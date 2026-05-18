घर भी चमकेगा और कार भी! Amazon पर मिल रहे हैं ये पोर्टेबल Vacuum Cleaners, सफाई की झंझट खत्म

अगर आप रोज-रोज झाड़ू लगाने की परेशानी से थक चुके हैं, तो अमेजन से यह जादुई वैक्यूम क्लीनर आज ही ऑर्डर करें। यह मशीन आपके घर के कोने-कोने को चुटकियों में साफ करके समय और मेहनत दोनों की बचत करेगी।

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अगर आप रोज-रोज घर में झाड़ू लगाने की थकाऊ मेहनत और धूल-मिट्टी से पूरी तरह परेशान हो चुके हैं, तो अब इस पारंपरिक झंझट को अलविदा कहने का सही समय आ गया है। अमेजन पर इस समय कई ऐसे आधुनिक और 'जादुई' वैक्यूम क्लीनर उपलब्ध हैं, जो घर की साफ-सफाई को बेहद आसान और स्मार्ट बना देते हैं। ये मशीनें सोफे के नीचे, भारी अलमारियों के पीछे और कालीन के रेशों में छिपे बारीक से बारीक धूल के कणों को भी शक्तिशाली सक्शन पावर से खींच लेती हैं, जहाँ साधारण झाड़ू कभी नहीं पहुँच पाती।

अमेजन पर आपको हर बजट और जरूरत के हिसाब से कई विकल्प मिल जाएंगे—जैसे बिना तार के आसानी से घूमने वाले कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर, पानी और सूखी धूल दोनों साफ करने वाले वेट एंड ड्राई मॉडल्स, और बिना हाथ लगाए खुद-ब-खुद सफाई करने वाले रोबोट वैक्यूम क्लीनर। इनके इस्तेमाल से न केवल आपके कीमती समय और ऊर्जा की भारी बचत होती है, बल्कि धूल से होने वाली एलर्जी और कमर दर्द की समस्या से भी राहत मिलती है। आज ही अमेज़न से एक बेहतरीन वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर करें और अपने घर को बिना किसी कड़ी मेहनत के हमेशा के लिए चमकदार और साफ-सुथरा रखें।

यह एक 2-इन-1 वैक्यूम क्लीनर और ब्लोअर है, जिसका मतलब है कि यह धूल खींचने के साथ-साथ हवा के प्रेशर से कचरा उड़ा भी सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह Cordless और Corded दोनों तरह से काम करता है। दमदार 18,000 Pa की सक्शन पावर, डिजिटल डिस्प्ले और फ्लैशलाइट जैसे एडवांस्ड फीचर्स के साथ आने वाला यह गैजेट इस समय अमेजन पर 46% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र 2,719 रुपये में मिल रहा है।

Specifications प्रकार 2-इन-1 हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर और ब्लोअर सक्शन पावर 18,000 Pa पावर सोर्स बैटरी चालित और पावर कॉर्ड दोनों वोल्टेज 12 Volts वजन 980 ग्राम विशेष फीचर्स LED डिजिटल डिस्प्ले, इन-बिल्ट टॉर्च (Flashlight), 2-स्पीड एडजस्टमेंट, वन-प्रेस डस्ट रिलीज क्यों खरीदें 2-इन-1 वैक्यूम और ब्लोअर कॉर्डलेस और वायर्ड दोनों मोड दमदार 18,000 Pa सक्शन वॉशेबल HEPA फिल्टर क्यों खोजें विकल्प ज्यादा बड़े घरों के लिए नहीं बैटरी बैकअप

AGARO Regal 800 Watts भारत में सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है। पिछले महीने में ही अमेज़न पर इसकी 5,000 से अधिक यूनिट्स बेची गई हैं, जो इसकी लोकप्रियता को साबित करता है। 800 वॉट की दमदार मोटर और 6.5 kPa की सक्शन पावर के साथ आने वाला यह मिनी वैक्यूम क्लीनर घर के सोफे, गद्दे, पर्दे और कोनों में जमी धूल को आसानी से साफ कर देता है। अमेज़न पर इस समय यह 43% के डिस्काउंट के साथ मात्र 1,699 रुपये में उपलब्ध है और इस पर 1 साल की वारंटी भी मिलती है।

Specifications सफाई का प्रकार सिर्फ सूखी सफाई पावर सोर्स कॉर्डेड इलेक्ट्रिक फिल्टर का प्रकार क्लॉथ फिल्टर वारंटी 1 वर्ष की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें मल्टीपर्पज ब्रशेस हल्का और मजबूत 0.8 लीटर डस्ट कैपेसिटी लंबा पावर कॉर्ड किफायती दाम क्यों खोजें विकल्प सिर्फ सूखी सफाई के लिए कॉर्डलेस नहीं है फर्श के लिए एक्सटेंशन नहीं

यह अपनी कैटेगरी में पहला ऐसा वैक्यूम क्लीनर है जो सूखी धूल साफ करने, गीले कचरे को सोखने और फर्श पर पोछा लगाने की ट्रिपल सुविधा देता है। 600 वॉट की एनर्जी-एफिशिएंट मोटर और अविश्वसनीय 20,000 Pa (20kpa) की जबर्दस्त सक्शन पावर के साथ आने वाला यह Amazon's Choice प्रोडक्ट है, जिसे पिछले महीने में 5,000 से अधिक लोगों ने खरीदा है। अमेजन पर इस समय यह 52% के बंपर डिस्काउंट के साथ 4,299 रुपये में मिल रहा है।

Specifications सक्शन पावर 20,000 Pa (20 kpa सफाई का प्रकार 3-इन-1 (सूखी सफाई + गीली सफाई + पोछा/Mop) डस्ट क्षमता 600 ml (0.6 Litres) बॉक्स में शामिल वैक्यूम क्लीनर, वॉटर टैंक, मॉप (पोछा), क्रेनिस टूल, मॉड्यूलर टी-ब्रश, वारंटी कार्ड और यूजर गाइड क्यों खरीदें 3-इन-1 सफाई (वैक्यूम + पोछा) अल्ट्रा-पावरफुल 20kpa सक्शन गीले और सूखे कचरे के लिए शानदार डोरस्टेप वारंटी सर्विस क्यों खोजें विकल्प कॉर्डलेस नहीं है कूलिंग ब्रेक की जरूरत

यह वैक्यूम क्लीनर 1200 वॉट की दमदार कॉपर मोटर और 17 kPa की जबर्दस्त सक्शन पावर के साथ आता है, जो भारी मलबे से लेकर पालतू जानवरों के बाल और लिक्विड स्पिल्स (गीला कचरा) को पलक झपकते ही साफ कर देता है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 12 लीटर की विशाल स्टेनलेस स्टील बॉडी है, जो इसे जंग से बचाती है और लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखती है। अमेजन पर इस समय यह मशीन 67% के बंपर डिस्काउंट के साथ मात्र 4,299 रुपये में मिल रही है।

Specifications मोटर पावर 1200 Watts टैंक मटेरियल प्रीमियम स्टेनलेस स्टील सफाई के प्रकार 3-इन-1 (Wet, Dry और Blower Function) फिल्टर का प्रकार एडवांस्ड वॉशेबल फिल्टर क्यों खरीदें पावरफुल 1200W कॉपर मोटर एडवांस्ड 3-इन-1 फंक्शन 12L प्रीमियम स्टेनलेस स्टील टैंक ओवरहीट प्रोटेक्शन क्यों खोजें विकल्प वजन में भारी साइज में बड़ा कॉर्डलेस नहीं है

अमेजन पर 26,000 से अधिक रेटिंग्स के साथ यह सबसे भरोसेमंद कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर्स में से एक है। इसमें 1200 वॉट की बेहद शक्तिशाली मोटर दी गई है, जो गद्दों, कालीनों और सोफे के भीतर तक जमी जिद्दी धूल को आसानी से खींच लेती है। इस प्रोडक्ट के साथ 500 रुपये की कीमत के 3 रीयूजेबल डस्ट बैग मुफ्त मिलते हैं। अमेज़न पर इस समय यह मॉडल 18% के डिस्काउंट के साथ 3,699 रुपये में उपलब्ध है और इस पर 1 साल की ब्रांड वारंटी मिलती है।

Specifications प्रकार कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर सफाई का प्रकार सिर्फ सूखी सफाई पावर सोर्स कॉर्डेड इलेक्ट्रिक विशेष फीचर्स ऑटो कॉर्ड वाइन्डर, डस्ट बैग फुल इंडिकेटर, 3 घूमने वाले पहिए, हैंडल पर सक्शन कंट्रोल क्यों खरीदें पावरफुल 1200W सक्शन डस्ट बैग फुल इंडिकेटर ऑटो कॉर्ड वाइन्डर आसान मूवमेंट क्यों खोजें विकल्प सिर्फ सूखी सफाई के लिए थोड़ा भारी

1900 वॉट की मॉन्स्टर मोटर और 33 kPa की जबर्दस्त वैक्यूम सक्शन पावर के साथ आने वाला यह अमेज़न्स चॉइस वैक्यूम क्लीनर गहरी सफाई के लिए बेजोड़ है। इसमें दी गई PowerCyclone 5 टेक्नोलॉजी हवा और धूल को तेजी से अलग करती है, जिससे इसकी सक्शन पावर कभी कम नहीं होती। अमेज़न पर यह मॉडल इस समय 17% के डिस्काउंट के साथ 9,999 रुपये में उपलब्ध है और इस पर कंपनी पूरे 2 साल की ब्रांड वारंटी दे रही है।

Specifications अधिकतम वैक्यूम 33 kPa मैक्सिमम एयरफ्लो 37 लीटर / सेकंड टेक्नोलॉजी पावरसाइक्लोन 5 पावर सोर्स कॉर्डेड इलेक्ट्रिक क्यों खरीदें अल्ट्रा-पावरफुल 1900W मोटर PowerCyclone 5 टेक्नोलॉजी बैगलेस डिज़ाइन टर्बो ब्रश बड़ा क्लीनिंग रेडियस क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा थोड़ा भारी सिर्फ सूखी सफाई के लिए

यह एक प्रीमियम और स्मार्ट वैक्यूम-मॉप है जो एक ही कदम में वैक्यूम और गीला पोछा दोनों कर देता है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसका 180° फ्लैट डिज़ाइन है, जिसकी मदद से यह पूरी तरह लेटकर बेड, सोफे और भारी फर्नीचर के नीचे की छिपी जगहों को आसानी से साफ कर सकता है। अमेजन पर इस लिमिटेड टाइम डील में 60% की भारी बचत के साथ यह 19,999 रुपये में मिल रहा है, और इस पर 2 साल की लंबी वारंटी भी उपलब्ध है।

Specifications विशेष तकनीक पेटेंटेड iLoop स्मार्ट सेंसर, MHCBS फ्रेश वॉटर साइकिल डिज़ाइन 180° फ्लैट लेट जाने वाला डिज़ाइन पावर सोर्स बैटरी चालित बैटरी का प्रकार अपग्रेडेड पाउच सेल बैटरी क्यों खरीदें स्मार्ट कॉर्डलेस आज़ादी 180° पूरी तरह से झुकने वाला डिज़ाइन MHCBS फ्रेश वॉटर टेक्नोलॉजी स्मार्ट iLoop सेंसर और 3 वर्सेटाइल मोड्स क्यों खोजें विकल्प केवल हार्ड फ्लोर्स के लिए प्रीमियम बजट थोड़ा भारी

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1. घर के लिए वैक्यूम क्लीनर क्या है? वैक्यूम क्लीनर बिजली से चलने वाली एक आधुनिक सफाई मशीन है। इसमें एक शक्तिशाली मोटर लगी होती है जो अपने अंदर हवा को तेजी से खींचती है। इस खिंचाव के कारण घर के फर्श, कालीनों, सोफों, पर्दों और कोनों में छिपी धूल, मिट्टी, बाल और छोटा-मोटा कचरा आसानी से खिंचकर मशीन के अंदर लगे डस्ट बैग या कंटेनर में जमा हो जाता है। इससे बिना थके घर की गहरी सफाई बहुत कम समय में हो जाती है।

2. क्या वैक्यूम क्लीनर धूल साफ कर सकता है? हाँ, बिल्कुल! वैक्यूम क्लीनर का मुख्य काम ही बारीक से बारीक धूल, मिट्टी और एलर्जी पैदा करने वाले कणों को साफ करना है। साधारण झाड़ू लगाने से धूल हवा में उड़कर वापस फर्नीचर पर बैठ जाती है, लेकिन वैक्यूम क्लीनर में लगा HEPA फिल्टर धूल को अपने अंदर ही लॉक कर लेता है, जिससे घर की हवा भी साफ और स्वच्छ बनी रहती है। यह सोफे और गद्दों के अंदर धंसी धूल को भी खींच निकालता है।

3. क्या वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल पोछा लगाने के लिए किया जा सकता है? हाँ, लेकिन केवल विशिष्ट मॉडलों में। सभी साधारण वैक्यूम क्लीनर पोछा नहीं लगा सकते (वे केवल सूखी धूल साफ करते हैं)। अगर आप पोछा भी लगाना चाहते हैं, तो आपको Wet & Dry (गीला और सूखा) वैक्यूम क्लीनर या 3-in-1 वैक्यूम और मॉप (जैसे Tineco या Seznik ब्रांड) खरीदना होगा। इन मशीनों में अलग से पानी का टैंक और मॉपिंग पैड होता है, जो एक ही बार में कचरा भी खींचते हैं और फर्श पर गीला पोछा भी लगा देते हैं।

4. कौन सा वैक्यूम क्लीनर सबसे अच्छा होता है? यह पूरी तरह से आपकी जरूरत पर निर्भर करता है,

हैंडहेल्ड / कॉर्डलेस : अगर आपको कार, सोफा, ऑफिस डेस्क या छोटे कोनों की तुरंत और बिना तार के झंझट के सफाई करनी है, तो यह सबसे बेस्ट है।

कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर : अगर आपको पूरे घर के फर्श, कालीन और पर्दों की गहरी सूखी सफाई करनी है, तो बड़ी मोटर वाले कैनिस्टर मॉडल बेस्ट होते हैं।

वेट एंड ड्राई फ्लोर वॉशर : अगर आपके घर में टाइल्स या मार्बल का फर्श है और आप झाड़ू-पोछा दोनों एक साथ करना चाहते हैं, तो यह टाइप आपके लिए सबसे बेस्ट है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।