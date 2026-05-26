मिनटों में चमकेगा घर का हर कोना, Amazon पर बेहद किफायती दाम में मिल रहे हैं ये बेहतरीन Vacuum Cleaners
Amazon पर सस्ते दाम में मिल रहे Vacuum Cleaner घर की सफाई को आसान और तेज बना सकते हैं। Powerful suction और lightweight design जैसे फीचर्स के साथ ये डिवाइस रोजमर्रा की सफाई के लिए शानदार विकल्प हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप घर की सफाई को तेज, आसान और बिना मेहनत वाला बनाना चाहते हैं, तो Amazon पर मिल रहे affordable Vacuum Cleaner आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इन दिनों कई ब्रांड्स के Vacuum Cleaner भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं, जिनमें powerful suction, lightweight body और multi-surface cleaning जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। ये डिवाइस फर्श, कारपेट, सोफा और घर के कोनों में जमा धूल-मिट्टी को आसानी से साफ कर सकते हैं। पालतू जानवरों के बाल हटाने में भी ये काफी मददगार साबित होते हैं। कम कीमत और शानदार फीचर्स के कारण ये Vacuum Cleaner ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।
1. acerpure Cordless Wet & Dry Vacuum Cleaner, Upright 3-in-1 Sweep Spray and Mop, Twin Tank Multi-Surface Floor Cleaner, Smart Touch Control, Self-Cleaning Dock, 1Year Warrenty
acerpure Cordless Wet & Dry Vacuum Cleaner उन लोगों के लिए शानदार विकल्प है जो घर की सफाई को तेज, आसान और स्मार्ट बनाना चाहते हैं। यह 3-in-1 डिवाइस वैक्यूम क्लीनिंग, पोछा और स्प्रे क्लीनिंग का काम एक साथ करता है। Cordless डिजाइन और self-cleaning dock जैसे फीचर्स इसे रोजमर्रा की सफाई के लिए काफी उपयोगी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Vacuum, Mop और Spray तीनों फीचर एक साथ
Cordless डिजाइन से आसानी से कहीं भी इस्तेमाल
Wet और Dry dual tank सिस्टम
LED डिस्प्ले और Smart Touch Control
क्यों खोजें विकल्प
कुछ यूजर्स को भारी लग सकता है
बैटरी बैकअप की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं
3 स्टार रेटिंग और कम customer reviews
2. DREAME D10 Plus Gen 2 Robot Vacuum and Mop, Self-Emptying with 90-Day Dust Storage, 6,000Pa Suction for Carpets & Pet Hair, LiDAR Smart Navigation, 285-Min Runtime, Multi-Floor Mapping, White
अगर आप घर की सफाई को पूरी तरह स्मार्ट और ऑटोमैटिक बनाना चाहते हैं, तो DREAME D10 Plus Gen 2 Robot Vacuum and Mop एक प्रीमियम विकल्प हो सकता है। यह रोबोट वैक्यूम बिना ज्यादा मेहनत के घर की धूल, पालतू जानवरों के बाल और गंदगी को साफ करने में मदद करता है। Self-emptying system और LiDAR navigation जैसी आधुनिक तकनीक इसे स्मार्ट होम क्लीनिंग के लिए खास बनाती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
90 दिन तक hands-free cleaning
6,000Pa suction power से deep cleaning
Carpet और pet hair cleaning में बेहतर प्रदर्शन
Vacuum और Mop दोनों फीचर एक साथ
Multi-floor mapping और No-Go Zones सपोर्ट
मोबाइल ऐप से आसान कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
छोटे घरों के लिए oversized लग सकता है
प सेटअप नए users के लिए थोड़ा complex
केवल 1 साल की वारंटी
3. ILIFE T20s Ultra Robot Vacuum Cleaner with LiDAR Navigation, Self-Emptying for Up to 10 Weeks, 10,000Pa Suction, 300mins Runtime, Dry & Wet Combo, Customised Cleaning, App, Voice and Remote Control
अगर आप बिना मेहनत के पूरे घर की स्मार्ट सफाई चाहते हैं, तो ILIFE T20s Ultra Robot Vacuum Cleaner एक शानदार प्रीमियम विकल्प हो सकता है। यह रोबोट वैक्यूम vacuum और mop दोनों काम करता है और LiDAR navigation के जरिए घर का मैप बनाकर स्मार्ट तरीके से सफाई करता है। इसकी powerful suction और self-emptying technology इसे बड़े घरों और pet owners के लिए खास बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
Vacuum और Mop दोनों फीचर एक साथ
LiDAR navigation से smart mapping और obstacle detection
300 मिनट तक लंबा battery runtime
App, Voice और Remote Control सपोर्ट
Alexa और Google Assistant compatible
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी ज्यादा है
बड़े docking station के लिए अतिरिक्त जगह चाहिए
नए users के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है
4. Eureka Forbes SmartClean Auto Bin Turbo, 7000Pa HyperSuction Robotic Vacuum Cleaner (40 Days Hands-Free Cleaning) | LiDAR 3.0 & Quick Home Mapping | Wet Mopping | 3-Hour Run Time | Smart App Control
Eureka Forbes SmartClean Auto Bin Turbo एक स्मार्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, जिसे खासतौर पर भारतीय घरों के लिए डिजाइन किया गया है। यह powerful suction, wet mopping और self-emptying dustbin जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। LiDAR 3.0 navigation और smart app control की मदद से यह बिना ज्यादा मेहनत के पूरे घर की स्मार्ट सफाई कर सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
7000Pa HyperSuction से दमदार सफाई
40 दिनों तक hands-free cleaning की सुविधा
LiDAR 3.0 से तेज और accurate home mapping
Vacuum और Wet Mopping दोनों फीचर
3 घंटे तक लंबा runtime
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी ज्यादा है
3.7 स्टार रेटिंग
बड़े docking station के लिए जगह चाहिए
Disposable dust bags का अतिरिक्त खर्च
5. KENT RoboKlean R1 Black 2-in-1 AI Robotic Vacuum Cleaner & Mop, 8500Pa Suction, 5200mAh Battery, 3D Mapping, Laser Navigation, Wet & Dry Cleaning, 260 Minutes Run-Time, Floor & Carpet, Anti Fall
KENT RoboKlean R1 एक एडवांस्ड AI-आधारित रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, जिसे घर की ऑटोमैटिक और स्मार्ट सफाई के लिए डिजाइन किया गया है। यह 2-in-1 vacuum और mop फीचर के साथ आता है और powerful suction तथा laser navigation की मदद से पूरे घर की गहराई से सफाई करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
8500Pa की मजबूत suction से deep cleaning
Vacuum और Mop दोनों फीचर
AI-based LDS laser navigation से स्मार्ट mapping
260 मिनट तक लंबा battery backup
App और voice control
क्यों खोजें विकल्प
वजन 5 किलोग्राम, थोड़ा भारी
कीमत सामान्य vacuum से ज्यादा
Maintenance और accessories का अतिरिक्त खर्च
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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