केवल 1499 रुपये में आए AI वाले नए ईयरबड्स, 30 घंटे चलेगी बैटरी
URBAN ने भारत में VIBE POD OWS वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च किए हैं। इनमें AI-पावर्ड लाइव लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ब्लूटूथ 6.0, ENC और चार्जिंग केस के साथ 30 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है।
लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी ब्रैंड URBAN ने भारतीय मार्केट में नए वायरलेस ऑडियो डिवाइस VIBE POD OWS को लॉन्च किया है। इन ओपन-ईयर ईयरबड्स में AI-पावर्ड लाइव लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ब्लूटूथ 6.0 कनेक्टिविटी और एनवायरनमेंटल नॉइज कैंसिलेशन (ENC) जैसे फीचर्स मिलते हैं। कंपनी ने इसे म्यूजिक सुनने, गेमिंग और रोजमर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर पेश किया है। इसकी कीमत 1,499 रुपये रखी गई है। इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से खरीदा जा सकता है।
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AI की मदद से होगा भाषाओं का अनुवाद
URBAN VIBE POD OWS का सबसे खास फीचर AI-पावर्ड लाइव लैंग्वेज ट्रांसलेशन है। कंपनी के मुताबिक, यह फीचर अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच बातचीत को आसान बनाने में मदद करता है। हालांकि, कंपनी ने फिलहाल उपलब्ध जानकारी में सपोर्टेड भाषाओं की संख्या और ट्रांसलेशन के लिए जरूरी ऐप या बाकी शर्तों की जानकारी नहीं दी है।
ओपन-ईयर डिजाइन और ENC
इन ईयरबड्स में ओपन-ईयर डिजाइन दिया गया है। इस तरह के डिजाइन में ईयरबड्स कानों को पूरी तरह बंद नहीं करते, जिससे यूजर्स म्यूजिक सुनने के साथ आसपास की आवाजें भी सुन सकते हैं और अलर्ट रह सकते हैं। यह फीचर उन लोगों के लिए काम का हो सकता है जो बाहर टहलते समय या रोजमर्रा के काम करते हुए ऑडियो सुनना पसंद करते हैं।
कंपनी का दावा है कि इनमें दमदार बास के साथ ENC तकनीक भी दी गई है। ENC का इस्तेमाल कॉल के दौरान आसपास के शोर को कम करने के लिए किया जाता है, जिससे दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति को आवाज ज्यादा साफ सुनाई देने में मदद मिल सकती है।
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ब्लूटूथ 6.0 और 30 घंटे तक की बैटरी
URBAN VIBE POD OWS में ब्लूटूथ 6.0 कनेक्टिविटी दी गई है। कंपनी के मुताबिक, इससे कम्पैटिबल डिवाइस के साथ वायरलेस कनेक्शन की सुविधा मिलती है। इनमें गेमिंग और वीडियो सिंक फीचर भी है, जिसका मकसद ऑडियो और वीडियो के बीच डिले को कम करना है। हालांकि, कंपनी ने ऑडियो लेटेंसी के डीटेल्स नहीं बताए हैं।
बैटरी की बात करें तो चार्जिंग केस के साथ ये ईयरबड्स 30 घंटे तक का प्लेबैक टाइम देते हैं। इनमें सॉफ्ट-टच कंट्रोल्स भी हैं, जिनकी मदद से यूजर्स म्यूजिक और कॉल जैसे जरूरी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी इस डिवाइस के साथ एक साल की वारंटी भी दे रही है।
इतनी रखी गई है कीमत
URBAN VIBE POD OWS की कीमत 1,499 रुपये है। इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट gourban.in और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदा जा सकता है। AI ट्रांसलेशन, ओपन-ईयर डिजाइन और लंबी बैटरी लाइफ के साथ कंपनी ने इसे त्योहारी सीजन में गिफ्टिंग के विकल्प के तौर पर भी पेश किया है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।