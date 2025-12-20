महज 1649 रुपये में घर ले आएं ये पावरफुल वैक्यूम क्लीनर, घर का हर कोना हो जाएगा मोती जैसा साफ

संक्षेप: अगर आप अपने घर के लिए एक नया वैक्यूम क्लीनर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां हम आपको 5000 रुपये से कम में आने वाले कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Follow Us on

Dec 20, 2025 04:39 pm IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

वैक्यूम क्लीनर मॉर्डन घरों में सफाई को आसान बनाने वाला एक जरूरी डिवाइस बन चुका है। यह धूल, मिट्टी, बाल और छोटे कणों को सही तरह से साफ करने में मदद करता है। अलग-अलग फ़्लोर टाइप और कोनों के लिए मिलने वाले अटैचमेंट्स इसकी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाते हैं। पावरफुल सक्शन, आसान हैंडलिंग और कॉम्पैक्ट डिजाइन के कारण इसे रोजाना इस्तेमाल करना बेहद सुविधाजनक होता है। अमेजन पर 5000 रुपये से कम में आने वाले कई ऑप्शन्स मौजूद हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसकी कीमत 6,400 रुपये है। इसे 61% डिस्काउंट के साथ 2,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पोर्टेबल और पावरफुल सफाई मशीन है, जो कार और घर दोनों के लिए उपयोगी है। इसमें BLDC मोटर के साथ 12000PA की तेज सक्शन पावर मिलती है, जिससे धूल, मिट्टी और छोटे कण आसानी से साफ हो जाते हैं। यह 4-इन-1 डिजाइन में आता है, यानी वैक्यूम क्लीनर और ब्लोअर दोनों का काम करता है।

Specifications मोटर BLDC मोटर सक्शन पावर 12000PA डिजाइन 4-इन-1 वैक्यूम + ब्लोअर फिल्ट्रेशन SS HEPA ड्यूल फिल्टर टाइप कॉर्डलेस / रिचार्जेबल वारंटी 1 साल क्यों खरीदें मजबूत सक्शन पावर वायरलेस और पोर्टेबल डिजाइन कार और घर दोनों के लिए सही HEPA फिल्टर से बेहतर सफाई ब्लोअर फीचर क्यों खोजें विकल्प बड़ी सफाई के लिए सही नहीं बैटरी चार्ज खत्म होने पर रुकना पड़ता है हेवी-ड्यूटी वैक्यूम जितनी ताकत नहीं

इस क्लीनर की कीमत 10,295 रुपये है। इसे 65% डिस्काउंट के साथ 3,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1200 वॉट की पावर और 17 kPa की तेज सक्शन मिलती है, जिससे सूखी धूल के साथ-साथ गीली गंदगी भी आसानी से साफ हो जाती है। 10 लीटर की बड़ी टंकी बार-बार खाली करने की जरूरत कम करती है। इसमें ब्लोअर फंक्शन भी है, जिससे कोनों और मुश्किल जगहों की सफाई आसान हो जाती है। HEPA फिल्टर हवा को साफ रखता है, जिससे घर का माहौल हेल्दी बना रहता है।

Specifications पावर 1200 वॉट सक्शन पावर 17 kPa क्षमता 10 लीटर टैंक टाइप वेट और ड्राई वैक्यूम ब्लोअर हां फिल्टर HEPA फिल्टर क्यों खरीदें गीली और सूखी दोनों सफाई तेज सक्शन पावर बड़ी टंकी से आसान इस्तेमाल HEPA फिल्टर से साफ हवा ब्लोअर फंक्शन क्यों खोजें विकल्प साइज थोड़ा बड़ा आवाज ज्यादा कॉर्डलेस नहीं, बिजली पर निर्भर

यह बेहद ही किफायती है। इसकी कीमत 1,649 रुपये है। इसमें 800 वॉट की पावर और 6.5 kPa की सक्शन क्षमता मिलती है, जिससे धूल, बाल और छोटे कण आसानी से साफ हो जाते हैं। इसका हल्का और मिनी साइज डिजाइन इसे पकड़ने और इस्तेमाल करने में आसान बनाता है। यह ड्राई वैक्यूमिंग के लिए उपयुक्त है और सोफा, पर्दे, कोने और कार की सीटों की सफाई में मदद करता है। मजबूत बॉडी के कारण यह लंबे समय तक टिकाऊ रहता है।

Specifications पावर 800 वॉट सक्शन पावर 6.5 kPa टाइप हैंडहेल्ड ड्राई वैक्यूम बॉडी मजबूत और टिकाऊ क्यों खरीदें हल्का और इस्तेमाल में आसान छोटे कामों के लिए सही मजबूत और टिकाऊ डिजाइन क्यों खोजें विकल्प गीली सफाई का सपोर्ट नहीं सक्शन पावर सीमित

इसकी कीमत भी काफी कम है। इसे 2,995 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसे 44% डिस्काउंट के साथ 1,679 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 800 वॉट की पावर और 17 kPa की तेज सक्शन मिलती है, जिससे धूल के साथ-साथ हल्की गीली गंदगी भी आसानी से साफ हो जाती है। वेट और ड्राई दोनों तरह की सफाई करने की क्षमता इसे ज्यादा काम का बनाती है। इसका कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन इस्तेमाल में आसान है और कम जगह घेरता है।

Specifications पावर 800 वॉट सक्शन पावर 17 kPa टाइप वेट और ड्राई हैंडहेल्ड वैक्यूम क्यों खरीदें वेट और ड्राई दोनों सफाई मजबूत सक्शन पावर सोफा और कार के लिए सही इस्तेमाल में आसान क्यों खोजें विकल्प बड़ी सफाई के लिए सीमित टैंक क्षमता छोटी

इसे 56% डिस्काउंट के साथ 3,994 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह ड्राई वैक्यूमिंग, वेट स्पिल्स की सफाई और फर्श मॉपिंग तीनों काम करता है। 600 वॉट की पावर और 20 kPa की तेज सक्शन से धूल, मिट्टी और गीली गंदगी आसानी से साफ हो जाती है। 200ml का वाटर टैंक मॉपिंग को आसान बनाता है। कॉर्डेड डिजाइन लगातार पावर देता है, जिससे सफाई बिना रुके होती है।

Specifications पावर 600 वॉट सक्शन पावर 20 kPa टाइप वेट और ड्राई + मॉपिंग (3-in-1) वाटर टैंक 200 ml पावर सप्लाई कॉर्डेड क्यों खरीदें एक ही मशीन में 3 काम मजबूत सक्शन पावर वेट स्पिल्स और ड्राई धूल दोनों साफ लगातार पावर सप्लाई क्यों खोजें विकल्प वायर के कारण मूवमेंट सीमित वाटर टैंक छोटा

इसकी कीमत 4,499 रुपये है। इसे 22% डिस्काउंट के साथ 3,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1200 वॉट की पावरफुल सक्शन मिलती है, जिससे फर्श, कार्पेट, सोफा और कोनों में जमी धूल आसानी से साफ हो जाती है। इसमें सक्शन कंट्रोल फीचर दिया गया है, जिससे जरूरत के अनुसार पावर सेट की जा सकती है। इसके साथ 3 री-यूजेबल डस्ट बैग मिलते हैं, जो लंबे समय तक चलते हैं। डस्ट बैग फुल इंडिकेटर सफाई को और आसान बनाता है।

Specifications पावर 1200 वॉट सक्शन कंट्रोल हां डस्ट बैग 3 री-यूजेबल डस्ट बैग इंडिकेटर डस्ट बैग फुल (रेड) एक्सेसरीज मल्टीपल क्लीनिंग अटैचमेंट्स क्यों खरीदें मजबूत और पावरफुल सक्शन सक्शन कंट्रोल की सुविधा री-यूजेबल डस्ट बैग से बचत अलग-अलग सफाई के लिए एक्सेसरीज क्यों खोजें विकल्प वेट क्लीनिंग सपोर्ट नहीं साइज थोड़ा बड़ा आवाज ज्यादा

इसकी कीमत 5,950 रुपये है। इसे 64% डिस्काउंट के साथ 2,148 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 600 वॉट की पावर और 14 kPa की सक्शन क्षमता मिलती है, जिससे फर्श, कालीन, परदे और सोफा आसानी से साफ हो जाते हैं। Cyclone5 टेक्नोलॉजी धूल को बेहतर तरीके से अलग करती है, जबकि HEPA फिल्टर हवा को साफ रखता है। इसका बैगलेस डिजाइन मेंटेनेंस को आसान बनाता है और डस्ट बैग बदलने की जरूरत नहीं पड़ती।

Specifications पावर 600 वॉट सक्शन पावर 14 kPa टेक्नोलॉजी Cyclone5 फिल्टर HEPA फिल्टर क्यों खरीदें बैगलेस डिजाइन, कम मेंटेनेंस HEPA फिल्टर से साफ हवा अच्छी सक्शन पावर क्यों खोजें विकल्प वेट क्लीनिंग सपोर्ट नहीं बड़े घरों के लिए पावर सीमित

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।