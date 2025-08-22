1 रुपये में मिल रहा ₹4999 का रिचार्ज, स्पेशल ऑफर लाई कंपनी, मौका 31 अगस्त तक

अगर आप Vodafone Idea के ग्राहक हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) अपने ग्राहकों के लिए एक खास ऑफर लेकर आई है। कंपनी अपने यूजर्स को 4999 रुपये का रिचार्ज सिर्फ 1 रुपये में दे रही है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, Vi ने वीआई गेम्स पर गैलेक्सी शूटर्स का फ्रीडम फेस्ट एडिशन पेश किया है। वीआई गेम्स, कंपनी द्वारा पेश किया जाने वाला एक ऑनलाइन क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म है। कंपनी ने कहा है कि यह स्पेशल एडिशन फेस्ट 31 अगस्त, 2025 तक ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेगा। विनर्स को क्या-क्या मिलेगा, चलिए जानते हैं…

टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, गैलेक्सी शूटर्स फ्रीडम फेस्ट में, ग्राहकों को वीआई से 1 रुपये में 4,999 रुपये के रिचार्ज प्लान जैसे पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। नीचे लिस्ट में देखें इस फेस्ट में यूजर्स क्या-क्या जीत सकते हैं:

- 1 रुपये में 4999 रुपये का एनुअल रिचार्ज प्लान।

- 1 रुपये में 50GB डेटा पैक।

- 1 रुपये में वीआई मूवीज और टीवी सुपर सब्सक्रिप्शन, जिसमें 10GB डेटा और जी5 और सोनीलिव समेत 19 OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस शामिल है।

- 50 रुपये के गिफ्ट वाउचर।

वीआई ने कहा कि विनर्स की घोषणा वीआई ऐप पर की जाएगी और उन्हें अपने पुरस्कारों का दावा करने के लिए एक लिंक वाला एसएमएस भी मिलेगा। वीआई गेम्स यूजर्स को एक्शन, आर्केड, पजल और स्ट्रैटेजी जैसी अलग-अलग स्टाइल में कैजुअल और प्रीमियम गेम्स की एक बड़ी रेंज प्रदान करता है।