Vi ने लॉन्च किया नया प्रीपेड फैमिली फीचर, 4 लोग शेयर कर सकेंगे डेटा; रिचार्ज पर मिलेगी 10% तक छूट

Vodafone Idea (Vi) ने प्रीपेड यूजर्स के लिए नया फैमिली फीचर लॉन्च किया है। इसमें एक ग्रुप में 4 नंबर जुड़ सकते हैं, परिवार के सदस्य देश में कहीं भी 500MB डेटा शेयर कर सकते हैं। जानें इसे शुरू करने का तरीका और जरूरी नियम।

मोबाइल डेटा खत्म होने पर अगर परिवार के किसी सदस्य को इंटरनेट की जरूरत पड़ जाए, तो अब Vi यूजर्स के पास एक नया ऑप्शन है। Vodafone Idea (Vi) ने प्रीपेड ग्राहकों के लिए फैमिली फीचर लॉन्च किया है। इसकी मदद से परिवार के सदस्य एक ग्रुप बनाकर आपस में मोबाइल डेटा शेयर कर सकेंगे। खास बात यह है कि डेटा शेयर करने के लिए सभी का एक ही शहर में होना जरूरी नहीं है। परिवार का कोई सदस्य दिल्ली में है और दूसरा मुंबई या किसी अन्य शहर में, तब भी इस सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है।

Vi के इस नए फीचर में एक फैमिली ग्रुप में अधिकतम चार सदस्य शामिल हो सकते हैं। इसमें एक प्राइमरी मेंबर और तीन अन्य सदस्य होंगे। जरूरत पड़ने पर एक सदस्य दूसरे को 500MB डेटा भेज सकेगा। इसके अलावा, Vi ऐप से रिचार्ज करने पर परिवार के सदस्यों को 10% तक की छूट भी मिल जाएगी।

Vi के फैमिली फीचर में क्या-क्या मिलेगा? - एक ग्रुप में 4 नंबर: एक प्राइमरी मेंबर और तीन अन्य सदस्य शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें अपना, मम्मी, पापा और भाई का नंबर जोड़ सकते हैं। इस तरह चारों एक ही फैमिली ग्रुप का हिस्सा होंगे और तय नियमों के मुताबिक एक-दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकेंगे।

- 500MB डेटा शेयरिंग: जरूरत पड़ने पर एक सदस्य दूसरे को एक बार में 500MB डेटा भेज सकता है।

- देशभर में डेटा शेयरिंग: परिवार के सदस्य अलग-अलग राज्यों और टेलीकॉम सर्किल में होने पर भी डेटा शेयर कर सकते हैं।

- रिचार्ज पर 10% तक छूट: रिचार्ज पर Vi ऐप के जरिए छूट मिल सकती है।

डेटा शेयर करने के लिए मानने होंगे ये नियम Vi के इस फीचर में डेटा शेयर करने की सुविधा है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। कंपनी के नियमों के मुताबिक, एक सदस्य एक बार में 500MB डेटा ट्रांसफर कर सकता है। डेटा शेयरिंग दिन में एक बार, सप्ताह में अधिकतम दो बार और एक कैलेंडर महीने में कुल चार बार की जा सकती है। डेटा भेजने वाले सदस्य के डेटा बैलेंस में कम से कम 600MB उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा, डेटा भेजने और पाने वाले दोनों नंबरों पर वैलिडिटी वाला एक्टिव प्लान होना जरूरी है।

एक और जरूरी बात यह है कि शेयर किया गया डेटा उसी दिन रात 11:59 बजे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इसे अगले दिन के लिए बचाकर नहीं रखा जा सकता। इसलिए डेटा भेजते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि सामने वाला सदस्य उसका इस्तेमाल उसी दिन कर सके।