दौरान 9,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है और चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने की स्थिति में 1000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया गया है। इसके बाद फोन का इफेक्टिव प्राइस 8,999 रुपये रह जाएगा। पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में अधिकतम 8,940 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है।

बता दें, एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। यह फोन दो कलर ऑप्शंस- प्रिज्म ब्लू और टाइटेनियम गोल्ड में उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में बेस्ट वाटरप्रूफ फोन डील्स, Motorla और Realme सब लिस्ट में

ऐसे हैं Vivo T4 Lite 5G के स्पेसिफिकेशंस

वीवो स्मार्टफोन में 6.74 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले 90Hz दिया गया है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर के साथ अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। इस फोन के बैक पैनल पर 50MP मेन और 2MP सेकेंडरी सेंसर वाला डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। साथ ही यह 5MP फ्रंट कैमरा ऑफर करता है। IP64 रेटिंग के साथ आने वाला यह फोन 15W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6000mAh बैटरी क्षमता देता है।

Vivo Vivo Mobile Vivo Phone अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.