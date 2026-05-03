कंगाल कर देगा फ्री का Wi-Fi, सोच-समझकर करना इस्तेमाल वरना साफ हो जाएगा अकाउंट

FREE की चीजें किसे अच्छी नहीं लगती है और यह वजह ही कि फ्री की चीजों पर लोग टूट पड़ते हैं। फ्री का लालच कई बार खतरनाक साबित होता है और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। Public Wi-Fi के मामले में भी ऐसा ही है। जहां भी फ्री वाई-फाई मिलता है, लोगों की भीड़ जुट जाती है।

FREE की चीजें किसे अच्छी नहीं लगती है और यह वजह ही कि फ्री की चीजों पर लोग टूट पड़ते हैं। फ्री का लालच कई बार खतरनाक साबित होता है और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। Public Wi-Fi के मामले में भी ऐसा ही है। जहां भी फ्री वाई-फाई मिलता है, लोगों की भीड़ जुट जाती है, ताकि मुफ्त में इंटरनेट का मजा लिया जा सके। लोग उसके खरतनाक परिणामों के बारे में भी नहीं सोचते। भारत में लाखों लोग हर दिन Public Wi-Fi से जुड़ते हैं, लेकिन साइबर एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि पब्लिक Wi-Fi के खतरों से लोग हैकिंग, डेटा चोरी और धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। चाहे हवाई अड्डे हों, कैफे हों या रेलवे स्टेशन, असुरक्षित नेटवर्क हमलावरों को निजी डेटा चुराने का मौका दे देते हैं। 2026 में डिजिटल पेमेंट और मोबाइल बैंकिंग के बढ़ते चलन को देखते हुए, यह समझना बहुत जरूरी है कि जब आप किसी पब्लिक Wi-Fi से जुड़ते हैं, तो क्या होता है। यहां हम आपको ऐसे तरीके भी बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप सुरक्षित रह सकते हैं और अपने पैसे तथा निजी डेटा को सेफ रख सकते हैं।

जब आप पब्लिक Wi-Fi इस्तेमाल करते हैं, तो असल में क्या होता है? जब आप फ्री Wi-Fi से कनेक्ट होते हैं, तो आपका डिवाइस एक शेयर्ड नेटवर्क पर कम्युनिकेट करता है, जो अक्सर एन्क्रिप्टेड नहीं होता। इसका मतलब है कि उसी नेटवर्क पर मौजूद हैकर्स आपकी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। वे "मैन-इन-द-मिडिल" अटैक जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें वे चुपके से आपके और उस वेबसाइट के बीच बैठ जाते हैं, जिस पर आप विजिट कर रहे होते हैं।

आसान शब्दों में कहें तो, आप जो कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे पासवर्ड, OTP, ईमेल, उसे इंटरसेप्ट किया जा सकता है, अगर नेटवर्क सुरक्षित न हो। नकली Wi-Fi हॉटस्पॉट, जो असली जैसे दिखते हैं, इस रिस्क को और भी बढ़ा देते हैं।

पब्लिक Wi-Fi के खतरे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए पब्लिक Wi-Fi के सबसे बड़े खतरे हैं, पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी और मैलवेयर अटैक। साइबर अपराधी बैंकिंग ऐप्स, सोशल मीडिया या यहां तक कि काम से जुड़े अकाउंट्स की लॉगिन डिटेल्स भी चुरा सकते हैं।

एक और आम तरकीब है 'सेशन हाइजैकिंग', जिसमें हमलावर आपके पासवर्ड की दोबारा जरूरत पड़े बिना ही आपके लॉग-इन किए हुए अकाउंट्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। कुछ नेटवर्क्स आपके डिवाइस में मैलवेयर भी डाल सकते हैं, जो आपके डिस्कनेक्ट होने के बाद भी आपकी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता है।

आम यूजर्स के लिए, इससे पैसों का नुकसान, UPI ऐप्स का हैक होना, या निजी तस्वीरों और मैसेज का गलत इस्तेमाल हो सकता है।

सुरक्षित कैसे रहें आपको पब्लिक Wi-Fi से पूरी तरह बचने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। खुले नेटवर्क पर बैंकिंग ऐप्स में लॉग इन करने या पेमेंट करने से बचें। वेबसाइट के एड्रेस में हमेशा “HTTPS” देखें, इसका मतलब है कि कनेक्शन एन्क्रिप्टेड है। अपने फोन पर ऑटो-कनेक्ट सेटिंग्स बंद कर दें, ताकि यह अपने-आप अनजान नेटवर्क से न जुड़ जाए। किसी भरोसेमंद VPN (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) का इस्तेमाल करने से आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करके सुरक्षा की एक और लेयर मिल जाती है। साथ ही, जरूरी ऐप्स पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) चालू करें। अगर कोई आपका पासवर्ड चुरा भी लेता है, तो भी उसे आसानी से एक्सेस नहीं मिल पाएगा।