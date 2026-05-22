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Instagram पर छाई Cockroach Janta Party, Followers के मामले में सिर्फ 4 दिन में BJP-Congress को छोड़ा पीछे

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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बेरोजगारी को लेकर की गई टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर शुरू हुई Cockroach Janta Party (CJP) तेजी से वायरल हो गई है। इस ऑनलाइन कैंपेन ने सिर्फ 4 दिनों में Instagram पर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा Followers हासिल कर लिए।

Instagram पर छाई Cockroach Janta Party, Followers के मामले में सिर्फ 4 दिन में BJP-Congress को छोड़ा पीछे

Chief Justice of India की बेरोजगारी को लेकर की गई टिप्पणी के बाद शुर हुआ Cockroach Janta Party नाम का एक Instagram पेज Followers के मामले में कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ चुका है। इस पेज के 14 मिलियन यानी 1.4 करोड़ से ज्यादा Followers हो चुके हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर जमकर चर्चा कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि मजेदार वीडियो और मीम्स शेयर करने वाला एक सोशल मीडिया पेज है।

इसके कंटेंट का अंदाज इतना अलग और मजेदार है कि लोग तेजी से इससे जुड़ते जा रहे हैं। इंटरनेट यूजर्स इस पेज के वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और कई लोग इसे “सबसे एंटरटेनिंग पार्टी” भी कह रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर में जहां बड़े नेता और राजनीतिक दल लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं एक कॉकरोच थीम वाला पेज लाखों लोगों की पसंद बन चुका है। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है Cockroach Janta Party और क्यों यह इंटरनेट पर इतनी तेजी से वायरल हो रही है।

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19 मिलियन Followers के साथ बना इंटरनेट सेंसेशन

इस Instagram पेज के Followers की संख्या 19 मिलियन से ऊपर चली गई है यानी 1.9 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इतनी बड़ी संख्या ने लोगों का ध्यान खींचा है क्योंकि कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के मुकाबले भी यह पेज काफी आगे निकल गया है। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, 143 साल पुरानी कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसके इंस्टाग्राम पर पहले सबसे अधिक 13.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं भाजपा के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट @bjp4india के वर्तमान में लगभग 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इस पेज का कंटेंट हल्का-फुल्का और एंटरटेनिंग होता है। लोग तनाव भरी जिंदगी में ऐसे कंटेंट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके वीडियो छोटे, मजेदार और जल्दी समझ आने वाले होते हैं। यही वजह है कि लोग इन्हें तेजी से शेयर भी कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में Meme Culture काफी तेजी से बढ़ा है। Instagram और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग मजेदार कंटेंट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। Cockroach Janta Party भी इसी ट्रेंड का हिस्सा माना जा रहा है। इसका कंटेंट युवाओं के बीच तेजी से वायरल हो रहा है।

Cockroach Janta Party ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी
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आखिर क्यों बनी CJP और कौन है इसके फाउंडर

Cockroach Janta Party (CJP) के फाउंडर अभिजीत डिपके हैं, जिन्होंने इस ऑनलाइन कैंपेन की शुरुआत युवाओं और बेरोजगारी को लेकर हुए विवाद के बाद की थी। दरअसल, 15 मई को एक सुनवाई के दौरान Chief Justice of India सूर्या कांत की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिसमें कुछ युवाओं की तुलना कॉकरोच से किए जाने को लेकर लोगों में गुस्सा फैल गया। इसके बाद अभिजीत डिपके ने व्यंग्य और मीम्स के जरिए Cockroach Janta Party नाम से एक सोशल मीडिया मूवमेंट शुरू किया। उनका कहना था कि लोगों को सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि यह टिप्पणी देश के Chief Justice की तरफ से आई। शुरुआत में इसे सिर्फ एक Meme Page माना जा रहा था, लेकिन देखते ही देखते यह बेरोजगारी, पेपर लीक, युवाओं की नाराजगी और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाला ऑनलाइन कैंपेन बन गया। खुद को युवाओं की पार्टी बताने वाले इस पेज ने सिर्फ कुछ दिनों में लाखों Followers जोड़ लिए और Instagram पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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