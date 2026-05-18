घर भी चमकेगा और कार भी! Amazon पर मिल रहे हैं ये पोर्टेबल Vacuum Cleaners, सफाई की झंझट खत्म
अगर आप रोज-रोज झाड़ू लगाने की परेशानी से थक चुके हैं, तो अमेजन से यह जादुई वैक्यूम क्लीनर आज ही ऑर्डर करें। यह मशीन आपके घर के कोने-कोने को चुटकियों में साफ करके समय और मेहनत दोनों की बचत करेगी।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप रोज-रोज घर में झाड़ू लगाने की थकाऊ मेहनत और धूल-मिट्टी से पूरी तरह परेशान हो चुके हैं, तो अब इस पारंपरिक झंझट को अलविदा कहने का सही समय आ गया है। अमेजन पर इस समय कई ऐसे आधुनिक और 'जादुई' वैक्यूम क्लीनर उपलब्ध हैं, जो घर की साफ-सफाई को बेहद आसान और स्मार्ट बना देते हैं। ये मशीनें सोफे के नीचे, भारी अलमारियों के पीछे और कालीन के रेशों में छिपे बारीक से बारीक धूल के कणों को भी शक्तिशाली सक्शन पावर से खींच लेती हैं, जहाँ साधारण झाड़ू कभी नहीं पहुँच पाती।
अमेजन पर आपको हर बजट और जरूरत के हिसाब से कई विकल्प मिल जाएंगे—जैसे बिना तार के आसानी से घूमने वाले कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर, पानी और सूखी धूल दोनों साफ करने वाले वेट एंड ड्राई मॉडल्स, और बिना हाथ लगाए खुद-ब-खुद सफाई करने वाले रोबोट वैक्यूम क्लीनर। इनके इस्तेमाल से न केवल आपके कीमती समय और ऊर्जा की भारी बचत होती है, बल्कि धूल से होने वाली एलर्जी और कमर दर्द की समस्या से भी राहत मिलती है। आज ही अमेज़न से एक बेहतरीन वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर करें और अपने घर को बिना किसी कड़ी मेहनत के हमेशा के लिए चमकदार और साफ-सुथरा रखें।
1. Portronics MopCop 4, 2-in-1 Vacuum Cleaner & Blower, Cordless & Corded, 18,000 Pa Suction,Washable HEPA Filter,One-Press Dust Release,LED Display,Built-in Flashlight,Multi-Nozzle, Car & Home Use
यह एक 2-इन-1 वैक्यूम क्लीनर और ब्लोअर है, जिसका मतलब है कि यह धूल खींचने के साथ-साथ हवा के प्रेशर से कचरा उड़ा भी सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह Cordless और Corded दोनों तरह से काम करता है। दमदार 18,000 Pa की सक्शन पावर, डिजिटल डिस्प्ले और फ्लैशलाइट जैसे एडवांस्ड फीचर्स के साथ आने वाला यह गैजेट इस समय अमेजन पर 46% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र 2,719 रुपये में मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
2-इन-1 वैक्यूम और ब्लोअर
कॉर्डलेस और वायर्ड दोनों मोड
दमदार 18,000 Pa सक्शन
वॉशेबल HEPA फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा बड़े घरों के लिए नहीं
बैटरी बैकअप
2. AGARO Regal 800 Watts Handheld Vacuum Cleaner, for Home Use, Dry Vacuuming, 6.5 kPa Suction Power, Lightweight, Lightweight & Durable Body, Small/Mini Size (Black)
AGARO Regal 800 Watts भारत में सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है। पिछले महीने में ही अमेज़न पर इसकी 5,000 से अधिक यूनिट्स बेची गई हैं, जो इसकी लोकप्रियता को साबित करता है। 800 वॉट की दमदार मोटर और 6.5 kPa की सक्शन पावर के साथ आने वाला यह मिनी वैक्यूम क्लीनर घर के सोफे, गद्दे, पर्दे और कोनों में जमी धूल को आसानी से साफ कर देता है। अमेज़न पर इस समय यह 43% के डिस्काउंट के साथ मात्र 1,699 रुपये में उपलब्ध है और इस पर 1 साल की वारंटी भी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टीपर्पज ब्रशेस
हल्का और मजबूत
0.8 लीटर डस्ट कैपेसिटी
लंबा पावर कॉर्ड
किफायती दाम
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ सूखी सफाई के लिए
कॉर्डलेस नहीं है
फर्श के लिए एक्सटेंशन नहीं
3. SEZNIK Vacuum Cleaner for Home Use Wet and Dry | Floor Mopping & Wet Spills + Dry Vacuuming | Turbo Sweep 3-in-1 Handheld Vacuum Cleaner | Corded, 600W, 20kpa Suction | 200ml Water Tank (SZ-V07)
यह अपनी कैटेगरी में पहला ऐसा वैक्यूम क्लीनर है जो सूखी धूल साफ करने, गीले कचरे को सोखने और फर्श पर पोछा लगाने की ट्रिपल सुविधा देता है। 600 वॉट की एनर्जी-एफिशिएंट मोटर और अविश्वसनीय 20,000 Pa (20kpa) की जबर्दस्त सक्शन पावर के साथ आने वाला यह Amazon's Choice प्रोडक्ट है, जिसे पिछले महीने में 5,000 से अधिक लोगों ने खरीदा है। अमेजन पर इस समय यह 52% के बंपर डिस्काउंट के साथ 4,299 रुपये में मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
3-इन-1 सफाई (वैक्यूम + पोछा)
अल्ट्रा-पावरफुल 20kpa सक्शन
गीले और सूखे कचरे के लिए
शानदार डोरस्टेप वारंटी सर्विस
क्यों खोजें विकल्प
कॉर्डलेस नहीं है
कूलिंग ब्रेक की जरूरत
4. INALSA CleanMaster 12 Wet & Dry Vacuum Cleaner | 1200W High Power | 17 kPa Powerful Suction | 12L Stainless Steel Tank | Blower Function | Advanced Filtration | Overheat Protection | 1 Year Warranty
यह वैक्यूम क्लीनर 1200 वॉट की दमदार कॉपर मोटर और 17 kPa की जबर्दस्त सक्शन पावर के साथ आता है, जो भारी मलबे से लेकर पालतू जानवरों के बाल और लिक्विड स्पिल्स (गीला कचरा) को पलक झपकते ही साफ कर देता है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 12 लीटर की विशाल स्टेनलेस स्टील बॉडी है, जो इसे जंग से बचाती है और लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखती है। अमेजन पर इस समय यह मशीन 67% के बंपर डिस्काउंट के साथ मात्र 4,299 रुपये में मिल रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल 1200W कॉपर मोटर
एडवांस्ड 3-इन-1 फंक्शन
12L प्रीमियम स्टेनलेस स्टील टैंक
ओवरहीट प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
वजन में भारी
साइज में बड़ा
कॉर्डलेस नहीं है
5. Eureka Forbes Quick Clean DX Vacuum Cleaner with 1200 Watts Powerful Suction Control, 3 Free Reusable dust Bag Worth Rs 500, Comes with Multiple Accessories, Dust Bag Full Indicator (Red), Standard
अमेजन पर 26,000 से अधिक रेटिंग्स के साथ यह सबसे भरोसेमंद कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर्स में से एक है। इसमें 1200 वॉट की बेहद शक्तिशाली मोटर दी गई है, जो गद्दों, कालीनों और सोफे के भीतर तक जमी जिद्दी धूल को आसानी से खींच लेती है। इस प्रोडक्ट के साथ 500 रुपये की कीमत के 3 रीयूजेबल डस्ट बैग मुफ्त मिलते हैं। अमेज़न पर इस समय यह मॉडल 18% के डिस्काउंट के साथ 3,699 रुपये में उपलब्ध है और इस पर 1 साल की ब्रांड वारंटी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल 1200W सक्शन
डस्ट बैग फुल इंडिकेटर
ऑटो कॉर्ड वाइन्डर
आसान मूवमेंट
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ सूखी सफाई के लिए
थोड़ा भारी
6. Philips PowerPro FC9352/01-Compact Bagless Vacuum Cleaner for home, 1900Watts for powerful suction, Compact and Lightweight, with PowerCyclone 5 Technology and MultiClean Nozzle, Cloth filter
1900 वॉट की मॉन्स्टर मोटर और 33 kPa की जबर्दस्त वैक्यूम सक्शन पावर के साथ आने वाला यह अमेज़न्स चॉइस वैक्यूम क्लीनर गहरी सफाई के लिए बेजोड़ है। इसमें दी गई PowerCyclone 5 टेक्नोलॉजी हवा और धूल को तेजी से अलग करती है, जिससे इसकी सक्शन पावर कभी कम नहीं होती। अमेज़न पर यह मॉडल इस समय 17% के डिस्काउंट के साथ 9,999 रुपये में उपलब्ध है और इस पर कंपनी पूरे 2 साल की ब्रांड वारंटी दे रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-पावरफुल 1900W मोटर
PowerCyclone 5 टेक्नोलॉजी
बैगलेस डिज़ाइन
टर्बो ब्रश
बड़ा क्लीनिंग रेडियस
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
थोड़ा भारी
सिर्फ सूखी सफाई के लिए
7. Tineco Floor ONE i5 Stretch Plus 2 Smart Cordless Wet & Dry Vacuum Cleaner & Mop for Hard Floors, 180° Flat Design, Clean Tough Stains & Pet Hair, Self-Cleaning Brush, 2 Yr Warranty
यह एक प्रीमियम और स्मार्ट वैक्यूम-मॉप है जो एक ही कदम में वैक्यूम और गीला पोछा दोनों कर देता है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसका 180° फ्लैट डिज़ाइन है, जिसकी मदद से यह पूरी तरह लेटकर बेड, सोफे और भारी फर्नीचर के नीचे की छिपी जगहों को आसानी से साफ कर सकता है। अमेजन पर इस लिमिटेड टाइम डील में 60% की भारी बचत के साथ यह 19,999 रुपये में मिल रहा है, और इस पर 2 साल की लंबी वारंटी भी उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट कॉर्डलेस आज़ादी
180° पूरी तरह से झुकने वाला डिज़ाइन
MHCBS फ्रेश वॉटर टेक्नोलॉजी
स्मार्ट iLoop सेंसर और 3 वर्सेटाइल मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
केवल हार्ड फ्लोर्स के लिए
प्रीमियम बजट
थोड़ा भारी
1. घर के लिए वैक्यूम क्लीनर क्या है?
वैक्यूम क्लीनर बिजली से चलने वाली एक आधुनिक सफाई मशीन है। इसमें एक शक्तिशाली मोटर लगी होती है जो अपने अंदर हवा को तेजी से खींचती है। इस खिंचाव के कारण घर के फर्श, कालीनों, सोफों, पर्दों और कोनों में छिपी धूल, मिट्टी, बाल और छोटा-मोटा कचरा आसानी से खिंचकर मशीन के अंदर लगे डस्ट बैग या कंटेनर में जमा हो जाता है। इससे बिना थके घर की गहरी सफाई बहुत कम समय में हो जाती है।
2. क्या वैक्यूम क्लीनर धूल साफ कर सकता है?
हाँ, बिल्कुल! वैक्यूम क्लीनर का मुख्य काम ही बारीक से बारीक धूल, मिट्टी और एलर्जी पैदा करने वाले कणों को साफ करना है। साधारण झाड़ू लगाने से धूल हवा में उड़कर वापस फर्नीचर पर बैठ जाती है, लेकिन वैक्यूम क्लीनर में लगा HEPA फिल्टर धूल को अपने अंदर ही लॉक कर लेता है, जिससे घर की हवा भी साफ और स्वच्छ बनी रहती है। यह सोफे और गद्दों के अंदर धंसी धूल को भी खींच निकालता है।
3. क्या वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल पोछा लगाने के लिए किया जा सकता है?
हाँ, लेकिन केवल विशिष्ट मॉडलों में। सभी साधारण वैक्यूम क्लीनर पोछा नहीं लगा सकते (वे केवल सूखी धूल साफ करते हैं)। अगर आप पोछा भी लगाना चाहते हैं, तो आपको Wet & Dry (गीला और सूखा) वैक्यूम क्लीनर या 3-in-1 वैक्यूम और मॉप (जैसे Tineco या Seznik ब्रांड) खरीदना होगा। इन मशीनों में अलग से पानी का टैंक और मॉपिंग पैड होता है, जो एक ही बार में कचरा भी खींचते हैं और फर्श पर गीला पोछा भी लगा देते हैं।
4. कौन सा वैक्यूम क्लीनर सबसे अच्छा होता है?
यह पूरी तरह से आपकी जरूरत पर निर्भर करता है,
हैंडहेल्ड / कॉर्डलेस : अगर आपको कार, सोफा, ऑफिस डेस्क या छोटे कोनों की तुरंत और बिना तार के झंझट के सफाई करनी है, तो यह सबसे बेस्ट है।
कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर : अगर आपको पूरे घर के फर्श, कालीन और पर्दों की गहरी सूखी सफाई करनी है, तो बड़ी मोटर वाले कैनिस्टर मॉडल बेस्ट होते हैं।
वेट एंड ड्राई फ्लोर वॉशर : अगर आपके घर में टाइल्स या मार्बल का फर्श है और आप झाड़ू-पोछा दोनों एक साथ करना चाहते हैं, तो यह टाइप आपके लिए सबसे बेस्ट है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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