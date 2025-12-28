Hindustan Hindi News
WhatsApp ग्रुप में जोड़ कर किया गया बड़ा फ्रॉड, यूजर ने गंवाए 16 लाख रुपये, आप न करें ये गलती

एक यूजर ने वॉट्सऐप के जरिए शेयर बाजार में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार होकर 16 लाख रुपये से अधिक गंवा दिए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यह स्कैम 21 अप्रैल को शुरू हुआ जब जडेजा को एक अनजान नंबर से वॉट्सऐप ग्रुप में जोड़ा गया।

Dec 28, 2025 09:46 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
वॉट्सऐप पर हो रहे स्कैम्स की खबरें आए दिन आती रहती हैं। हैकर्स ने वॉट्सऐप को स्कैम करने का अपना पसंदीदा अड्डा बना लिया है। साइबर क्रिमिनल्स बड़ी चालाकी से यूजर्स को अपने जाल में फंसा कर बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताजा मामला गुजरात के भुज का है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के कच्छ जिले के भुज के एक यूजर ने वॉट्सऐप के जरिए शेयर बाजार में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार होकर 16 लाख रुपये से अधिक गंवा दिए हैं।

प्रोफेश्नल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फोरम के नाम पर फ्रॉड

पीड़ित अजीत सिंह जडेजा ने भुज के साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अज्ञात लोगों पर शेयर बिजनेस और आईपीओ निवेश के जरिए भारी मुनाफा दिलाने का वादा करके धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यह स्कैम 21 अप्रैल को शुरू हुआ जब जडेजा को एक अनजान नंबर से वॉट्सऐप ग्रुप में जोड़ा गया। ग्रुप ने खुद को एक प्रोफेश्नल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फोरम बताया और मेंबर्स के बीच भरोसा पैदा करने के लिए डेली स्टॉक टिप्स और मार्केट ऐनालिसिस शेयर किए। 4 जुलाई को जडेजा को एक और अनजान कॉन्टैक्ट से वॉट्सऐप लिंक मिला, जिसमें उन्हें एक ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कहा गया था।

मोबाइल ऐप के जरिए हुआ फ्रॉड

अपनी जानकारी सबमिट करने के बाद, उन्हें एक मोबाइल ऐप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा गया, जो शेयर बाजार और आईपीओ निवेश में मदद करने का दावा करता था। यहीं से धोखाधड़ी का टर्निंग पॉइंट आया। 10 जुलाई से 21 अगस्त के बीच जडेजा ने ऐप और वॉट्सऐप मेसेजेस में बताए अलग-अलग बैंक खातों में कई किस्तों में 16 लाख रुपये से अधिक की रकम ट्रांसफर की। धोखाधड़ी को सही साबित करने के लिए, जालसाजों ने शुरू में थोड़ा प्रॉफिट भी दिया। उनकी पहली जमा राशि 5,000 रुपये थी, जो कथित तौर पर 5,245 रुपये के रूप में वापस मिली। इस सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने बड़ी रकम निवेश करना शुरू कर दिया।

9 लाख रुपये की प्रोसेसिंग फी की मांग

फ्रॉड तब और खतरनाक हो गया जब ऐप ने उनके वॉलेट में 18 लाख रुपये का लोन दिखाया, जो कथित तौर पर सफल आईपीओ आवंटन के बाद दिया गया था। जब जडेजा ने रकम निकालने की कोशिश की, तो ट्रांजैक्शन फेल हो गया। इसके बाद साइबर क्रिमिनल्स ने फंड रिलीज करने के नाम पर जडेजा से 9 लाख रुपये की प्रोसेसिंग फी की मांग की। इसी पॉइंट पर उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। जडेजा ने पुलिस कंप्लेन केसाथ नैशनल साइबर हेल्पलाइन पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा दी है।

कैसे रहें सेफ?

इस तरह के स्कैम से बचने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है। किसी भी अनजान ग्रुप में ऐड किए जाने पर तुरंत उसे रिपोर्ट करें और एग्जिट हो जाएं। वॉट्सऐप पर टू-स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करें। बायोमेट्रिक लॉक्स को ऐक्टिवेट करें। ग्रुप में ऐड करने न करने वाली सेटिंग को अपने सुविधानुसार बदलें। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के नाम पर बेहद कम समय में मोटा मुनाफा देने वाले लुभावने मेसेजेस पर भरोसा न करें।

