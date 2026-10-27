Vi यूजर्स को झटका! 84 दिन वाला रिचार्ज प्लान हुआ 40 रुपए महंगा, नए प्लान के लिए खर्च करने होंगे ₹899
Vi यूजर्स के लिए बड़ी खबर, कंपनी ने अपने 84 दिन वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान की कीमत 859 रुपए से बढ़ाकर 899 रुपए कर दी है। अब ग्राहकों को पहले के मुकाबले 40 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे।
टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) ने अपना एक प्रीपेड प्लान महंगा कर दिया है। कंपनी ने अपने 84 दिन की वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान की कीमत में बढ़ोतरी की है। पहले वोडाफोन आइडिया (Vi) के इस प्लान के लिए यूजर्स को 859 रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब इसकी कीमत 899 रुपए हो गई है। यानी ग्राहकों को पहले के मुकाबले 40 रुपए ज्यादा देने होंगे। खास बात यह है कि पुराना 859 रुपए वाला प्लान अब कंपनी की वेबसाइट पर लिस्ट नहीं दिख रहा है। Vi का यह प्लान उन ग्राहकों के लिए अहम है, जो हर महीने रिचार्ज कराने के बजाय एक बार में लंबी वैलिडिटी वाला पैक लेना पसंद करते हैं। हालांकि, कंपनी के अलग-अलग टेलीकॉम सर्किल में प्लान के फायदे अलग हो सकते हैं।
Vi के नए 899 रुपए वाले प्लान में मिलेंगे बेनेफिट्स
Vi के 899 रुपए वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान में ग्राहकों को 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान के तहत रोजाना 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS भेजने की सुविधा दी जाती है। डेटा की रोजाना मिलने वाली लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड घटकर 64Kbps तक रह जाती है। इस तरह यूजर्स को करीब तीन महीने तक बार-बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लान में Vi Movies & TV का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है, जिसके जरिए यूजर्स अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर बॉलीवुड फिल्में, टीवी शो, लाइव न्यूज और अन्य कंटेंट देख सकते हैं।
इस प्लान की खास सुविधाओं में Binge All Night भी शामिल है। इसके तहत ग्राहक रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना अपने नियमित डेटा पैक की लिमिट खर्च किए इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इस दौरान वीडियो स्ट्रीमिंग, डाउनलोडिंग और ब्राउजिंग की जा सकती है। इसके अलावा वीकेंड डेटा रोलओवर की सुविधा मिलती है, जिससे सोमवार से शुक्रवार तक बचा हुआ डेटा शनिवार और रविवार को इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं, Data Delight के तहत ग्राहकों को हर महीने 2GB तक एक्स्ट्रा बैकअप डेटा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के मिल सकता है। इसे क्लेम करने के लिए Vi ऐप का इस्तेमाल करना होगा।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।