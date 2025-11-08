Jio से 50 रुपये सस्ते प्लान में यह कंपनी दे रही 96 दिन ज्यादा वैलिडिटी, 30GB एक्सट्रा डेटा भी

संक्षेप: वोडाफोन-आइडिया, जियो से 50 रुपये सस्ते प्लान में 96 दिन ज्यादा वैलिडिटी दे रहा है। इस प्लान में हर दिन बिना किसी अडिशनल चार्ज 30जीबी एक्सट्रा डेटा भी दिया जा रहा है। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री एसएमएस के साथ आता है।

जियो अपने यूजर्स को एक से बढ़ कर एक प्लान ऑफर करता है, लेकिन दूसरी कंपनियां भी अपने कुछ प्लान्स से जियो को कड़ी टक्कर दे रही हैं। वोडाफोन-आइडिया (Vi) का 1749 रुपये वाला प्लान इन्हीं में से एक है। यह प्लान जियो के 1799 रुपये वाले प्लान से 50 रुपये सस्ता है और इसमें जियो से 96 दिन ज्यादा वैलिडिटी दी जा रही है। इस प्लान की टोटल वैलिडिटी 180 दिन की है। जियो की बात करें, तो यह वैलिडिटी कम दे रहा, लेकिन इसके बाकी बेनिफिट्स वोडाफोन-आइडिया से भी जबर्दस्त हैं। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

वोडाफोन-आइडिया का 1749 रुपये वाला प्लान कंपनी का यह प्लान 180 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में इंटरनेट यूज करने के लिए आपको हर दिन 1.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी 45 दिन के लिए 30जीबी एक्सट्रा डेटा भी दे रही है। प्लान में कंपनी बिंज ऑल नाइट बेनिफिट भी दे रही है, जिसमें रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। यह प्लान वीकेंड डेटा रोलओवर बेनिफिट ऑफर करता है। साथ ही इसमें आपको हर महीने 2जीबी बैक डेटा (डेटा डिलाइट्स) भी मिलेगा। प्लान डेली 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है।

जियो का 1799 रुपये वाला प्लान जियो का यह प्लान 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 3जीबी डेटा ऑफर कर रही है। प्लान रोज 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है। इसमें एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। जियो का यह प्लान कई जबर्दस्त अडिशनल बेनिफिट ऑफर करता है। इसमें 18 से 25 साल के यूजर्स को 18 महीने के लिए 35100 रुपये की कीमत वाला गूगल जेमिनी प्रो प्लान का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा।