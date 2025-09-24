UPI करने वालों के लिए खुशखबरी, जल्द पेमेंट्स को EMI में बदल सकेंगे यूजर्स, आ रहा फीचर users soon be able to conver upi payments into emis check how this feature works, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़users soon be able to conver upi payments into emis check how this feature works

UPI करने वालों के लिए खुशखबरी, जल्द पेमेंट्स को EMI में बदल सकेंगे यूजर्स, आ रहा फीचर

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) कथित तौर पर एक नया फीचर डेवलप कर रहा है जो यूजर्स को अपने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पेमेंट्स को मंथली इंस्टॉलमेंट्स (EMI) में बदलने की सुविधा देगा। कैसे काम करेगा नया फीचर, आप भी जानिए..

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 05:49 PM
share Share
Follow Us on
UPI करने वालों के लिए खुशखबरी, जल्द पेमेंट्स को EMI में बदल सकेंगे यूजर्स, आ रहा फीचर

अगर आप भी पेमेंट करने के लिए ज्यादातर UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्द आप UPI से होने वाले पेमेंट्स को EMI में कन्वर्ट कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) कथित तौर पर एक नया फीचर डेवलप कर रहा है जो यूजर्स को अपने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पेमेंट्स को मंथली इंस्टॉलमेंट्स (EMI) में बदलने में बदलने की सुविधा देगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम क्रेडिट प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने और रिटेल डिजिटल पेमेंट में अगले चरण की वृद्धि को गति देने की एनपीसीआई की रणनीति का हिस्सा है।

इकोनॉमिक टाइम्स (ईटी) की एक रिपोर्ट में इस मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि एनपीसीआई फिनटेक कंपनियों को एक ईएमआई पेमेंट फीचर इंटीग्रेट करने में सक्षम बनाने की तैयारी कर रहा है जिससे ग्राहक अपने UPI ट्रांजैक्शन्स को तुरंत ईएमआई में बदल सकेंगे। इस फीचर से एनपीसीआई को UPI नेटवर्क के माध्यम से अधिक क्रेडिट ट्रांजैक्शन्स को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है।

यूपीआई पेमेंट्स पर ईएमआई कैसे काम कर सकती है?

रिपोर्ट के अनुसार, यह अनुभव पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) टर्मिनल्स पर कार्ड से भुगतान करने जैसा ही होगा, जहां ग्राहक तुरंत कार्ड स्वाइप को EMI में बदल सकते हैं।

UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड के बड़े स्तर से अपनाए जाने और UPI नेटवर्क पर क्रेडिट लाइन्स की शुरुआत के बाद, एनपीसीआई कथित तौर पर इस फीचर पर विचार कर रहा है। कुछ बैंकों ने UPI यूजर्स को ऐसी क्रेडिट लाइन्स तक पहुंच प्रदान करने के लिए नवी और पेटीएम जैसी फिनटेक कंपनियों के साथ पहले ही साझेदारी कर ली है।

ये भी पढ़ें:सैमसंग का स्पेशल ऑफर, TV खरीदने पर साउंडबार फ्री; AC, फ्रिज पर 50 हजार तक कैशबैक

ईटी को दिए एक बयान में, नवी के सीईओ राजीव नरेश ने कहा: "आज, हम अभी तक ईएमआई के साथ लाइव नहीं हैं, लेकिन अगला वर्जन - जिसे एनपीसीआई ने अपने प्रोडक्ट गाइडलाइन के माध्यम से अनुमति दी है - उपभोक्ता को क्यूआर कोड को स्कैन करते समय (कुछ नियमों और शर्तों के साथ) पेमेंट को ईएमआई में विभाजित करने की अनुमति देगा।"

हालांकि, नवी ने अभी तक यह सुविधा शुरू नहीं की है; सचिन बंसल समर्थित कंपनी UPI में भारी निवेश कर रही है, जिसका फोकस क्रेडिट-बेस्ड पेमेंट्स पर है, जिसके बारे में उनका मानना ​​है कि इससे UPI ऐप्स के लिए टिकाऊ बिजनेस मॉडल बनाने में मदद मिलेगी।

फिनटेक फाउंडर्स का तर्क है कि UPI पर क्रेडिट से रेवेन्यू के अवसर खुलते हैं, जबकि सेविंग अकाउंट बेस्ड ट्रांजैक्शन्स में रुपे डेबिट कार्ड और UPI पेमेंट पर सरकार के जीरो-फीस आदेश के कारण व्यापारियों से कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता है।

गुरुग्राम स्थित एक फिनटेक फाउंडर ने ईटी को बताया कि एनपीसीआई ने UPI क्रेडिट लाइनों पर लगभग 1.5% का इंटरचेंज शुल्क निर्धारित किया है, जिससे यह एक स्पष्ट रेवेन्यू चैनल बन गया है।

पिछले सप्ताह ईटी से बात करते हुए, पेयू के सीईओ अनिरबन मुखर्जी ने UPI पर इंस्टैंट क्रेडिट के बढ़ते अवसर पर प्रकाश डाला, और कहा कि “UPI सिर्फ एक पेमेंट प्रोसेस से अधिक बन रहा है, यह एक फुल पेमेंट सिस्टम के रूप में विकसित हो रहा है।”

डेबिट, क्रेडिट और ईएमआई पेमेंट्स का सपोर्ट करने वाले कार्ड्स की तरह, UPI से भी अपना खुद का क्रेडिट इकोसिस्टम बनाने की उम्मीद है, जो उन लाखों उपभोक्ताओं को चेकआउट फाइनेंसिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है, जिनके पास वर्तमान में क्रेडिट कार्ड नहीं है।

आज, UPI हर महीने लगभग 20 अरब ट्रांजैक्शन्स संभालता है, और इसका एक्टिव यूजर बेस 25-30 करोड़ है। रिपोर्ट में इंडस्ट्री के जानकारों का भी हवाला दिया गया है, जो मानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर और विस्तार करने और और भी तरह के पेमेंट लाने के लिए, क्रेडिट को दोगुना करना जरूरी है, और एनपीसीआई इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

Gadgets Hindi News UPI
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.