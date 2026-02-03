44 रुपये का धांसू प्लान लाई कंपनी, पूरे एक महीने JioHotstar फ्री, मिलेगा इतना डेटा

संक्षेप: Vodafone Idea (VIL) ने अपने ग्राहकों के लिए 44 रुपये का एक प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। यह एक डेटा वाउचर है, और इसमें OTT (ओवर-द-टॉप) बेनिफिट भी मिलता है। यह देश के सबसे सस्ते डेटा वाउचर में से एक है जिसमें अब OTT बेनिफिट भी मिल रहा है।

देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) ने अपने ग्राहकों के लिए 44 रुपये का एक प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। यह एक डेटा वाउचर है, और इसमें OTT (ओवर-द-टॉप) बेनिफिट भी मिलता है। यह देश के सबसे सस्ते डेटा वाउचर में से एक है जिसमें अब OTT बेनिफिट भी मिल रहा है। अगर आप भी ओटीटी कंटेंट देखना पसंद करते हैं, तो यह प्लान आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। चलिए डिटेल में जानते हैं इस डेटा पैक में ग्राहकों को क्या-क्या फायदे मिल रहे हैं...

वीआई के 44 रुपये वाले प्रीपेड डेटा वाउचर के फायदे टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, वोडाफोन आइडिया का 44 रुपये वाला प्रीपेड प्लान 1 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है और प्लान में ग्राहकों को 1GB डेटा मिलता है। वैलिडिटी और डेटा के हिसाब से यह महंगा लग सकता है। लेकिन पूरे फायदे जानने के बाद, आप दोबारा सोचेंगे कि यह महंगा है या नहीं। दरअसल, वीआई के 44 रुपये वाले प्लान में ग्राहकों को पूरे एक महीने के लिए JioHotstar Mobile का फ्री एक्सेस मिलता है। इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भारत और दुनियाभर के कुछ बेहतरीन शो हैं। इसमें यूजर्स के लिए कोई सर्विस वैलिडिटी शामिल नहीं है। इसमें कोई आउटगोइंग एसएमएस की सुविधा भी नहीं है।

एक महीने मुफ्त में देखें JioHotstar प्लान का डेटा बेनिफिट रात 11:59 बजे खत्म हा जाएगा। हालांकि, JioHotstar बेनिफिट एक महीने तक रहेगा। JioHotstar के साथ, आप ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 देख पाएंगे। यह प्लेटफॉर्म The 50 जैसे नए शो भी होस्ट करता है, जो 1 फरवरी, 2026 को शुरू हुआ था, और क्रिकेट वर्ल्ड कप के अलावा कई लाइव इवेंट भी स्ट्रीम करेगा।