Google का स्टोरेज हो गया फुल तो कोई टेंशन नहीं, ये Gmail ट्रिक्स आएंगे बहुत काम

संक्षेप: अक्सर गूगल स्टोरेज खत्म होने की दिक्कत सामने आती है और कई यूजर्स इससे परेशान होते हैं। हम आपके लिए वे टिप्स और ट्रिक्स लेकर आए हैं, जिनके साथ स्टोरेज क्लीन किया जा सकता है।

गूगल की सेवाओं जैसे- Gmail और Drive सबका इस्तेमाल लाखों यूजर्स रोजाना करते हैं और यूजर्स को मिलने वाला 15GB फ्री स्टोरेज बहुत जल्दी भर जाता है। अगर आपको भी बार-बार Google Storage Full वाला नोटिफिकेशन दिख रहा है तो इसे आसानी से कम किया जा सकता है। कई बार लोगों को लगता है कि उनकी Drive में सेव फाइल्स स्टोरेज यूज कर रही हैं लेकिन Gmail अटैचमेंट्स भी ढेर सारा स्टोरेज इस्तेमाल करते हैं।

कई साल से आपके Gmail में आ रहे पुराने ईमेल्स में अटैचमेंट में फोटो से लेकर PDF या प्रेजेंटेशंस सब शामिल होते हैं, इनके अकाउंट में पड़े रहने से स्टोरेज बेकार होता रहता है। हर छोटे से लेकर बड़ा अटैचमेंट तक 15GB फ्री स्टोरेज का हिस्सा बनते जाते हैं और आखिर में स्टोरेज धीरे-धीरे भर जाता है। आइए बताएं कि आपको कैसे स्टोरेज खाली करना है और इसकी ट्रिक क्या है।

आपको बदलनी होंगी ये Gmail सेटिंग्स - सबसे पहले Gmail ओपेन करें और Settings में जाएं।

- इसके बाद आपको See All Settings पर क्लिक करना होगा।

- अब Forwarding and POP/IMAP टैब में जाएं।

- यहां IMAP Access सेक्शन में जाने के बाद उन Syncing options को डिसेबल कर दें, जो आप यूज नहीं करते।

- कई बार इन डुप्लिकेट ईमेल्स की वजह से एक्सट्रा स्पेस यूज होता है।

बड़े अटैचमेंट वाले ईमेल करें डिलीट

- आपको Gmail ओपेन करने के बाद सर्च बार में has:attachment larger:10M लिखकर सर्च करना है।

- इसके बाद आपके लिए उन ईमेल्स की लिस्ट ओपेन हो जाएगी, जिनके अटैचमेंट्स 10MB से ज्यादा के हैं।

- आप 10M की जगह 20M या 5M भी लिख सकते हैं।

- जो ईमेल आपके काम के नहीं हैं, उन्हें डिलीट करते ही स्टोरेज खाली हो जाएगा।