महंगा पड़ेगा रिचार्ज, इस कंपनी ने बढ़ाई कीमत, घटाए बेनिफिट्स; नए प्लान्स भी लॉन्च किए

Vodafone Idea ने अपने कुछ सर्कल में कई प्लान्स में कीमतें बढ़ा दी है। इसके अलावा, कंपनी ने अपने कई प्लान्स के बेनिफिट्स भी घटा दिए हैं। कंपनी ने चुनिंदा सर्किल में कुछ नए प्लान्स भी लेकर आई है। अगर आप भी वीआई के नेटवर्क पर है, तो डिटेल में जानिए कंपनी ने क्या फेरबदल किया है।

वीआई (वीआई) ने प्रीपेड प्लान पोर्टफोलियों में बड़ा फेरबदल कर दिया है। वीआई ने अलग-अलग सर्कल्स में अपने कुछ प्रीपेड प्लान्स में बदलाव किए हैं। कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए कुछ नए प्लान्स लॉन्च किए हैं, कुछ प्लान्स के बेनिफिट्स में कटौती कर दी है, टैरिफ बढ़ा दिए हैं और एक सस्ता प्लान भी पेश किया है। इनमें से कुछ बदलाव सिर्फ कुछ सर्कल्स के लिए हैं और ओपन मार्केट में उपलब्ध हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ

1. वीआई ने इन प्रीपेड प्लान्स की कीमतें बढ़ाईं वीआई का 649 रुपये वाला पैक अब 670 रुपये का हो गया है टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, वीआई ने अपने 649 रुपये वाले प्लान की कीमत कुछ खास सर्कल्स में बढ़ाकर 670 रुपये कर दी है। वीआई के नॉनस्टॉप हीरो 670 रुपये वाले प्लान में अनलिमिटेड डेटा (4G+5G), अनलिमिटेड कॉल्स और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। यह प्लान 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। ध्यान रहें कि जो सब्सक्राइबर्स 5G फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वे अनलिमिटेड 5G डेटा का इस्तेमाल सिर्फ 5G नेटवर्क कवरेज वाले इलाकों में ही कर पाएंगे।

वीआई 670 रुपये वाला पैक नॉनस्टॉप हीरो: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान।

वीआई 649 रुपये वाला पैक नॉनस्टॉप हीरो: असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा।

दूसरे सर्कल्स में, वीआई का 649 रुपये वाला प्लान अभी भी पहले वाले सुपर हीरो वाले फायदे ही दे रहा है, यानी 56 दिनों की वैलिडिटी और डेली 2GB डेटा के साथ।

वीआई का 1020 रुपये वाला पैक अब 1050 रुपये का हो गया है चेन्नई के यूजर्स के लिए पहले 1020 रुपये में उपलब्ध यह प्लान अब 1050 रुपये का हो गया है। वीआई का यह नया 'NonStop Hero 1050 रुपये' प्लान अनलिमिटेड डेटा (4G+5G), अनलिमिटेड कॉल्स और डेली 100 एसएमएस देता है, जिसकी वैलिडिटी 84 दिनों की है। जिन सब्सक्राइबर्स के पास 5G फोन है, वे अनलिमिटेड 5G डेटा का इस्तेमाल सिर्फ 5G नेटवर्क कवरेज वाले इलाकों में ही कर पाएंगे।

2. इतने सारे NonStop Hero प्लन्स में मिलेंगे अब हीरो बेनिफिट्स वीआई ने अपने कुछ NonStop Hero प्लान्स को Hero Unlimited प्लान्स में डाउनग्रेड कर दिया है, जिससे कीमत में कोई बदलाव किए बिना मिलने वाले फायदों में कमी आ गई है। वीआई के 696 रुपये, 795 रुपये, 979 रुपये, 994 रुपये, 996 रुपये, 998 रुपये और 1198 रुपये जैसे कुछ प्लान्स को चुनिंदा सर्कल्स में नॉनस्टॉप हीरो (जिसमें अनलिमिटेड डेटा मिलता था) से हीरो अनलिमिटेड (जिसमें लिमिटेड डेटा मिलता है) में डाउनग्रेड कर दिया गया है।

वीआई हीरो 696 रुपये प्लान: यह प्लान 56 दिनों की वैलिडिटी, डेली 2GB डेटा, डेली 100 एसएमएस और 56 दिनों के लिए Amazon Prime Lite सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। डेली डेटा कोटा खत्म होने के बाद, डेटा की स्पीड 64Kbps तक हो जाती है। जिन सब्सक्राइबर्स के पास 5G फोन है, वे अनलिमिटेड 5G डेटा का इस्तेमाल सिर्फ 5G नेटवर्क कवरेज वाले इलाकों में ही कर पाएंगे।

वीआई हीरो 795 रुपये प्लान: यह प्लान 56 दिनों की वैलिडिटी, अलिमिटेड कॉल्स, डेली 3GB डेटा, डेली 100 एसएमएस और 60 दिनों के लिए वीआई Moवीआईes और TV Super सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। इसमें TV और मोबाइल पर SonyLIV, ZEE5, FanCode और 16 अन्य OTTs का एक्सेस शामिल है। डेली डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद, डेटा की स्पीड 64Kbps तक हो जाएगी। 5G फोन इस्तेमाल करने वाले सब्सक्राइबर्स अनलिमिटेड 5G डेटा का इस्तेमाल सिर्फ 5G नेटवर्क कवरेज वाले इलाकों में ही कर पाएंगे।

वीआई हीरो 979 रुपये प्लान: यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2GB डेटा, डेली 100 एसएमएस और 84 दिनों के लिए वीआई Moवीआईes और TV Super का सब्सक्रिप्शन के साथ आता है।

वीआई हीरो 994 रुपये प्लान: यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2GB डेटा, डेली 100 एसएमएस और 84 दिनों के लिए JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।

वीआई हीरो 996 रुपये प्लान: यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2GB डेटा, डेली 100 एसएमएस और 84 दिनों के लिए Amazon Prime Lite का सब्सक्रिप्शन के साथ आता है।

वीआई हीरो 998 रुपये प्लान: यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2GB डेटा, डेली 100 एसएमएस और 84 दिनों के लिए SonyLIV सब्सक्रिप्शन के साथ आता है।

वीआई हीरो 1198 रुपये प्लान: यह प्लान 70 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2GB डेटा, डेली 100 एसएमएस और 70 दिनों के लिए Netflix Basic सब्सक्रिप्शन (TV + Mobile) सब्सक्रिप्शन के साथ आता है।

वीआई हीरो सर्कल्स को डाउनग्रेड किया गया है: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अन्य सर्कल्स में वीआई इन प्लान्स पर NonStop Hero बेनिफिट्स देना जारी रखेगा।

वीआई NonStop Hero के बेनिफिट: रोज पूरे दिन अनलिमिटेड (4G+5G) डेटा। अनलिमिटेड डेटा सिर्फ पर्सनल और नॉन-कमर्शियल इस्तेमाल के लिए है।

वीआई हीरो के बेनिफिट: प्लान के साथ मिलने वाला डेटा + बिंज ऑल नाइट (रात 12 AM से सुबह 6 AM तक बिना किसी लिमिट के नाइट डेटा का मजा लें, बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के)। वीकेंड डेटा रोलओवर (सोमवार से शुक्रवार तक इस्तेमाल न हुआ डेटा शनिवार और रविवार को इस्तेमाल करें)। डेटा डिलाइट (हर महीने 2GB तक का बैकअप डेटा, बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के)।

3. सस्ता प्लान लाई कंपनी वीआई का ₹1197 वाला नॉनस्टॉप हीरो प्लान वीआई का नॉनस्टॉप हीरो ₹1197 वाला प्लान, जो पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, चेन्नई, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरल, कोलकाता, महाराष्ट्र और गोवा में उपलब्ध था, अब हटा दिया गया है।

वीआई 1005 रुपये का नॉनस्टॉप हीरो प्लान हालांकि, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, एक नया और सस्ता विकल्प प्लान, 1005 रुपये, पेश किया गया है। 1005 रुपये के नए प्लान में अनलिमिटेड कॉल, डेली अनलिमिटेड डेटा (4G+5G), और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। यह प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। जो ग्राहक 5G फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वे अनलिमिटेड 5G डेटा का इस्तेमाल सिर्फ 5G नेटवर्क कवरेज वाले इलाकों में ही कर पाएंगे।

4. वीआई के नए प्रीपेड प्लान वीआई का 325 रुपये वाला प्लान वीआई ने एक नया प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 325 रुपये है। इसमें अनलिमिटेड कॉल, 10GB डेटा और 300 एसएमएस मिलते हैं, और इसकी वैलिडिटी 28 दिनों की है। डेटा कोटा खत्म होने के बाद, डेटा टैरिफ 50p/MB की दर से लगेगा। यह प्लान सभी सर्कल्स में उपलब्ध है।

वीआई का नॉनस्टॉप हीरो 2099 रुपये वाला प्लान वीआई ने कुछ चुनिंदा सर्कल्स में एक नया नॉनस्टॉप हीरो 2099 रुपये वाला प्लान लॉन्च किया है। इस नए प्लान में पूरे दिन के लिए अनलिमिटेड डेटा (4G+5G), अनलिमिटेड कॉल और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं, और इसकी वैलिडिटी 180 दिनों की है। जिन सब्सक्राइबर्स के पास 5G फोन है, वे अनलिमिटेड 5G डेटा का इस्तेमाल सिर्फ 5G नेटवर्क कवरेज वाले इलाकों में ही कर पाएंगे।

यह प्लान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा, 1749 रुपये और 2399 रुपये वाले दूसरे प्लान भी उपलब्ध हैं, जिनकी वैलिडिटी 180 दिनों की है। यूजर्स इस समय इन प्लान्स से भी रिचार्ज कर सकते हैं।

c. वीआई नॉनस्टॉप हीरो 2180 रुपये वीआई ने तमिलनाडु और चेन्नई के यूजर्स के लिए 180 दिनों की वैलिडिटी वाला एक नया प्लान लॉन्च किया है। वीआई का नॉनस्टॉप हीरो 2180 रुपये प्लान पूरे दिन अनलिमिटेड डेटा (4G+5G), अनलिमिटेड कॉल्स और डेली 100 एसएमएस देता है। जो सब्सक्राइबर्स 5G फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वे अनलिमिटेड 5G डेटा का इस्तेमाल सिर्फ 5G नेटवर्क कवरेज वाले इलाकों में ही कर पाएंगे।