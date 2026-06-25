ऑफिस मीटिंग से जिम तक: मेरी फेवरेट स्मार्टवॉच जो मेरे लुक और हेल्थ, दोनों का ख्याल रखती हैं
अमेजन पर स्मार्टवॉच की इन शानदार डील्स के साथ अपनी फिटनेस और स्टाइल को अपग्रेड करें। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स वाली ये घड़ियाँ अब आपके बजट में उपलब्ध हैं। जल्दी करें, सीमित समय की इन ऑफर्स के साथ अपनी पसंदीदा स्मार्टवॉच को आज ही अपना बनाएं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अपने अपग्रेड में देरी न करें
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आज के आधुनिक दौर में स्मार्टवॉच न केवल समय देखने का जरिया है, बल्कि यह आपकी सेहत और लाइफस्टाइल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। यदि आप भी एक बेहतरीन स्मार्टवॉच खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर उपलब्ध ऑफर्स आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हैं। यहाँ टॉप-रेटेड स्मार्टवॉच पर भारी छूट दी जा रही है, जो प्रीमियम फीचर्स और स्टाइलिश डिज़ाइन के शौकीनों के लिए एक शानदार मौका है।
चाहे आप अपनी दैनिक गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए फिटनेस ट्रैकर की तलाश कर रहे हों या ऑफिस और पार्टी के लिए एक स्टाइलिश घड़ी चाहते हों, अमेज़न के पास हर जरूरत के लिए विकल्प मौजूद हैं। यहाँ आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, ब्लड ऑक्सीजन सेंसर और लंबी बैटरी लाइफ जैसे एडवांस फीचर्स वाली घड़ियाँ बेहद किफायती दामों पर मिल जाएंगी। बोट, नॉइज़ और फायर-बोल्ट जैसे प्रमुख ब्रांड्स के लेटेस्ट मॉडल्स पर बड़ी बचत के अवसर उपलब्ध हैं।
कम बजट में प्रीमियम फीचर्स पाने का यह सबसे सही समय है। अमेज़न के ये ऑफर्स सीमित अवधि के लिए हैं, इसलिए देर न करें। अपनी पसंद, बजट और फीचर्स की तुलना करें और अपनी कलाई की शोभा बढ़ाने के साथ-साथ अपनी फिटनेस को भी एक नई दिशा दें। अभी अमेजन विजिट करें और अपनी पसंदीदा स्मार्टवॉच को भारी बचत के साथ ऑर्डर करें।
1. Noise Pro 6R 1.46" AMOLED Smart Watch, 1000 NITS, Powered by AI Pro, Built-in GPS, Strava Integration, Stainless Steel Dial, Video Watch Faces, 3ATM, Emergency SOS, TWS Connectivity (Jet Black)
Noise Pro 6R एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है जो स्टाइल और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मेल है। स्टेनलेस स्टील डायल और राउंड डिज़ाइन के साथ आने वाली यह घड़ी न केवल दिखने में शानदार है, बल्कि इसमें Noise AI Pro जैसे स्मार्ट फीचर्स और बिल्ट-इन GPS भी दिया गया है। 1.46-इंच AMOLED डिस्प्ले और 1000 NITS ब्राइटनेस के साथ, यह घड़ी उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो अपनी फिटनेस और डेली लाइफ को स्मार्ट तरीके से ट्रैक करना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Strava सपोर्ट
AI स्मार्ट फीचर्स
बिल्ट-इन GPS
बेहतरीन डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
सुपर नोटिफिकेशन
गहरे पानी या तैराकी के लिए बहुत उपयुक्त नहीं
2. Fastrack Limitless Glide X 1.83" Smart Watch with Ultra UV HD Display, SpO2, Heart Rate & Sleep Tracking, Bluetooth Calling, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Smartwatch for Men & Women (Black)
Fastrack Limitless Glide एक बजट-फ्रेंडली स्मार्टवॉच है, जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम कीमत में एक बड़ी डिस्प्ले और जरूरी स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं। 1.83-इंच की बड़ी स्क्रीन, ब्लूटूथ कॉलिंग और 100 से अधिक स्पोर्ट्स मोड के साथ, यह घड़ी फिटनेस के प्रति जागरूक युवाओं और पहली बार स्मार्टवॉच लेने वालों के लिए एक आदर्श विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती
बड़ी डिस्प्ले
हेल्थ ट्रैकिंग
दैनिक उपयोग के लिए आरामदायक
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी 5 दिन से कम
बहुत एडवांस्ड AI फीचर्स नहीं
3. Fire-Boltt Phoenix Pro Round Smart Watch 1.39″ HD Display with Bluetooth Calling, AI Voice Assistant, SpO2 & Heart Rate Monitor, 120+ Sports Modes, IP67 Waterproof Smartwatch for Men & Women - Brown
Fire-Boltt Phoenix Pro उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बहुत कम बजट में एक प्रीमियम 'मेटल बॉडी' वाली स्मार्टवॉच की तलाश में हैं। राउंड डायल डिज़ाइन और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ, यह घड़ी उन युवाओं के लिए डिज़ाइन की गई है जो कम खर्च में स्टाइलिश और कार्यात्मक गैजेट चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती
प्रीमियम डिजाइन
वॉयस असिस्टेंट
स्पोर्ट्स मोड
क्यों खोजें विकल्प
ब्राइटनेस तेज धूप में थोड़ी कम
म्यूजिक स्टोर करने की सुविधा नहीं
वॉल्यूम कंट्रोल सीमित
4. boAt Storm Call 4 India's first Smartwatch with Type-C Charging,1.96”(4.97 cm) HD Display, Functional Crown, BT Calling, Sports Modes, Heart Rate, SpO2, Sleep & Stress Tracking, SOS,IP68(Active Black)
boAt Storm Call 4 स्मार्टवॉच की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है, क्योंकि यह भारत की पहली टाइप-सी चार्जिंग वाली स्मार्टवॉच है। यह अपने यूनिक चार्जिंग फीचर, फंक्शनल क्राउन और बड़े HD डिस्प्ले के साथ उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो सुविधा और स्टाइल को एक साथ चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
टाइप-सी चार्जिंग
फंक्शनल क्राउन
मजबूत बनावट
बेहतर कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम फीचर्स (जैसे कॉलिंग) का ज्यादा इस्तेमाल बैटरी को जल्दी खत्म
कुछ रंगों या मॉडल्स की स्टॉक उपलब्धता सीमित
5. Amazfit Active 3 Premium(Smartchoice)GPS Running Smart Watch, 1.32"AMOLED Sapphire Display,12-Day Battery,4GB Storage,Offline Maps, 170+Workout Modes, 5 ATM,Fitness Tracker, Android & iOS, Apex Silver
Amazfit Active एक प्रीमियम और हाई-परफॉर्मेंस स्मार्टवॉच है, जिसे विशेष रूप से रनर्स और फिटनेस के शौकीनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्टेनलेस स्टील फ्रेम और सफायर ग्लास जैसी प्रीमियम सामग्री के साथ, यह घड़ी न केवल बेहद टिकाऊ है, बल्कि यह अपने एडवांस्ड GPS और ऑफलाइन मैप्स के कारण लंबी दौड़ और एडवेंचर के लिए एक बेहतरीन साथी है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी
प्रोफेशनल फिटनेस डेटा
लंबी बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
बजट स्मार्टवॉच के मुकाबले काफी महंगी
बहुत सारे प्रो-लेवल फिटनेस डेटा को समझने के लिए थोड़ा सीखने की जरूरत
6. Amazfit Bip Max 50mm Smartwatch, 2.07" AMOLED Display, 20 Days of Battery, GPS, 4GB Storage, Offline Maps, Fitness Tracker, Hybrid Training, 150+ Sports, HYROX Mode, 5 ATM for Android & iPhone, Silver
Amazfit Bip Max एक दमदार स्मार्टवॉच है, जो अपनी विशाल डिस्प्ले और बेहतरीन बैटरी लाइफ के लिए जानी जाती है। 2.07-इंच के विशाल AMOLED डिस्प्ले और एल्युमीनियम एलॉय बॉडी के साथ आने वाली यह घड़ी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से मुक्ति चाहते हैं और एक प्रोफेशनल फिटनेस ट्रैकर की तलाश में हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेजोड़ बैटरी
बड़ी डिस्प्ले
ऑफलाइन मैप्स
प्रोफेशनल ट्रेनिंग
गियर ट्रैकिंग
क्यों खोजें विकल्प
मेमोरी स्पेसिफिकेशन
साइज बड़ी
7. CrossBeats Armour Pro AI Premium Smart Watch for man | Latest 1.43” AMOLED Always on Display | 5 ATM Waterproof | 30-Day Battery |GPS BT Calling Smartwatch |150+ Sports Modes| BP HR SPO2 (Green)
CrossBeats Armour Pro AI एक मिलिट्री-ग्रेड रग्ड स्मार्टवॉच है, जिसे कठिन परिस्थितियों और एडवेंचर के लिए तैयार किया गया है। अपनी मजबूत बनावट, 1200 NITS की शानदार ब्राइटनेस और 30 दिन तक चलने वाली लंबी बैटरी के साथ, यह उन लोगों के लिए एक पावरहाउस है जो रफ एंड टफ गैजेट्स पसंद करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक मजबूती
शानदार स्क्रीन
आउटडोर फीचर्स
बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
एक स्लीक या फॉर्मल लुक वाली घड़ी
1. स्मार्टवॉच में क्या-क्या जानकारी मिलती है?
एक स्मार्टवॉच आपके स्वास्थ्य और दैनिक गतिविधियों से जुड़ी बहुत सी जानकारी देती है:
स्वास्थ्य ट्रैकिंग: हार्ट रेट (दिल की धड़कन), ब्लड ऑक्सीजन (SpO2), ब्लड प्रेशर, स्लीप ट्रैकिंग (नींद की गुणवत्ता), और स्ट्रेस लेवल।
फिटनेस डेटा: कदम गिनना, कैलोरी बर्न, और विभिन्न स्पोर्ट्स मोड (जैसे रनिंग, साइकिलिंग, योगा)।
सूचनाएं : फोन पर आने वाले कॉल, मैसेज, व्हाट्सऐप अलर्ट और अन्य ऐप्स के नोटिफिकेशन।
अन्य जानकारी: मौसम का हाल, कैलेंडर इवेंट्स, अलार्म, टाइमर, और दिशा-निर्देश (GPS के जरिए)।
2. स्मार्टवॉच के फायदे और नुकसान क्या हैं?
फायदे:
सेहत के प्रति जागरूकता: यह आपको अपनी सेहत पर नजर रखने और सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करती है।
सुविधा: फोन को बार-बार जेब से निकाले बिना आप महत्वपूर्ण कॉल या मैसेज देख सकते हैं।
फिटनेस मोटिवेशन: स्पोर्ट्स मोड और फिटनेस गोल सेट करने से आप अपनी एक्सरसाइज को बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं।
स्टाइल: यह आपकी पर्सनैलिटी को एक आधुनिक और स्टाइलिश लुक देती है।
नुकसान:
बैटरी की समस्या: फोन की तरह इसे भी बार-बार चार्ज करने की जरूरत पड़ती है।
डेटा की सटीकता: कई बजट स्मार्टवॉच में स्वास्थ्य संबंधी डेटा (जैसे BP या कैलोरी) मेडिकल उपकरणों जितना सटीक नहीं होता।
स्क्रीन साइज: छोटी स्क्रीन पर टाइपिंग करना या लंबी जानकारी पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है।
निर्भरता: यह मुख्य रूप से आपके फोन से जुड़ी होती है, इसलिए फोन के बिना इसके कई फीचर्स काम नहीं करते।
3. स्मार्टवॉच से हम क्या-क्या कर सकते हैं?
ब्लूटूथ कॉलिंग: घड़ी के जरिए ही कॉल रिसीव कर सकते हैं और बात कर सकते हैं।
म्यूजिक और कैमरा कंट्रोल: बिना फोन छुए गाने बदल सकते हैं और फोटो खींच सकते हैं।
नेविगेशन: GPS की मदद से रास्तों का पता लगा सकते हैं।
वॉइस असिस्टेंट: गूगल असिस्टेंट या सिरी जैसे वॉइस कमांड्स का उपयोग करके रिमाइंडर सेट कर सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं।
पेमेंट और ई-टिकटिंग: कुछ चुनिंदा मॉडल्स में पेमेंट करने या कार्ड्स को डिजिटल स्टोर करने की सुविधा भी होती है।
4. स्मार्टवॉच के क्या नुकसान हैं?
ध्यान भटकना: बार-बार आने वाले नोटिफिकेशन काम में व्यवधान डाल सकते हैं।
स्वास्थ्य संबंधी निर्भरता: लोग कई बार इन घड़ियों पर इतना अधिक भरोसा कर लेते हैं कि छोटी समस्या पर भी घबराने लगते हैं (हालाँकि डेटा हमेशा मेडिकल ग्रेड नहीं होता)।
कीमत: अच्छी क्वालिटी और सटीक फीचर्स वाली स्मार्टवॉच काफी महंगी हो सकती हैं।
गोपनीयता : आपकी शारीरिक गतिविधि और डेटा कंपनी के सर्वर पर जाता है, जिससे प्राइवेसी को लेकर चिंता हो सकती है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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