ह्यूमनॉइड रोबोट से देश को खतरा, इस सरकार ने लगाया 'BAN', जासूसी का डर

अमेरिका ने चीनी ह्यूमनॉइड रोबोट पर बैन लगा दिया है। अमेरिकी सरकार कहना है कि इनसे जासूसी का खतरा है और ये डिवाइस देश की साइबर सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। डिटेल में जानिए क्या है पूरा मामला..

अमेरिका को ह्यूमनॉइड रोबोट से जासूसी का खतरा महसूस होने लगा है, शायद इसलिए देश में चीनी ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर बैन लगाया जा रहा है। मंगलवार को ट्रंप प्रशासन ने नए चीनी रोबोट और पावर इनवर्टर के इंपोर्ट को रोकने के लिए कदम उठाए। उनका कहना है कि ये डिवाइस देश की साइबर सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि इस बैन से अमेरिका में AI के विकास को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों से बचाने में मदद मिलेगी और देश के अंदर ही ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने को बढ़ावा मिलेगा।

अमेरिका की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, फेडरल कम्युनिकेशन्स कमीशन ने कहा, "ये डिवाइस सप्लाई चेन में ऐसी कमजोरियां पैदा कर सकते हैं जिनसे अमेरिका की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है और साइबर सुरक्षा का ऐसा खतरा पैदा हो सकता है जो अमेरिका के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरा बन सकता है। FCC अमेरिका की अहम सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए अपना काम जारी रखेगा।" यह बैन ऐसे समय में लगाया जा रहा है जब चीनी रोबोट कंपनी Unitree की अमेरिका में बिक्री बढ़ रही थी। खासकर विश्वविद्यालयों और रिसर्च संस्थानों से अच्छी बिक्री हो रही थी।

अमेरिकी सरकार ने आखिर क्यों लगाया बैन इस बैन में विदेश में बने नए एडवांस्ड रोबोट (जैसे कि इंसानों जैसे दिखने वाले और चार पैरों वाली मशीनें) और पावर इनवर्टर शामिल हैं। FCC ने कहा कि इन चीजों को उसकी 'कवर्ड लिस्ट' में जोड़ा गया है; यह उन सामानों और सेवाओं की लिस्ट है जिन्हें वह अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है।

ऑर्डर के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक, जो रोबोट अमेरिका में नहीं बने हैं और जिनमें 65% से कम अमेरिकी पार्ट्स (वैल्यू के हिसाब से) लगे हैं, उनके लिए लाइसेंस की जरूरत होगी। ध्यान रखें कि इसमें लगभग सभी रोबोट आ सकते हैं क्योंकि एडवांस्ड चिप्स ज्यादातर अमेरिका में नहीं बनते हैं।

यानी, भले ही अमेरिका ने चीनी रोबोट पर सीधे तौर पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन इस बात की संभावना है कि नए नियमों के तहत चीनी कंपनियों को लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। खबरों के मुताबिक, उम्मीद थी कि FCC कई गैर-चीनी सप्लायर्स को इन पाबंदियों से छूट देगा, जैसा कि उसने हाल ही में विदेशी ड्रोन और राउटर पर लगी रोक के मामले में किया था।

AI मॉडल पर भी बैन लगाने की तैयारी रोबोट के अलावा, अमेरिका चीनी ओपन-वेट AI मॉडल, जैसे कि Kimi K3 और GLM 5.2 पर भी बैन लगाने पर विचार कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये मॉडल OpenAI और Anthropic के फ्रंटियर AI मॉडल के लेवल तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कम लागत में। अमेरिका ने Moonshot AI पर यह आरोप भी लगाया है कि उसने Kimi K3 को ट्रेन करने के लिए Anthropic के मॉडल का इस्तेमाल किया है, यह एक बड़े मॉडल के रिस्पॉन्स के आधार पर छोटे मॉडल को ट्रेन करने की प्रक्रिया है।

रोबोट से जुड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं FCC ने विदेशी रोबोट के संभावित गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है। उसने कहा, "रोबोट ऐसा डेटा इकट्ठा करते हैं जिसका इस्तेमाल अमेरिकियों की निगरानी करने, विदेशी खुफिया एजेंसियों की क्षमताएं बढ़ाने या दूर से ही रोबोट पर कब्जा करने के लिए कर सकते हैं।"

वॉशिंगटन में चीनी दूतावास ने इस प्रतिबंध पर प्रतिक्रिया देते हुए एक बयान जारी किया। इसमें अमेरिका से आग्रह किया गया कि वह "दोनों देशों के कारोबारी समुदायों की निष्पक्ष और तर्कसंगत आवाजों पर ध्यान दे" और "चीनी कंपनियों को बदनाम करना तथा उन पर प्रतिबंध लगाने की धमकी देना बंद करे।"

इस बैन के पीछे की वजह यह है कि चीनी कंपनियों ने फैक्टरियों और घरों में इस्तेमाल होने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट के मार्केट में टेस्ला और बॉस्टन डायनामिक्स जैसी अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले तेजी से काम किया है। दुनिया भर में भी ह्यूमनॉइड रोबोट के मार्केट में चीनी कंपनियों का दबदबा है। माना जाता है कि यूनिट्री सबसे बड़ी ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने वाली कंपनी है, जिसके पास ग्लोबल मार्केट का लगभग पांचवां हिस्सा है। यह कंपनी उन तीन चीनी फर्मों में से एक है जिनका ह्यूमनॉइड रोबोट के क्षेत्र में दबदबा है। हाल ही में इसे पेंटागन की उन कंपनियों की लिस्ट में शामिल किया गया है जिन पर चीनी सेना का समर्थन होने का आरोप है। इस कदम को अमेरिका की ओर से भविष्य में और सख्त कार्रवाई किए जाने का संकेत माना जा रहा है।

यूनिट्री ने हाल ही में यूनिट्री रोबोट के ब्रेन को शक्ति प्रदान करने के लिए चिपमेकर के ब्लैकवेल चिप्स का उपयोग करने के लिए एनवीडिया के साथ साझेदारी की है। एनवीडिया ने कहा था कि उन रोबोटों का डेटा अमेरिका में रहेगा। फिर भी, कंपनी के आलोचकों को डर है कि रोबोटों का उपयोग डेटा निकालकर, बीजिंग भेजकर या महत्वपूर्ण कामों को बाधित करके प्रमुख अमेरिकी उद्योगों की जासूसी करने के लिए किया जा सकता है। इससे पहले अमेरिकी सांसदों ने चीनी रोबोट पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की थी।