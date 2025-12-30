Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़vacuum cleaner for small rooms On Amazon Check Best Options

इन Vacuum Cleaner से मिनटों में होगी घर की चकाचक सफाई, 3000 रुपये के बजाय 1349 रुपये में करें ऑर्डर

संक्षेप:

अगर आप अपने घर के लिए एक छोटा वैक्यूीम क्लीनर खरीदने का प्लान कर रह हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Dec 30, 2025 06:00 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

छोटे कमरों की सफाई के लिए कॉम्पैक्ट और हल्का वैक्यूम क्लीनर काफी जरूरी हो जाती है। ये वैक्यूम क्लीनर कम जगह में आसानी से रखे जा सकते हैं। और रोजमर्रा की धूल, मिट्टी और बालों को सही तरीके से हटाने में मदद करते हैं। छोटे साइज के बावजूद इनकी सक्शन पावर ज्यादा होती है। इससे फर्श, कार्पेट और कोनों की सफाई आसानी से हो जाती है। अमेजन कम बजट में कई ऑप्शन्स उपलब्ध करा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
इन Vacuum Cleaner से मिनटों में होगी घर की चकाचक सफाई, 3000 रुपये के बजाय 1349 रुपये में करें ऑर्डर

इसकी कीमत 50% डिस्काउंट के साथ 4,500 रुपये हो गई है। यह वेट और ड्राई दोनों तरह की सफाई करता है, यानी फर्श पर गिरी धूल, कचरा ही नहीं बल्कि पानी या गीले स्पिल्स भी आसानी से साफ हो जाते हैं। 600W की पावर और 20kPa की मजबूत सक्शन क्षमता से यह गहरी सफाई में मदद करता है। इसमें 200ml का वॉटर टैंक दिया गया है, जिससे हल्की मॉपिंग भी की जा सकती है।

Specifications

सफाई टाइप
वेट और ड्राई दोनों
डिजाइन
3-इन-1 हैंडहेल्ड वैक्यूम
पावर
600W मोटर
सक्शन क्षमता
20kPa टर्बो सक्शन

क्यों खरीदें

...

वेट और ड्राई दोनों सफाई की सुविधा

...

मजबूत सक्शन के साथ अच्छी परफॉर्मेंस

...

हल्का और इस्तेमाल में आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

वायरलेस नहीं

...

बड़े घरों के लिए टैंक क्षमता सीमित

इसकी एमआरपी 4,499 रुपये है। इसे 27% डिस्काउंट के साथ 3,298 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह वायरलेस वैक्यूम क्लीनर 2X पावरफुल सक्शन के साथ आता है, जिससे कार सीट, मैट, सोफा और कोनों में जमी धूल आसानी से साफ हो जाती है। इसमें 6000mAh की ड्यूल मोड बैटरी दी गई है, जिसे घर पर चार्ज किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर 12V DC कार पोर्ट से भी चलाया जा सकता है।

Specifications

सक्शन पावर
2X पावरफुल सक्शन
बैटरी
6000mAh
चार्जिंग
रिचार्जेबल + 12V DC कार पोर्ट सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

वायरलेस होने से इस्तेमाल आसान

...

कार और घर दोनों के लिए उपयोगी

...

हल्का और ट्रैवल-फ्रेंडली डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

बहुत बड़े घरों के लिए सीमित

...

हैवी गंदगी के लिए प्रोफेशनल वैक्यूम जितना पावरफुल नहीं

इसकी कीमत 2,999 रुपये है। इस पर 43% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे 1,699 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह छोटा लेकिन पावरफुल वैक्यूम क्लीनर 6.5 kPa सक्शन पावर के साथ आता है, जिससे फर्श, सोफा, बेड, पर्दे और कोनों में जमी धूल आसानी से हट जाती है। इसका हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन लंबे समय तक इस्तेमाल में भी थकान महसूस नहीं होने देता। मजबूत और टिकाऊ बॉडी के कारण यह लंबे समय तक अच्छी परफॉर्मेंस देती है।

Specifications

पावर
800 वॉट मोटर
सक्शन पावर
6.5 kPa
क्लीनिंग टाइप
केवल ड्राई वैक्यूमिंग

क्यों खरीदें

...

हल्का होने से इस्तेमाल आसान

...

अच्छी सक्शन पावर

...

छोटे घरों के लिए सही

क्यों खोजें विकल्प

...

वेट क्लीनिंग सपोर्ट नहीं

...

कॉर्डेड होने से मूवमेंट सीमित

...

बड़ी जगहों के लिए कम सही

इसकी कीमत 64% डिस्काउंट के साथ 2,148 रुपये हो गई है। यह 600 वॉट की पावरफुल मोटर और 14 kPa की मजबूत सक्शन पावर के साथ आता है, जिससे फर्श, कार्पेट, सोफा और पर्दों में जमी धूल आसानी से साफ हो जाती है। इसमें Cyclone5 टेक्नोलॉजी दी गई है, जो धूल को बेहतर तरीके से अलग करती है और सफाई को ज्यादा असरदार बनाती है। HEPA फिल्टर हवा को शुद्ध रखने में मदद करता है।

Specifications

पावर
600 वॉट मोटर
सक्शन पावर
14 kPa
टेक्नोलॉजी
Cyclone5 टेक्नोलॉजी
फिल्टर
HEPA फिल्टर

क्यों खरीदें

...

मजबूत सक्शन पावर

...

HEPA फिल्टर से साफ हवा

...

बैगलेस होने से आसान मेंटेनेंस

...

मल्टी-सर्फेस क्लीनिंग के लिए सही

क्यों खोजें विकल्प

...

वेट क्लीनिंग सपोर्ट नहीं

...

कॉर्डेड डिजाइन से सीमित मूवमेंट

...

ज्यादा पावर के कारण बिजली खपत थोड़ी ज्यादा

इसकी कीमत 35% डिस्काउंट के साथ 2,139 रुपये हो जाती है। 800W की मोटर और 15.5 kPa की पावरफुल सक्शन क्षमता फर्श, कार्पेट, सोफा और कोनों में जमी धूल को आसानी से साफ करती है। 600ml डस्ट टैंक लंबे समय तक उपयोग की सुविधा देता है। कॉर्डेड होने के बावजूद हल्का डिजाइन इसे उपयोग में आसान बनाता है। 2 HEPA फिल्टर हवा को साफ और डस्ट फ्री रखने में मदद करते हैं।

Specifications

पावर
800W मोटर
सक्शन पावर
15.5 kPa
डस्ट टैंक
600ml क्षमता
फिल्टर
2 HEPA फिल्टर

क्यों खरीदें

...

2-इन-1 डिजाइन से मल्टी-सर्फेस क्लीनिंग

...

पावरफुल सक्शन और HEPA फिल्टर

क्यों खोजें विकल्प

...

कॉर्डेड होने से मूवमेंट सीमित

...

वेट/गीले स्पिल्स क्लीनिंग सपोर्ट नहीं

इसकी कीमत 6,400 रुपये है। इसे 61% डिस्काउंट के साथ 2,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें BLDC मोटर और 12000PA सक्शन पावर दी गई है, जो धूल, बाल और छोटे कचरे को आसानी से साफ कर देती है। यह 4-इन-1 डिवाइस है, जिसे वैक्यूम और ब्लोअर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्यूल फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ SS HEPA फिल्टर हवा को फ्रेश बनाए रखता है।

Specifications

सक्शन पावर
12000PA, BLDC मोटर
फिल्टर
ड्यूल SS HEPA फिल्टर
बैटरी
रिचार्जेबल वायरलेस

क्यों खरीदें

...

पावरफुल सक्शन और मल्टीफंक्शनल उपयोग

...

हल्का और वायरलेस डिजाइन

...

HEPA फिल्टर से शुद्ध हवा

क्यों खोजें विकल्प

...

वेट क्लीनिंग सपोर्ट नहीं

...

लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल पर बैटरी जल्दी डिस्चार्ज

इस वैक्यूम क्लीनर की कीमत 2,999 रुपये है। इसे 55% डिस्काउंट पर 1,349 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। एक रिचार्जेबल हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर है, जो घर और कार दोनों की ड्राई सफाई के लिए उपयुक्त है। इसमें वॉशेबल HEPA फिल्टर है, जो धूल और एलर्जेंस को फंसाकर हवा को साफ रखता है। मल्टी‑फंक्शन नोजल्स की मदद से कोने, सोफा, कार सीट और अन्य मुश्किल जगहों की गहरी सफाई की जा सकती है।

Specifications

फिल्टर
वॉशेबल HEPA फिल्टर
नोजल
मल्टी-फंक्शन नोजल्स
क्लीनिंग टाइप
ड्राई वैक्यूमिंग

क्यों खरीदें

...

वायरलेस होने से आसानी से इस्तेमाल

...

HEPA फिल्टर से हवा साफ और एलर्जेंस फ्री

...

हल्का और पोर्टेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

वेट क्लीनिंग सपोर्ट नहीं

...

लंबे समय तक लगातार उपयोग पर बैटरी जल्दी डिस्चार्ज

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।