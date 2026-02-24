Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Vi का सुपर सेवर ऑफर: ₹140 में लें अनलिमिटेड कॉल, डेटा-SMS का मजा; इन फोन यूजर्स के पास मौका

Feb 24, 2026 11:30 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वोडाफोन आइडिया HMD के फीचर फोन यूजर्स के लिए एक सुपर सवेर ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर के तहत सिर्फ 140 रुपए में 28 दिन के लिए अनलिमिटेड कॉल, डेटा और SMS सबका फायदा दिया जा रहा है।

Vi का सुपर सेवर ऑफर: ₹140 में लें अनलिमिटेड कॉल, डेटा-SMS का मजा; इन फोन यूजर्स के पास मौका

अगर आप फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं और हर महीने महंगे रिचार्ज से परेशान हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। HMD और Vi ने मिलकर एक खास ऑफर पेश किया है, जिसका नाम है Super Saver Offer। इस ऑफर के तहत नए HMD और Nokia फीचर फोन खरीदने वाले यूजर्स को सिर्फ 140 रुपए में अनलिमिटेड कॉलिंग, 2GB डेटा और 300 SMS मिलेंगे। यह ऑफर बजट यूजर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। खास बात यह है कि इस प्लान के जरिए यूजर्स हर महीने करीब 59 रुपए तक की बचत कर सकते हैं क्योंकि Vi के इस प्लान की कीमत 199 रुपए है, लेकिन अभी ऑफर में यह प्लान 140 रुपए का है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OPPO K12s 5G

OPPO K12s 5G

  • checkRose Purple
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB

₹12990

और जाने

discount

13% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹14749

₹16999

खरीदिये

discount

7% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹13499

₹14499

खरीदिये

discount

17% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹12499

₹14999

खरीदिये

हालांकि इस ऑफर का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी हैं, जैसे नया Vi सिम एक्टिवेट करना और उसे उसी डिवाइस में रखना। आइए जानते हैं इस Super Saver ऑफर की पूरी डिटेल।

ये भी पढ़ें:कल के लॉन्च से पहले पूरे ₹24000 सस्ता हुआ Samsung का पावरफुल AI फोन, 7 साल अपडेट

इन फोनों पर मिलेगा ऑफर

यह खास ऑफर केवल कुछ चुनिंदा फीचर फोन पर लागू है। इनमें शामिल हैं: HMD 100, HMD 101, Nokia 105 Classic अगर आप इन मॉडलों में से कोई नया फोन खरीदते हैं, तभी आपको यह ऑफर मिलेगा।

140 रुपए वाले सुपर सेवर प्लान के बेनेफिट्स और कैसे लें फायदा

HMD-Vi Super Saver ऑफर के तहत यूजर्स को 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग, 2GB डेटा और 300 SMS ऑफर किए जा रहे हैं। फीचर फोन यूजर्स के लिए यह एक किफायती प्लान है। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको कुछ जरूरी स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

ये भी पढ़ें:UAN नहीं है? फिर भी 1 मिनट में ऐसे जानें अपने PF खाते का पूरा बैलेंस

इसके लिए नया HMD 100, HMD 101 या Nokia 105 Classic खरीदना होगा। नया Vi सिम कार्ड लें (नया नंबर या MNP दोनों मान्य)। और अब 140 रुपए का पहला रिचार्ज (FRC) कराएं। सिम को सिर्फ HMD और नोकिया के फोन में इस्तेमाल करें। अगर आप सिम को किसी दूसरे स्मार्टफोन या फोन में डाल देते हैं, तो ऑफर के फायदे बंद हो जाएंगे। यानी यह ऑफर केवल उसी डिवाइस के साथ जुड़ा रहेगा जिसमें आपने इसे एक्टिव किया है।

ऑफर की वैधता

यह ऑफर उन डिवाइस पर लागू होगा जो 24 दिसंबर 2025 या उसके बाद खरीदे गए हों। वहीं प्रमोशनल 140 रुपए का सुपर सेवर ऑफर 30 जून 2026 तक चलेगा।

ये भी पढ़ें:मौका! ₹26,599 में खरीदें Motorola का 6000mAh बैटरी, 50MP सेल्फी कैमरा फोन
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
HMD Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।