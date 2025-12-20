महज 1649 रुपये में घर ले आएं ये पावरफुल वैक्यूम क्लीनर, घर का हर कोना हो जाएगा मोती जैसा साफ
अगर आप अपने घर के लिए एक नया वैक्यूम क्लीनर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां हम आपको 5000 रुपये से कम में आने वाले कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।
वैक्यूम क्लीनर मॉर्डन घरों में सफाई को आसान बनाने वाला एक जरूरी डिवाइस बन चुका है। यह धूल, मिट्टी, बाल और छोटे कणों को सही तरह से साफ करने में मदद करता है। अलग-अलग फ़्लोर टाइप और कोनों के लिए मिलने वाले अटैचमेंट्स इसकी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाते हैं। पावरफुल सक्शन, आसान हैंडलिंग और कॉम्पैक्ट डिजाइन के कारण इसे रोजाना इस्तेमाल करना बेहद सुविधाजनक होता है। अमेजन पर 5000 रुपये से कम में आने वाले कई ऑप्शन्स मौजूद हैं।
1. GOODSCITY Cordless Vacuum Cleaner for Car & Home |BLDC Motor with12000PA Suction| 4-in-1 Portable Wireless Vacuum Cleaner & Blower| Dual Filtration with SS HEPA| Rechargeable| 1 Yr Waranty |GC241
इसकी कीमत 6,400 रुपये है। इसे 61% डिस्काउंट के साथ 2,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पोर्टेबल और पावरफुल सफाई मशीन है, जो कार और घर दोनों के लिए उपयोगी है। इसमें BLDC मोटर के साथ 12000PA की तेज सक्शन पावर मिलती है, जिससे धूल, मिट्टी और छोटे कण आसानी से साफ हो जाते हैं। यह 4-इन-1 डिजाइन में आता है, यानी वैक्यूम क्लीनर और ब्लोअर दोनों का काम करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत सक्शन पावर
वायरलेस और पोर्टेबल डिजाइन
कार और घर दोनों के लिए सही
HEPA फिल्टर से बेहतर सफाई
ब्लोअर फीचर
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी सफाई के लिए सही नहीं
बैटरी चार्ज खत्म होने पर रुकना पड़ता है
हेवी-ड्यूटी वैक्यूम जितनी ताकत नहीं
2. INALSA Wet and Dry Vacuum Cleaner for Home,10 LTR Capacity,1200 W, 17 kPa Suction, Blower Function, HEPA Filter, Wet Vacuum Cleaner for Sofa, House Cleaning Machine,Vaccine Cleaner for Home(WD 10)
इस क्लीनर की कीमत 10,295 रुपये है। इसे 65% डिस्काउंट के साथ 3,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1200 वॉट की पावर और 17 kPa की तेज सक्शन मिलती है, जिससे सूखी धूल के साथ-साथ गीली गंदगी भी आसानी से साफ हो जाती है। 10 लीटर की बड़ी टंकी बार-बार खाली करने की जरूरत कम करती है। इसमें ब्लोअर फंक्शन भी है, जिससे कोनों और मुश्किल जगहों की सफाई आसान हो जाती है। HEPA फिल्टर हवा को साफ रखता है, जिससे घर का माहौल हेल्दी बना रहता है।
Specifications
क्यों खरीदें
गीली और सूखी दोनों सफाई
तेज सक्शन पावर
बड़ी टंकी से आसान इस्तेमाल
HEPA फिल्टर से साफ हवा
ब्लोअर फंक्शन
क्यों खोजें विकल्प
साइज थोड़ा बड़ा
आवाज ज्यादा
कॉर्डलेस नहीं, बिजली पर निर्भर
3. AGARO Regal 800 Watts Handheld Vacuum Cleaner, for Home Use, Dry Vacuuming, 6.5 kPa Suction Power, Lightweight, Lightweight & Durable Body, Small/Mini Size (Black)
यह बेहद ही किफायती है। इसकी कीमत 1,649 रुपये है। इसमें 800 वॉट की पावर और 6.5 kPa की सक्शन क्षमता मिलती है, जिससे धूल, बाल और छोटे कण आसानी से साफ हो जाते हैं। इसका हल्का और मिनी साइज डिजाइन इसे पकड़ने और इस्तेमाल करने में आसान बनाता है। यह ड्राई वैक्यूमिंग के लिए उपयुक्त है और सोफा, पर्दे, कोने और कार की सीटों की सफाई में मदद करता है। मजबूत बॉडी के कारण यह लंबे समय तक टिकाऊ रहता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और इस्तेमाल में आसान
छोटे कामों के लिए सही
मजबूत और टिकाऊ डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
गीली सफाई का सपोर्ट नहीं
सक्शन पावर सीमित
4. WOSCHER Home Vacuum Cleaner for Home Use Wet and Dry Handheld Vacuum Cleaner for Sofa and car use | 800 Watts |17kPA Suction Power | HomeVac | 909J
इसकी कीमत भी काफी कम है। इसे 2,995 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसे 44% डिस्काउंट के साथ 1,679 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 800 वॉट की पावर और 17 kPa की तेज सक्शन मिलती है, जिससे धूल के साथ-साथ हल्की गीली गंदगी भी आसानी से साफ हो जाती है। वेट और ड्राई दोनों तरह की सफाई करने की क्षमता इसे ज्यादा काम का बनाती है। इसका कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन इस्तेमाल में आसान है और कम जगह घेरता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वेट और ड्राई दोनों सफाई
मजबूत सक्शन पावर
सोफा और कार के लिए सही
इस्तेमाल में आसान
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी सफाई के लिए सीमित
टैंक क्षमता छोटी
5. SEZNIK Vacuum Cleaner for Home Use Wet and Dry | Floor Mopping & Wet Spills + Dry Vacuuming | Turbo Sweep 3-in-1 Handheld Vacuum Cleaner | Corded, 600W, 20kpa Suction | 200ml Water Tank (SZ-V07)
इसे 56% डिस्काउंट के साथ 3,994 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह ड्राई वैक्यूमिंग, वेट स्पिल्स की सफाई और फर्श मॉपिंग तीनों काम करता है। 600 वॉट की पावर और 20 kPa की तेज सक्शन से धूल, मिट्टी और गीली गंदगी आसानी से साफ हो जाती है। 200ml का वाटर टैंक मॉपिंग को आसान बनाता है। कॉर्डेड डिजाइन लगातार पावर देता है, जिससे सफाई बिना रुके होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
एक ही मशीन में 3 काम
मजबूत सक्शन पावर
वेट स्पिल्स और ड्राई धूल दोनों साफ
लगातार पावर सप्लाई
क्यों खोजें विकल्प
वायर के कारण मूवमेंट सीमित
वाटर टैंक छोटा
6. Eureka Forbes Quick Clean DX Vacuum Cleaner with 1200 Watts Powerful Suction Control, 3 Free Reusable dust Bag worth Rs 500, comes with multiple accessories, dust bag full indicator (Red), standerd
इसकी कीमत 4,499 रुपये है। इसे 22% डिस्काउंट के साथ 3,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1200 वॉट की पावरफुल सक्शन मिलती है, जिससे फर्श, कार्पेट, सोफा और कोनों में जमी धूल आसानी से साफ हो जाती है। इसमें सक्शन कंट्रोल फीचर दिया गया है, जिससे जरूरत के अनुसार पावर सेट की जा सकती है। इसके साथ 3 री-यूजेबल डस्ट बैग मिलते हैं, जो लंबे समय तक चलते हैं। डस्ट बैग फुल इंडिकेटर सफाई को और आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत और पावरफुल सक्शन
सक्शन कंट्रोल की सुविधा
री-यूजेबल डस्ट बैग से बचत
अलग-अलग सफाई के लिए एक्सेसरीज
क्यों खोजें विकल्प
वेट क्लीनिंग सपोर्ट नहीं
साइज थोड़ा बड़ा
आवाज ज्यादा
7. KENT Storm Vacuum Cleaner | 600W | 14 kPa | Cyclone5 Technology and HEPA Filter | Bagless Design | Ideal for Floors, Curtains, Carpets, Sofa | Grey
इसकी कीमत 5,950 रुपये है। इसे 64% डिस्काउंट के साथ 2,148 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 600 वॉट की पावर और 14 kPa की सक्शन क्षमता मिलती है, जिससे फर्श, कालीन, परदे और सोफा आसानी से साफ हो जाते हैं। Cyclone5 टेक्नोलॉजी धूल को बेहतर तरीके से अलग करती है, जबकि HEPA फिल्टर हवा को साफ रखता है। इसका बैगलेस डिजाइन मेंटेनेंस को आसान बनाता है और डस्ट बैग बदलने की जरूरत नहीं पड़ती।
Specifications
क्यों खरीदें
बैगलेस डिजाइन, कम मेंटेनेंस
HEPA फिल्टर से साफ हवा
अच्छी सक्शन पावर
क्यों खोजें विकल्प
वेट क्लीनिंग सपोर्ट नहीं
बड़े घरों के लिए पावर सीमित
