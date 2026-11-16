70W पावर बैंक से 240W केबल तक, केवल ₹999 से शुरू है नए गैजेट्स की कीमत
URBN ने भारत में URBN One सीरीज के साथ पावर बैंक, मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर, 67W GaN चार्जर और 240W USB-C केबल लॉन्च की है। सीरीज की कीमत 999 रुपये से शुरू होती है, जबकि टॉप मॉडल 3,499 रुपये में आता है।
टेक ब्रैंड URBN ने अपनी प्रीमियम चार्जिंग एक्सेसरीज की नई URBN One सीरीज पेश की है। इस सीरीज में पावर बैंक, मैग्नेटिक वायरलेस पावर बैंक, GaN वॉल चार्जर और हाई-स्पीड USB-C केबल शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक, इन प्रोडक्ट्स को परफॉर्मेंस, पोर्टेबिलिटी, डिजाइन और सेफ्टी को ध्यान में रखकर डिवेलप किया गया है। कंपनी ने बताया है कि इस रेंज को उसकी अपनी फैसिलिटी में तैयार किया गया है।
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URBN One सीरीज में Ultra Volt और Mini Volt पावर बैंक शामिल हैं, जो क्रम से 70W और 35W तक आउटपुट देते हैं। इसके अलावा Aero MagTag सीरीज के मैग्नेटिक पावर बैंक 15W तक वायरलेस और 20W तक वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। कंपनी ने इस लाइनअप में 67W GaN चार्जर और 240W USB-C केबल भी शामिल की है।
URBN Ultra Volt 70W 20000mAh Power Bank
URBN Ultra Volt की कीमत 3,499 रुपये है। इसमें 20,000mAh की बैटरी दी गई है और यह 70W तक फास्ट चार्जिंग आउटपुट देता है। इसमें दो USB-C आउटपुट मिलते हैं, जिससे एक साथ दो डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं। यह स्मार्टफोन के साथ टैबलेट और कम्पैटिबल लैपटॉप को भी चार्ज कर सकता है।
पावर बैंक में हाई-डेंसिटी Lithium-Polymer बैटरी दी गई है। इसके साथ डिटैचेबल USB-C केबल मिलती है, जो 480Mbps तक डेटा ट्रांसफर सपोर्ट करती है। इसमें LED बैटरी डिस्प्ले के साथ PD, PPS और QC चार्जिंग प्रोटोकॉल का सपोर्ट है। कंपनी के मुताबिक, कम्पैटिबल 40W चार्जर की मदद से इसे 2.7 घंटे से कम समय में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है।
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URBN Mini Volt 35W 10000mAh Power Bank
Mini Volt 35W की कीमत 2,199 रुपये है। इसमें 10,000mAh की बैटरी और 35W तक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। इसका वजन करीब 180 ग्राम है, जिससे इसे रोजाना ऑफिस, कॉलेज या ट्रैवल के दौरान आसानी से साथ ले जाया जा सकता है।
इसमें डुअल USB-C आउटपुट, डिटैचेबल चार्जिंग और डेटा केबल तथा LED बैटरी डिस्प्ले दिया गया है। यह PD, PPS और QC चार्जिंग स्टैंडर्ड को भी सपोर्ट करता है।
URBN Aero MagTag 20W 10000mAh Power Bank
Aero MagTag 20W 10,000mAh पावर बैंक की कीमत 2,499 रुपये है। यह 15W तक मैग्नेटिक वायरलेस और 20W तक वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसमें मैग्नेटिक अलाइनमेंट के साथ बिल्ट-इन किकस्टैंड दिया गया है, जिससे चार्जिंग के दौरान फोन को खड़ा करके इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसका वजन 194 ग्राम है। इसमें LED डिस्प्ले, दो USB-C पोर्ट, पास-थ्रू चार्जिंग और स्टैंडबाय मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं। कंपनी बॉक्स में MagTag Ring भी देती है, जिससे इसे सामान्य फोन केस के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह Blue, Black और Mocha कलर में मिल रहा है।
URBN Aero MagTag 20W 5000mAh Power Bank
छोटे और हल्के विकल्प के तौर पर Aero MagTag 20W 5000mAh पावर बैंक पेश किया गया है। इसकी कीमत 1,999 रुपये है और वजन 127 ग्राम है। यह 15W तक वायरलेस और 20W तक वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसमें मैग्नेटिक अलाइनमेंट, बिल्ट-इन किकस्टैंड, LED डिस्प्ले, डुअल USB-C पोर्ट, पास-थ्रू चार्जिंग और स्टैंडबाय मोड दिए गए हैं। इसके साथ MagTag Ring भी मिलता है। यह Blue और Mocha कलर में उपलब्ध है।
URBN 3-Port 67W GaN Pro Wall Adapter
URBN One सीरीज में 67W GaN चार्जर भी शामिल है, जिसकी कीमत 2,499 रुपये है। इसमें दो USB-C पोर्ट और एक USB-A पोर्ट दिए गए हैं। यह PD, QC और Samsung Super Fast Charging 2.0 को सपोर्ट करता है। चार्जर में स्मार्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ 12-लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है। कंपनी के अनुसार, फायर-रेजिस्टेंट हाउसिंग इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद ऑप्शन बनाती है।
URBN MagCord 240W USB-C केबल
URBN ने MagCord 240W Magnetic Nylon Braided USB-C to USB-C Cable भी पेश की है। इसकी कीमत 999 रुपये है। यह 1.5 मीटर लंबी केबल है और 240W तक चार्जिंग, 48V/5A पावर डिलीवरी और 480Mbps तक डेटा ट्रांसफर सपोर्ट करती है। केबल में मैग्नेटिक नायलॉन ब्रेडिंग दी गई है। इसमें E-Mark चिपसेट, हाई-ग्रेड कनेक्टर्स और Flex Guard प्रोटेक्शन भी दिया गया है। यह Black, Grey, Dessert Titanium और Orange कलर्स में उपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
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