मोबाइल रिचार्ज पर 30GB से 50GB तक एक्सट्रा डेटा फ्री, वैलिडिटी 365 दिन तक की

संक्षेप: वोडाफोन-आइडिया यूजर्स को फ्री में एक्सट्रा डेटा दे रहा है। कंपनी के कुछ प्रीपेड प्लान्स में 30जीबी से 50जीबी तक एक्सट्रा डेटा दिया जा रहा है। ये प्लान 365 दिन तक चलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग भी दी जा रही है।

Sun, 26 Oct 2025 09:42 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया यूजर्स को फ्री में एक्सट्रा डेटा दे रही है। कंपनी के कुछ पॉप्युलर प्रीपेड प्लान्स में 30जीबी से 50जीबी तक एक्सट्रा डेटा दिया जा रहा है। ये प्लान 365 दिन तक की वैलिडिटी के साथ आते हैं। वोडाफोन-आइडिया के ये प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट और हर दिन 100 फ्री एसएमएस के साथ आते हैं। इन प्लान में आपको कई अडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

वोडाफोन-आइडिया का 1749 रुपये वाला प्लान

वोडाफोन-आइडिया का यह प्लान 180 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 1.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी बिना किसी अडिशनल चार्ज 45 दिन की लिए 30जीबी एक्सट्रा डेटा फ्री दे रही है। प्लान में आपको बिंज ऑल नाइट, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट्स बेनिफिट मिलेगा। यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है।

वोडाफोन-आइडिया का 3499 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिन की है। इसमें हर दिन आपको 1.5जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान 90 दिन के लिए 50जीबी एक्सट्रा डेटा दे रहा है। प्लान में आपको बिंज ऑल नाइट बेनिफिट के साथ वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट्स भी मिलेगा। प्लान में कंपनी हर दिन 100 फ्री एसएमएस और देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग भी दे रही है।

वोडाफोन-आइडिया का 3699 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिन की है। इसमें आपको रोज 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान 90 दिन के लिए 50जीबी एक्सट्रा डेटा ऑफर करता है। आपको इसमें हाफ डे अनलिमिटेड डेटा बेनिफिट के साथ वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट्स भी मिलेगा। हर दिन 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग देने वाले इस प्लान में आपको एक साल के लिए जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस भी मिलेगा।

