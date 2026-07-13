सफाई में अब नहीं होगी मुश्किल, बालों और कालीनों के लिए बेस्ट वैक्यूम क्लीनर, जानिए टॉप विकल्प
घर की सफाई और कालीनों से जिद्दी बालों को हटाना अब हुआ बेहद आसान। इस लेख में जानिए उन बेहतरीन वैक्यूम क्लीनर्स के बारे में, जो अपनी पावरफुल सक्शन और एंटी-हेयर रैप तकनीक से घर को बनाते हैं पूरी तरह धूल-मुक्त।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आधुनिक जीवनशैली में घर की डीप क्लीनिंग के लिए एक शक्तिशाली वैक्यूम क्लीनर का होना अनिवार्य है। अक्सर साधारण वैक्यूम क्लीनर कालीन के रेशों में फंसे इंसानी बालों और पालतू जानवरों के बालों को पूरी तरह साफ नहीं कर पाते, जिससे सफाई अधूरी रह जाती है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बाजार में ऐसी बेहतरीन तकनीक वाले वैक्यूम क्लीनर उपलब्ध हैं जो खास तौर पर इसी समस्या को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।
इन वैक्यूम क्लीनर्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी एंटी-हेयर रैप तकनीक है, जो ब्रश रोल में बालों को उलझने से रोकती है। इसके अलावा, इनका पावरफुल सक्शन कालीन के अंदर गहराई तक छिपी धूल और एलर्जी फैलाने वाले कणों को आसानी से बाहर निकाल देता है। चाहे आप कॉर्डलेस सुविधा चाहते हों या लंबी सफाई के लिए कॉर्ड वाला वैक्यूम, आज के टॉप ब्रांड्स आपके घर को एक बार में ही चमकाने के लिए तैयार हैं।
इन स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल न केवल समय बचाता है, बल्कि आपके घर को हाइजीनिक और धूल-मुक्त भी बनाता है। सही वैक्यूम क्लीनर का चुनाव करना आपके घर की सफाई के अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। अपने घर के लिए आज ही एक बेहतर वैक्यूम क्लीनर चुनें और कठिन सफाई को बनाएं चुटकियों का काम।
1. Shark Clean & Empty BU3521INT Cordless Stick Vacuum with Auto-Empty Dock (AED)| No Manual Emptying for Up to 30 Days | 240W Motor | 1.3L Bin| 40 Min Runtime | Anti-Hair Wrap | HEPA 99.9% Filtration
यह Shark Clean & Empty BU3521INT वैक्यूम क्लीनर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बार-बार डस्टबिन खाली करने की झंझट से बचना चाहते हैं, क्योंकि इसका ऑटो-एम्प्टी बेस 30 दिनों तक धूल को स्टोर कर सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो-एम्प्टी बेस
एंटी-हेयर रैप तकनीक
HEPA फिल्ट्रेशन
हल्का डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
रनटाइम बड़े घरों की गहरी सफाई के लिए थोड़ा कम
बजट वैक्यूम क्लीनर के मुकाबले महंगा
2. SEZNIK Vacuum Cleaner for House | Floor Mopping & Wet Spills + Dry Vacuuming | Turbo Sweep 3-in-1 Handheld Vacuum Cleaner | Vacuum & Mop | Corded, 600W, 20kpa Suction | 200ml Water Tank (SZ-V07)
यह SEZNIK SZ-V07 एक बहुमुखी 3-इन-1 क्लीनर है जो वैक्यूमिंग और पोछा लगाने दोनों का काम एक साथ करता है, जिससे घर की दैनिक सफाई काफी आसान हो जाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
3-इन-1 फंक्शनलिटी
पावरफुल सक्शन
हल्का और एर्गोनोमिक
काफी सारे उपयोगी फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
मूवमेंट सीमित
थोड़ा असुविधाजनक
3. AGARO Regal Plus Upright Vacuum Cleaner, 2-in-1, Handheld & Stick, Dry Vacuuming, for Home Use, 800 Watts, 6.5 kPa Suction Power, Bagless, Black
यह AGARO Regal Plus एक बजट-फ्रेंडली 2-इन-1 वैक्यूम क्लीनर है, जिसे आप आसानी से हैंडहेल्ड या स्टिक वैक्यूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह छोटे घरों और रोजाना की धूल-मिट्टी साफ करने के लिए एक किफायती विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती
हल्का और पोर्टेबल
लंबी पावर कॉर्ड
बहुमुखी (2-इन-1)
क्यों खोजें विकल्प
सीमित सक्शन पावर
बिना तार के इसका उपयोग संभव नहीं
4. Eureka Forbes Quick Clean DX Vacuum Cleaner with 1200 Watts Powerful Suction Control, 3 Free Reusable dust Bag Worth Rs 500, Comes with Multiple Accessories, Dust Bag Full Indicator (Red), Standard
यह Eureka Forbes Quick Clean DX एक शक्तिशाली कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर है, जो अपने 1200 वाट की मोटर के साथ गहरे से गहरे कचरे और धूल को हटाने के लिए जाना जाता है। यह भारतीय घरों की दैनिक सफाई की जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली सक्शन
सुविधाजनक फीचर्स
ऑटो कॉर्ड वाइंडर
मल्टीपल एक्सेसरीज
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी
समय-समय पर बैग बदलने या साफ करने की जरूरत
5. acerpure Cordless Wet & Dry Vacuum Cleaner, Upright 3-in-1 Sweep Spray and Mop, Twin Tank Multi-Surface Floor Cleaner, Smart Touch Control, Self-Cleaning Dock, 1Year Warrenty
यह acerpure Cordless एक प्रीमियम 3-इन-1 कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है, जो एक ही समय में झाड़ू लगाने, पोंछा लगाने और स्प्रे करने का काम करता है। यह बड़े घरों के लिए एक बेहतरीन ऑल-इन-वन समाधान है।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉर्डलेस सुविधा
सेल्फ-क्लीनिंग स्टेशन
इलेक्ट्रोलाइज्ड वॉटर
ड्यूल टैंक सिस्टम
क्यों खोजें विकल्प
कॉर्डलेस वैक्यूम के मुकाबले थोड़ा भारी
बजट वैक्यूम क्लीनर की तुलना में महंगा
6. IBELL AeroVac 2000 Wet & Dry Vacuum Cleaner for Home, 1600W Powerful Motor, 21L Large Capacity Tank, HEPA Filtration, Blower Function, Durable Stainless Steel Body (Black/Red/Steel)
यह IBELL AeroVac 2000 एक बेहद शक्तिशाली वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, जो अपने बड़े 21-लीटर टैंक के साथ पूरे घर या गैराज की गहरी सफाई के लिए एकदम सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता
वेट एंड ड्राई क्लीनिंग
ब्लोअर फंक्शन
मजबूत बनावट
क्यों खोजें विकल्प
अपार्टमेंट या छोटे घरों में रखने के लिए काफी जगह
घर के छोटे-मोटे कार्यों के लिए थोड़ा कठिन
7. UN1QUE 2 in 1 Handheld & Stick Vacuum Cleaner for Home, 500W Handheld Vacuum with 15000PA Suction, 0.8L Washable HEPA Filter, Adjustable Head, Bagless Dry Vacumming, Deep Clean for Hard Floor, Carpet
यह UN1QUE 2-in-1 एक कॉम्पैक्ट और बेहद हल्का वैक्यूम क्लीनर है, जो 15,000 PA सक्शन पावर के साथ आता है। यह छोटे घरों, ऑफिस डेस्क और कार की सफाई के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली सक्शन
अल्ट्रा-लाइटवेट
एडजस्टेबल हेड
2-इन-1 डिज़ाइन फर्श और सोफे/पर्दों की सफाई के बीच आसानी से बदलाव
क्यों खोजें विकल्प
कॉर्डेड निर्भरता
छोटा डस्ट बिन
1. बालों और कालीन की सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर खरीदते समय किन मुख्य फीचर्स पर ध्यान देना चाहिए?
- टैंगल-फ्री ब्रश रोल: ऐसे वैक्यूम चुनें जिनमें बालों को उलझने से बचाने वाली तकनीक हो।
- हाई-सक्शन पावर: कालीन के रेशों में गहराई से फंसे बालों और धूल को निकालने के लिए उच्च सक्शन पावर (कम से कम 18,000 Pa या 150 Air Watts) आवश्यक है।
- मोटराइज्ड पेट टूल: सोफे और कालीनों के कोनों से जिद्दी बालों को खींचने के लिए यह छोटा अटैचमेंट बहुत प्रभावी होता है।
- HEPA फिल्टर: यह सुनिश्चित करता है कि सफाई के दौरान बाल और सूक्ष्म धूल के कण वापस हवा में न फैलें।
2. कॉर्डेड (तार वाले) और कॉर्डलेस (बैटरी वाले) वैक्यूम में क्या अंतर है?
कॉर्डेड वैक्यूम: यदि आपका घर बड़ा है और आप बिना समय सीमा के गहरी सफाई करना चाहते हैं, तो कॉर्डेड मशीनें लगातार उच्च पावर देती हैं।
कॉर्डलेस वैक्यूम: ये वजन में हल्के और उपयोग में बेहद सुविधाजनक होते हैं। ये सोफे के नीचे और संकीर्ण जगहों में जाने के लिए बेहतर हैं। आजकल के टॉप मॉडल (जैसे Dyson V15) इनमें भी शानदार सक्शन और एंटी-टैंगल तकनीक प्रदान करते हैं।
3. क्या रोबोट वैक्यूम क्लीनर कालीन और बालों के लिए कारगर हैं?
हाँ, रोबोट वैक्यूम प्रभावी हैं, लेकिन आपको ऐसे मॉडल चुनने चाहिए जो विशेष रूप से कालीन के लिए बने हों।
ध्यान दें: 'ZeroTangle' या 'Carpet Boost' जैसी तकनीक वाले मॉडल्स ही कालीन पर उलझे बालों को बेहतर तरीके से साफ कर पाते हैं।
4. वैक्यूम ब्रश में फंसे बालों की सफाई कैसे करें?
स्वचालित तरीका: एंटी-हेयर रैप तकनीक वाले वैक्यूम में बाल अपने आप डस्टबिन में चले जाते हैं।
मैनुअल तरीका: यदि बाल ब्रश में फंस गए हैं, तो मशीन बंद करें और कैंची की मदद से ब्रश रोल के खांचों के साथ सावधानी से बालों को काटें और फिर खींचकर बाहर निकालें।
5. ड्राई और वेट एंड ड्राई में से कौन सा वैक्यूम बेहतर है?
ड्राई वैक्यूम : केवल बालों, कालीन और सूखी धूल की सफाई के लिए यह सबसे अच्छा और सस्ता विकल्प है।
वेट एंड ड्राई वैक्यूम : यदि घर में फर्श पर अक्सर पानी गिरता है, या पालतू जानवरों के कारण सफाई की जटिल चुनौतियां हैं, तो यह मल्टी-फंक्शनल मॉडल सही चुनाव है।
6. ग्रेटर नोएडा के पास सर्विस और डेमो की सुविधा कहाँ उपलब्ध है?
ग्रेटर नोएडा के निवासियों के लिए Tech Zone 4 या पास के प्रमुख मॉल्स (जैसे Pacific Mall) में स्थित Croma या Reliance Digital जैसे शोरूम सबसे अच्छे हैं। वहाँ आप Dyson, Shark, Eureka Forbes और Agaro जैसे प्रमुख ब्रांड्स के मॉडल्स का लाइव डेमो ले सकते हैं और सर्विस सेंटर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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