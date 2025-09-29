₹8999 में Vivo का 5G स्मार्टफोन, मिलिट्री-ग्रेड मजबूती और IP64 रेटिंग का मजा

ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर सेल के दौरान Vivo T4 Lite 5G सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। इस डिवाइस को 8,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है।

ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर Big Billion Days Sale का फायदा मिल रहा है, जिसमें ढेरों स्मार्टफोन्स लॉन्च प्राइस के मुकाबले बेहद सस्ते में खरीदे जा सकते हैं। सेगमेंट के सबसे बड़ी बैटरी वाले 5G फोन Vivo T4 Lite 5G को ग्राहक 9000 रुपये से भी कम कीमत पर ऑर्डर कर पाएंगे। इसपर फ्लैट डिस्काउंट के अलावा बैंक ऑफर्स का फायदा अलग से मिल रहा है।

वीवो स्मार्टफोन को कंपनी सेगमेंट का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन बता रही है और इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 6000mAh बैटरी दी गई है। यह फोन बजट प्राइस पर IP64 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस ऑफर करता है। साथ ही यह सेगमेंट का सबसे ब्राइट डिस्प्ले वाला 5G फोन है। इसे मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड ड्यूरेबिलिटी मिली है और यह अच्छी बिल्ड-क्वॉलिटी के साथ आता है।

डिस्काउंटेड प्राइस पर Vivo T4 Lite 5G डिवाइस को बिग बिलियन डेज सेल के दौरान 9,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है और चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने की स्थिति में 1000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया गया है। इसके बाद फोन का इफेक्टिव प्राइस 8,999 रुपये रह जाएगा। पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में अधिकतम 8,940 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है।

बता दें, एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। यह फोन दो कलर ऑप्शंस- प्रिज्म ब्लू और टाइटेनियम गोल्ड में उपलब्ध है।