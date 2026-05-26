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मिनटों में चमकेगा घर का हर कोना, Amazon पर बेहद किफायती दाम में मिल रहे हैं ये बेहतरीन Vacuum Cleaners

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Amazon पर सस्ते दाम में मिल रहे Vacuum Cleaner घर की सफाई को आसान और तेज बना सकते हैं। Powerful suction और lightweight design जैसे फीचर्स के साथ ये डिवाइस रोजमर्रा की सफाई के लिए शानदार विकल्प हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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अगर आप घर की सफाई को तेज, आसान और बिना मेहनत वाला बनाना चाहते हैं, तो Amazon पर मिल रहे affordable Vacuum Cleaner आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इन दिनों कई ब्रांड्स के Vacuum Cleaner भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं, जिनमें powerful suction, lightweight body और multi-surface cleaning जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। ये डिवाइस फर्श, कारपेट, सोफा और घर के कोनों में जमा धूल-मिट्टी को आसानी से साफ कर सकते हैं। पालतू जानवरों के बाल हटाने में भी ये काफी मददगार साबित होते हैं। कम कीमत और शानदार फीचर्स के कारण ये Vacuum Cleaner ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।

मिनटों में चमकेगा घर का हर कोना, Amazon पर बेहद किफायती दाम में मिल रहे हैं ये बेहतरीन Vacuum Cleaners

acerpure Cordless Wet & Dry Vacuum Cleaner उन लोगों के लिए शानदार विकल्प है जो घर की सफाई को तेज, आसान और स्मार्ट बनाना चाहते हैं। यह 3-in-1 डिवाइस वैक्यूम क्लीनिंग, पोछा और स्प्रे क्लीनिंग का काम एक साथ करता है। Cordless डिजाइन और self-cleaning dock जैसे फीचर्स इसे रोजमर्रा की सफाई के लिए काफी उपयोगी बनाते हैं।

Specifications

टाइप
Cordless Wet & Dry Vacuum Cleaner
फंक्शन
Vacuum, Mop, Wash
पावर सोर्स
Battery Powered
फिल्टर टाइप:
HEPA Filter
कैपेसिटी
0.7 लीटर

क्यों खरीदें

...

Vacuum, Mop और Spray तीनों फीचर एक साथ

...

Cordless डिजाइन से आसानी से कहीं भी इस्तेमाल

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Wet और Dry dual tank सिस्टम

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LED डिस्प्ले और Smart Touch Control

क्यों खोजें विकल्प

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कुछ यूजर्स को भारी लग सकता है

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बैटरी बैकअप की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं

...

3 स्टार रेटिंग और कम customer reviews

अगर आप घर की सफाई को पूरी तरह स्मार्ट और ऑटोमैटिक बनाना चाहते हैं, तो DREAME D10 Plus Gen 2 Robot Vacuum and Mop एक प्रीमियम विकल्प हो सकता है। यह रोबोट वैक्यूम बिना ज्यादा मेहनत के घर की धूल, पालतू जानवरों के बाल और गंदगी को साफ करने में मदद करता है। Self-emptying system और LiDAR navigation जैसी आधुनिक तकनीक इसे स्मार्ट होम क्लीनिंग के लिए खास बनाती हैं।

Specifications

टाइप
Robot Vacuum Cleaner & Mop
सक्शन पावर
6,000Pa
डस्ट बैग कैपेसिटी
4 लीटर
रनटाइम
285 मिनट
सपोर्टेड सरफेस
Carpet और Hard Floors
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

90 दिन तक hands-free cleaning

...

6,000Pa suction power से deep cleaning

...

Carpet और pet hair cleaning में बेहतर प्रदर्शन

...

Vacuum और Mop दोनों फीचर एक साथ

...

Multi-floor mapping और No-Go Zones सपोर्ट

...

मोबाइल ऐप से आसान कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

छोटे घरों के लिए oversized लग सकता है

...

प सेटअप नए users के लिए थोड़ा complex

...

केवल 1 साल की वारंटी

अगर आप बिना मेहनत के पूरे घर की स्मार्ट सफाई चाहते हैं, तो ILIFE T20s Ultra Robot Vacuum Cleaner एक शानदार प्रीमियम विकल्प हो सकता है। यह रोबोट वैक्यूम vacuum और mop दोनों काम करता है और LiDAR navigation के जरिए घर का मैप बनाकर स्मार्ट तरीके से सफाई करता है। इसकी powerful suction और self-emptying technology इसे बड़े घरों और pet owners के लिए खास बनाती है।

Specifications

टाइप
Robot Vacuum Cleaner & Mop
रनटाइम
300 मिनट
डस्ट बैग कैपेसिटी
3.5 लीटर
कंट्रोल ऑप्शन
App, Voice, Remote Control
वॉइस सपोर्ट
Amazon Alexa और Google Assistant

क्यों खरीदें

...

Vacuum और Mop दोनों फीचर एक साथ

...

LiDAR navigation से smart mapping और obstacle detection

...

300 मिनट तक लंबा battery runtime

...

App, Voice और Remote Control सपोर्ट

...

Alexa और Google Assistant compatible

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत काफी ज्यादा है

...

बड़े docking station के लिए अतिरिक्त जगह चाहिए

...

नए users के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है

Eureka Forbes SmartClean Auto Bin Turbo एक स्मार्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, जिसे खासतौर पर भारतीय घरों के लिए डिजाइन किया गया है। यह powerful suction, wet mopping और self-emptying dustbin जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। LiDAR 3.0 navigation और smart app control की मदद से यह बिना ज्यादा मेहनत के पूरे घर की स्मार्ट सफाई कर सकता है।

Specifications

टाइप:
Robot Vacuum Cleaner with Wet Mop
सक्शन पावर
7000Pa
बैटरी
3200mAh
रनटाइम
लगभग 3 घंटे
डस्टबिन कैपेसिटी
2.5 लीटर
कंट्रोल
Smart Life App, Alexa, Google Assistant

क्यों खरीदें

...

7000Pa HyperSuction से दमदार सफाई

...

40 दिनों तक hands-free cleaning की सुविधा

...

LiDAR 3.0 से तेज और accurate home mapping

...

Vacuum और Wet Mopping दोनों फीचर

...

3 घंटे तक लंबा runtime

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत काफी ज्यादा है

...

3.7 स्टार रेटिंग

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बड़े docking station के लिए जगह चाहिए

...

Disposable dust bags का अतिरिक्त खर्च

KENT RoboKlean R1 एक एडवांस्ड AI-आधारित रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, जिसे घर की ऑटोमैटिक और स्मार्ट सफाई के लिए डिजाइन किया गया है। यह 2-in-1 vacuum और mop फीचर के साथ आता है और powerful suction तथा laser navigation की मदद से पूरे घर की गहराई से सफाई करता है।

Specifications

टाइप
AI Robot Vacuum Cleaner & Mop
सक्शन पावर
8500Pa
बैटरी
5200mAh
रनटाइम
260 मिनट
वजन
5 Kg

क्यों खरीदें

...

8500Pa की मजबूत suction से deep cleaning

...

Vacuum और Mop दोनों फीचर

...

AI-based LDS laser navigation से स्मार्ट mapping

...

260 मिनट तक लंबा battery backup

...

App और voice control

क्यों खोजें विकल्प

...

वजन 5 किलोग्राम, थोड़ा भारी

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कीमत सामान्य vacuum से ज्यादा

...

Maintenance और accessories का अतिरिक्त खर्च

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

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एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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