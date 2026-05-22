Instagram पर छाई Cockroach Janta Party, Followers के मामले में सिर्फ 4 दिन में BJP-Congress को छोड़ा पीछे

बेरोजगारी को लेकर की गई टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर शुरू हुई Cockroach Janta Party (CJP) तेजी से वायरल हो गई है। इस ऑनलाइन कैंपेन ने सिर्फ 4 दिनों में Instagram पर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा Followers हासिल कर लिए।

Chief Justice of India की बेरोजगारी को लेकर की गई टिप्पणी के बाद शुर हुआ Cockroach Janta Party नाम का एक Instagram पेज Followers के मामले में कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ चुका है। इस पेज के 14 मिलियन यानी 1.4 करोड़ से ज्यादा Followers हो चुके हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर जमकर चर्चा कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि मजेदार वीडियो और मीम्स शेयर करने वाला एक सोशल मीडिया पेज है।

इसके कंटेंट का अंदाज इतना अलग और मजेदार है कि लोग तेजी से इससे जुड़ते जा रहे हैं। इंटरनेट यूजर्स इस पेज के वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और कई लोग इसे “सबसे एंटरटेनिंग पार्टी” भी कह रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर में जहां बड़े नेता और राजनीतिक दल लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं एक कॉकरोच थीम वाला पेज लाखों लोगों की पसंद बन चुका है। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है Cockroach Janta Party और क्यों यह इंटरनेट पर इतनी तेजी से वायरल हो रही है।

19 मिलियन Followers के साथ बना इंटरनेट सेंसेशन इस Instagram पेज के Followers की संख्या 19 मिलियन से ऊपर चली गई है यानी 1.9 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इतनी बड़ी संख्या ने लोगों का ध्यान खींचा है क्योंकि कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के मुकाबले भी यह पेज काफी आगे निकल गया है। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, 143 साल पुरानी कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसके इंस्टाग्राम पर पहले सबसे अधिक 13.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं भाजपा के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट @bjp4india के वर्तमान में लगभग 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इस पेज का कंटेंट हल्का-फुल्का और एंटरटेनिंग होता है। लोग तनाव भरी जिंदगी में ऐसे कंटेंट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके वीडियो छोटे, मजेदार और जल्दी समझ आने वाले होते हैं। यही वजह है कि लोग इन्हें तेजी से शेयर भी कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में Meme Culture काफी तेजी से बढ़ा है। Instagram और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग मजेदार कंटेंट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। Cockroach Janta Party भी इसी ट्रेंड का हिस्सा माना जा रहा है। इसका कंटेंट युवाओं के बीच तेजी से वायरल हो रहा है।