इन Vacuum Cleaner से मिनटों में होगी घर की चकाचक सफाई, 3000 रुपये के बजाय 1349 रुपये में करें ऑर्डर

Dec 30, 2025 06:00 pm IST

छोटे कमरों की सफाई के लिए कॉम्पैक्ट और हल्का वैक्यूम क्लीनर काफी जरूरी हो जाती है। ये वैक्यूम क्लीनर कम जगह में आसानी से रखे जा सकते हैं। और रोजमर्रा की धूल, मिट्टी और बालों को सही तरीके से हटाने में मदद करते हैं। छोटे साइज के बावजूद इनकी सक्शन पावर ज्यादा होती है। इससे फर्श, कार्पेट और कोनों की सफाई आसानी से हो जाती है। अमेजन कम बजट में कई ऑप्शन्स उपलब्ध करा रहा है।

इसकी कीमत 50% डिस्काउंट के साथ 4,500 रुपये हो गई है। यह वेट और ड्राई दोनों तरह की सफाई करता है, यानी फर्श पर गिरी धूल, कचरा ही नहीं बल्कि पानी या गीले स्पिल्स भी आसानी से साफ हो जाते हैं। 600W की पावर और 20kPa की मजबूत सक्शन क्षमता से यह गहरी सफाई में मदद करता है। इसमें 200ml का वॉटर टैंक दिया गया है, जिससे हल्की मॉपिंग भी की जा सकती है।

Specifications सफाई टाइप वेट और ड्राई दोनों डिजाइन 3-इन-1 हैंडहेल्ड वैक्यूम पावर 600W मोटर सक्शन क्षमता 20kPa टर्बो सक्शन क्यों खरीदें वेट और ड्राई दोनों सफाई की सुविधा मजबूत सक्शन के साथ अच्छी परफॉर्मेंस हल्का और इस्तेमाल में आसान क्यों खोजें विकल्प वायरलेस नहीं बड़े घरों के लिए टैंक क्षमता सीमित

इसकी एमआरपी 4,499 रुपये है। इसे 27% डिस्काउंट के साथ 3,298 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह वायरलेस वैक्यूम क्लीनर 2X पावरफुल सक्शन के साथ आता है, जिससे कार सीट, मैट, सोफा और कोनों में जमी धूल आसानी से साफ हो जाती है। इसमें 6000mAh की ड्यूल मोड बैटरी दी गई है, जिसे घर पर चार्ज किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर 12V DC कार पोर्ट से भी चलाया जा सकता है।

Specifications सक्शन पावर 2X पावरफुल सक्शन बैटरी 6000mAh चार्जिंग रिचार्जेबल + 12V DC कार पोर्ट सपोर्ट क्यों खरीदें वायरलेस होने से इस्तेमाल आसान कार और घर दोनों के लिए उपयोगी हल्का और ट्रैवल-फ्रेंडली डिजाइन क्यों खोजें विकल्प बहुत बड़े घरों के लिए सीमित हैवी गंदगी के लिए प्रोफेशनल वैक्यूम जितना पावरफुल नहीं

इसकी कीमत 2,999 रुपये है। इस पर 43% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे 1,699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह छोटा लेकिन पावरफुल वैक्यूम क्लीनर 6.5 kPa सक्शन पावर के साथ आता है, जिससे फर्श, सोफा, बेड, पर्दे और कोनों में जमी धूल आसानी से हट जाती है। इसका हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन लंबे समय तक इस्तेमाल में भी थकान महसूस नहीं होने देता। मजबूत और टिकाऊ बॉडी के कारण यह लंबे समय तक अच्छी परफॉर्मेंस देती है।

Specifications पावर 800 वॉट मोटर सक्शन पावर 6.5 kPa क्लीनिंग टाइप केवल ड्राई वैक्यूमिंग क्यों खरीदें हल्का होने से इस्तेमाल आसान अच्छी सक्शन पावर छोटे घरों के लिए सही क्यों खोजें विकल्प वेट क्लीनिंग सपोर्ट नहीं कॉर्डेड होने से मूवमेंट सीमित बड़ी जगहों के लिए कम सही

इसकी कीमत 64% डिस्काउंट के साथ 2,148 रुपये हो गई है। यह 600 वॉट की पावरफुल मोटर और 14 kPa की मजबूत सक्शन पावर के साथ आता है, जिससे फर्श, कार्पेट, सोफा और पर्दों में जमी धूल आसानी से साफ हो जाती है। इसमें Cyclone5 टेक्नोलॉजी दी गई है, जो धूल को बेहतर तरीके से अलग करती है और सफाई को ज्यादा असरदार बनाती है। HEPA फिल्टर हवा को शुद्ध रखने में मदद करता है।

Specifications पावर 600 वॉट मोटर सक्शन पावर 14 kPa टेक्नोलॉजी Cyclone5 टेक्नोलॉजी फिल्टर HEPA फिल्टर क्यों खरीदें मजबूत सक्शन पावर HEPA फिल्टर से साफ हवा बैगलेस होने से आसान मेंटेनेंस मल्टी-सर्फेस क्लीनिंग के लिए सही क्यों खोजें विकल्प वेट क्लीनिंग सपोर्ट नहीं कॉर्डेड डिजाइन से सीमित मूवमेंट ज्यादा पावर के कारण बिजली खपत थोड़ी ज्यादा

इसकी कीमत 35% डिस्काउंट के साथ 2,139 रुपये हो जाती है। 800W की मोटर और 15.5 kPa की पावरफुल सक्शन क्षमता फर्श, कार्पेट, सोफा और कोनों में जमी धूल को आसानी से साफ करती है। 600ml डस्ट टैंक लंबे समय तक उपयोग की सुविधा देता है। कॉर्डेड होने के बावजूद हल्का डिजाइन इसे उपयोग में आसान बनाता है। 2 HEPA फिल्टर हवा को साफ और डस्ट फ्री रखने में मदद करते हैं।

Specifications पावर 800W मोटर सक्शन पावर 15.5 kPa डस्ट टैंक 600ml क्षमता फिल्टर 2 HEPA फिल्टर क्यों खरीदें 2-इन-1 डिजाइन से मल्टी-सर्फेस क्लीनिंग पावरफुल सक्शन और HEPA फिल्टर क्यों खोजें विकल्प कॉर्डेड होने से मूवमेंट सीमित वेट/गीले स्पिल्स क्लीनिंग सपोर्ट नहीं

इसकी कीमत 6,400 रुपये है। इसे 61% डिस्काउंट के साथ 2,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें BLDC मोटर और 12000PA सक्शन पावर दी गई है, जो धूल, बाल और छोटे कचरे को आसानी से साफ कर देती है। यह 4-इन-1 डिवाइस है, जिसे वैक्यूम और ब्लोअर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्यूल फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ SS HEPA फिल्टर हवा को फ्रेश बनाए रखता है।

Specifications सक्शन पावर 12000PA, BLDC मोटर फिल्टर ड्यूल SS HEPA फिल्टर बैटरी रिचार्जेबल वायरलेस क्यों खरीदें पावरफुल सक्शन और मल्टीफंक्शनल उपयोग हल्का और वायरलेस डिजाइन HEPA फिल्टर से शुद्ध हवा क्यों खोजें विकल्प वेट क्लीनिंग सपोर्ट नहीं लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल पर बैटरी जल्दी डिस्चार्ज

इस वैक्यूम क्लीनर की कीमत 2,999 रुपये है। इसे 55% डिस्काउंट पर 1,349 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। एक रिचार्जेबल हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर है, जो घर और कार दोनों की ड्राई सफाई के लिए उपयुक्त है। इसमें वॉशेबल HEPA फिल्टर है, जो धूल और एलर्जेंस को फंसाकर हवा को साफ रखता है। मल्टी‑फंक्शन नोजल्स की मदद से कोने, सोफा, कार सीट और अन्य मुश्किल जगहों की गहरी सफाई की जा सकती है।

Specifications फिल्टर वॉशेबल HEPA फिल्टर नोजल मल्टी-फंक्शन नोजल्स क्लीनिंग टाइप ड्राई वैक्यूमिंग क्यों खरीदें वायरलेस होने से आसानी से इस्तेमाल HEPA फिल्टर से हवा साफ और एलर्जेंस फ्री हल्का और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प वेट क्लीनिंग सपोर्ट नहीं लंबे समय तक लगातार उपयोग पर बैटरी जल्दी डिस्चार्ज

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।