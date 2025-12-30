इन Vacuum Cleaner से मिनटों में होगी घर की चकाचक सफाई, 3000 रुपये के बजाय 1349 रुपये में करें ऑर्डर
अगर आप अपने घर के लिए एक छोटा वैक्यूीम क्लीनर खरीदने का प्लान कर रह हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।
छोटे कमरों की सफाई के लिए कॉम्पैक्ट और हल्का वैक्यूम क्लीनर काफी जरूरी हो जाती है। ये वैक्यूम क्लीनर कम जगह में आसानी से रखे जा सकते हैं। और रोजमर्रा की धूल, मिट्टी और बालों को सही तरीके से हटाने में मदद करते हैं। छोटे साइज के बावजूद इनकी सक्शन पावर ज्यादा होती है। इससे फर्श, कार्पेट और कोनों की सफाई आसानी से हो जाती है। अमेजन कम बजट में कई ऑप्शन्स उपलब्ध करा रहा है।
1. SEZNIK Vacuum Cleaner for Home Use Wet and Dry | Floor Mopping & Wet Spills + Dry Vacuuming | Turbo Sweep 3-in-1 Handheld Vacuum Cleaner | Corded, 600W, 20kpa Suction | 200ml Water Tank (SZ-V07)
इसकी कीमत 50% डिस्काउंट के साथ 4,500 रुपये हो गई है। यह वेट और ड्राई दोनों तरह की सफाई करता है, यानी फर्श पर गिरी धूल, कचरा ही नहीं बल्कि पानी या गीले स्पिल्स भी आसानी से साफ हो जाते हैं। 600W की पावर और 20kPa की मजबूत सक्शन क्षमता से यह गहरी सफाई में मदद करता है। इसमें 200ml का वॉटर टैंक दिया गया है, जिससे हल्की मॉपिंग भी की जा सकती है।
Specifications
क्यों खरीदें
वेट और ड्राई दोनों सफाई की सुविधा
मजबूत सक्शन के साथ अच्छी परफॉर्मेंस
हल्का और इस्तेमाल में आसान
क्यों खोजें विकल्प
वायरलेस नहीं
बड़े घरों के लिए टैंक क्षमता सीमित
2. Tusa Cordless Vacuum Cleaner for Car & Home | 2X Powerfull Suction, Dual Mode Battery 6000mAh & 12V DC Car Port | High Power Portable Lightweight Wireless Vacuum, Rechargeable (V1) (Black)
इसकी एमआरपी 4,499 रुपये है। इसे 27% डिस्काउंट के साथ 3,298 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह वायरलेस वैक्यूम क्लीनर 2X पावरफुल सक्शन के साथ आता है, जिससे कार सीट, मैट, सोफा और कोनों में जमी धूल आसानी से साफ हो जाती है। इसमें 6000mAh की ड्यूल मोड बैटरी दी गई है, जिसे घर पर चार्ज किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर 12V DC कार पोर्ट से भी चलाया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वायरलेस होने से इस्तेमाल आसान
कार और घर दोनों के लिए उपयोगी
हल्का और ट्रैवल-फ्रेंडली डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
बहुत बड़े घरों के लिए सीमित
हैवी गंदगी के लिए प्रोफेशनल वैक्यूम जितना पावरफुल नहीं
3. AGARO Regal 800 Watts Handheld Vacuum Cleaner, for Home Use, Dry Vacuuming, 6.5 kPa Suction Power, Lightweight, Lightweight & Durable Body, Small/Mini Size (Black)
इसकी कीमत 2,999 रुपये है। इस पर 43% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे 1,699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह छोटा लेकिन पावरफुल वैक्यूम क्लीनर 6.5 kPa सक्शन पावर के साथ आता है, जिससे फर्श, सोफा, बेड, पर्दे और कोनों में जमी धूल आसानी से हट जाती है। इसका हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन लंबे समय तक इस्तेमाल में भी थकान महसूस नहीं होने देता। मजबूत और टिकाऊ बॉडी के कारण यह लंबे समय तक अच्छी परफॉर्मेंस देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का होने से इस्तेमाल आसान
अच्छी सक्शन पावर
छोटे घरों के लिए सही
क्यों खोजें विकल्प
वेट क्लीनिंग सपोर्ट नहीं
कॉर्डेड होने से मूवमेंट सीमित
बड़ी जगहों के लिए कम सही
4. KENT Storm Vacuum Cleaner | 600W | 14 kPa | Cyclone5 Technology and HEPA Filter | Bagless Design | Ideal for Floors, Curtains, Carpets, Sofa | Grey
इसकी कीमत 64% डिस्काउंट के साथ 2,148 रुपये हो गई है। यह 600 वॉट की पावरफुल मोटर और 14 kPa की मजबूत सक्शन पावर के साथ आता है, जिससे फर्श, कार्पेट, सोफा और पर्दों में जमी धूल आसानी से साफ हो जाती है। इसमें Cyclone5 टेक्नोलॉजी दी गई है, जो धूल को बेहतर तरीके से अलग करती है और सफाई को ज्यादा असरदार बनाती है। HEPA फिल्टर हवा को शुद्ध रखने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत सक्शन पावर
HEPA फिल्टर से साफ हवा
बैगलेस होने से आसान मेंटेनेंस
मल्टी-सर्फेस क्लीनिंग के लिए सही
क्यों खोजें विकल्प
वेट क्लीनिंग सपोर्ट नहीं
कॉर्डेड डिजाइन से सीमित मूवमेंट
ज्यादा पावर के कारण बिजली खपत थोड़ी ज्यादा
5. SAPORO DuoVac Upright 2-in1 Handheld & Stick Dry Vacuum Cleaner for Home use- Multi-Functional Cleaner with 800W, 15.5kPa Powerful Suction - 600ml Dust Tank, Corded, Lightweight - 2 HEPA Filters
इसकी कीमत 35% डिस्काउंट के साथ 2,139 रुपये हो जाती है। 800W की मोटर और 15.5 kPa की पावरफुल सक्शन क्षमता फर्श, कार्पेट, सोफा और कोनों में जमी धूल को आसानी से साफ करती है। 600ml डस्ट टैंक लंबे समय तक उपयोग की सुविधा देता है। कॉर्डेड होने के बावजूद हल्का डिजाइन इसे उपयोग में आसान बनाता है। 2 HEPA फिल्टर हवा को साफ और डस्ट फ्री रखने में मदद करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
2-इन-1 डिजाइन से मल्टी-सर्फेस क्लीनिंग
पावरफुल सक्शन और HEPA फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
कॉर्डेड होने से मूवमेंट सीमित
वेट/गीले स्पिल्स क्लीनिंग सपोर्ट नहीं
6. GOODSCITY Cordless Vacuum Cleaner for Car & Home |BLDC Motor with12000PA Suction| 4-in-1 Portable Wireless Vacuum Cleaner & Blower| Dual Filtration with SS HEPA| Rechargeable| 1 Yr Waranty |GC241
इसकी कीमत 6,400 रुपये है। इसे 61% डिस्काउंट के साथ 2,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें BLDC मोटर और 12000PA सक्शन पावर दी गई है, जो धूल, बाल और छोटे कचरे को आसानी से साफ कर देती है। यह 4-इन-1 डिवाइस है, जिसे वैक्यूम और ब्लोअर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्यूल फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ SS HEPA फिल्टर हवा को फ्रेश बनाए रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल सक्शन और मल्टीफंक्शनल उपयोग
हल्का और वायरलेस डिजाइन
HEPA फिल्टर से शुद्ध हवा
क्यों खोजें विकल्प
वेट क्लीनिंग सपोर्ट नहीं
लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल पर बैटरी जल्दी डिस्चार्ज
7. Portronics Mopcop Rechargeable Handheld Vacuum Cleaner for Home & Car, Washable HEPA Filter, Multi-Function Nozzles, Deep Cleaning, Cordless, Dry Vacuum, for Home Appliances (Black)
इस वैक्यूम क्लीनर की कीमत 2,999 रुपये है। इसे 55% डिस्काउंट पर 1,349 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। एक रिचार्जेबल हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर है, जो घर और कार दोनों की ड्राई सफाई के लिए उपयुक्त है। इसमें वॉशेबल HEPA फिल्टर है, जो धूल और एलर्जेंस को फंसाकर हवा को साफ रखता है। मल्टी‑फंक्शन नोजल्स की मदद से कोने, सोफा, कार सीट और अन्य मुश्किल जगहों की गहरी सफाई की जा सकती है।
Specifications
क्यों खरीदें
वायरलेस होने से आसानी से इस्तेमाल
HEPA फिल्टर से हवा साफ और एलर्जेंस फ्री
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
वेट क्लीनिंग सपोर्ट नहीं
लंबे समय तक लगातार उपयोग पर बैटरी जल्दी डिस्चार्ज
