Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़vi launched new rs 44 data plan offer free jiohotstar for a month
44 रुपये का धांसू प्लान लाई कंपनी, पूरे एक महीने JioHotstar फ्री, मिलेगा इतना डेटा

44 रुपये का धांसू प्लान लाई कंपनी, पूरे एक महीने JioHotstar फ्री, मिलेगा इतना डेटा

संक्षेप:

Vodafone Idea (VIL) ने अपने ग्राहकों के लिए 44 रुपये का एक प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। यह एक डेटा वाउचर है, और इसमें OTT (ओवर-द-टॉप) बेनिफिट भी मिलता है। यह देश के सबसे सस्ते डेटा वाउचर में से एक है जिसमें अब OTT बेनिफिट भी मिल रहा है।

Feb 03, 2026 08:59 am ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) ने अपने ग्राहकों के लिए 44 रुपये का एक प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। यह एक डेटा वाउचर है, और इसमें OTT (ओवर-द-टॉप) बेनिफिट भी मिलता है। यह देश के सबसे सस्ते डेटा वाउचर में से एक है जिसमें अब OTT बेनिफिट भी मिल रहा है। अगर आप भी ओटीटी कंटेंट देखना पसंद करते हैं, तो यह प्लान आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। चलिए डिटेल में जानते हैं इस डेटा पैक में ग्राहकों को क्या-क्या फायदे मिल रहे हैं...

वीआई के 44 रुपये वाले प्रीपेड डेटा वाउचर के फायदे

टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, वोडाफोन आइडिया का 44 रुपये वाला प्रीपेड प्लान 1 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है और प्लान में ग्राहकों को 1GB डेटा मिलता है। वैलिडिटी और डेटा के हिसाब से यह महंगा लग सकता है। लेकिन पूरे फायदे जानने के बाद, आप दोबारा सोचेंगे कि यह महंगा है या नहीं। दरअसल, वीआई के 44 रुपये वाले प्लान में ग्राहकों को पूरे एक महीने के लिए JioHotstar Mobile का फ्री एक्सेस मिलता है। इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भारत और दुनियाभर के कुछ बेहतरीन शो हैं। इसमें यूजर्स के लिए कोई सर्विस वैलिडिटी शामिल नहीं है। इसमें कोई आउटगोइंग एसएमएस की सुविधा भी नहीं है।

ये भी पढ़ें:भारत में धूम मचाने आ रहे इंफिनिक्स के तीन धांसू फोन, जानिए किसमें कितना है दम

एक महीने मुफ्त में देखें JioHotstar

प्लान का डेटा बेनिफिट रात 11:59 बजे खत्म हा जाएगा। हालांकि, JioHotstar बेनिफिट एक महीने तक रहेगा। JioHotstar के साथ, आप ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 देख पाएंगे। यह प्लेटफॉर्म The 50 जैसे नए शो भी होस्ट करता है, जो 1 फरवरी, 2026 को शुरू हुआ था, और क्रिकेट वर्ल्ड कप के अलावा कई लाइव इवेंट भी स्ट्रीम करेगा।

नया प्लान फिलहाल इस सर्कल में उपलब्ध

वोडाफोन आइडिया का 44 रुपये वाला प्रीपेड डेटा वाउचर ऐसे ग्राहकों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जो ओटीटी कंटेंट देखना पसंद करते हैं। हालांकि, यह अभी हर जगह मौजूद नहीं है। फिलहाल यह गुजरात के ग्राहकों के लिए अवेलेबल दिख रहा है। वोडाफोन आइडिया ग्राहकों के लिए और भी प्रीपेड डेटा वाउचर उपलब्ध हैं जिनमें JioHotstar मोबाइल सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिन्हें आप वीआई की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
gadar Vodafone Idea

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।