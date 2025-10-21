Vi लाया धांसू प्लान, 1149 रुपये में पूरे 6 महीने एक्टिव रहेगा SIM, मिलेगा Unlimited कॉल और डेटा, रोज का खर्च ₹6

संक्षेप: Vi ने पेश किया नया 180 दिन वाला प्रीपेड प्लान 1149 रुपए में ले अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा और 1800 SMS का मजा। जानें इस बजट-फ्रेंडली प्लान की पूरी डिटेल्स।

Vodafone Idea Launched 180 Days Plan: अगर आप अपना मोबाइल नंबर लंबे समय तक एक्टिव रखना चाहते हैं, लेकिन हर माह रिचार्ज का झंझट नहीं चाहते तो Vi की यह नई पेशकश आपके लिए काफी काम की हो सकती है। Vodafone Idea ने हाल ही में एक नया 180 दिन यानी पूरे 6 महीने चलने वाला प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 1,149 रुपए है और यह उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बन गया है, जिन्हें कॉलिंग और लम्बी वैलिडिटी वाला प्लान चाहिए।

इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 1800 SMS, और 20GB डेटा शामिल है। डेटा समाप्त होने के बाद प्रति मेगाबाइट 50 पैसे की दर से चार्ज होगा। लंबी वैधता वाला ऑफर उन यूजर्स के लिए अच्छा है जो अपने सेकेंडरी नंबर को एक्टिव रखना चाहते हैं।

Vi के नए 180 दिन वाले प्रीपेड प्लान के बेनेफिट्स इस प्लान में यूज़र्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा दी गई है यानी आप किसी भी नेटवर्क पर लोकल या STD कॉल बिना किसी लिमिट के कर सकते हैं। इसके साथ ही, इस पैक में कुल 1,800 SMS भी शामिल हैं जो छह महीने तक के लिए वैध रहेंगे। यह सुविधा उन यूजर्स के लिए काफी काम की है जो कभी-कभार SMS या OTP सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं।

डेटा की बात करें तो इस पैक में कुल 20GB इंटरनेट डेटा दिया गया है। यह डेटा फिक्स्ड है, यानी एक साथ पूरे 180 दिनों के लिए मिलेगा कोई डेली लिमिट नहीं होगी। अगर आपका डेटा खत्म हो जाता है, तो आप अतिरिक्त डेटा टॉप-अप कर सकते हैं या 50 पैसे प्रति MB की दर से चार्ज देना होगा। यह डेटा लिमिट उन यूजर्स के लिए पर्याप्त है जो हल्का इंटरनेट यूज करते हैं, जैसे WhatsApp चैट, बैंकिंग ऐप्स या occasional सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग।