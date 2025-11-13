Hindustan Hindi News
देसी ब्रांड लाया यूनिक और स्टाइलिश ईयरबड्स, मिलेगी 60 घंटे तक की बैटरी लाइफ, कीमत भी कम

देसी ब्रांड लाया यूनिक और स्टाइलिश ईयरबड्स, मिलेगी 60 घंटे तक की बैटरी लाइफ, कीमत भी कम

संक्षेप: URBAN ने भारत में अपने लेटेस्ट URBAN Vibe Clip 2 ओपन-ईयर वायरलेस ईयरबड्स को लॉन्च किया है। सीमित समय के लिए 1,999 रुपये के इंट्रोडक्टरी प्राइस पर उपलब्ध है। दावा है कि चार्जिंग केस के साथ कुल 60 घंटे तक का प्लेटाइम मिलता है।

Thu, 13 Nov 2025 12:59 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
URBAN ने भारत में अपने लेटेस्ट URBAN Vibe Clip 2 ओपन-ईयर वायरलेस ईयरबड्स को लॉन्च किया है। कंपनी ने क्लिप-ऑन डिजाइन की उपयोगिता और ओपन-ईयर ईयरबड्स के कंफर्ट को मिलाकर, URBAN Vibe Clip 2 को रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया है। कानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया यह ईयरबड्स दमदार साउंड और क्रिस्टल-क्लियर कॉल क्वालिटी प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है, जो अपने आस-पास के माहौल से अवगत रहते हुए भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं। दावा है कि चार्जिंग केस के साथ कुल 60 घंटे तक का प्लेटाइम मिलता है। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

URBAN Vibe Clip 2 की खासियत

अर्बन वाइब क्लिप 2 में एक ओपन-ईयर क्लिप-ऑन डिजाइन है जो कान की नली को ढके बिना कान के चारों ओर आराम से फिट हो जाता है। यह एक हवादार, प्रेशर-फ्री एक्सपीरियंस सुनिश्चित करता है, जिससे यूजर अपने आस-पास के वातावरण के प्रति जागरूक रहते हुए संगीत, कॉल और पॉडकास्ट का आनंद ले सकते हैं। यह जॉगिंग, साइकिलिंग, वर्कआउट या बाहर काम करने के लिए परफेक्ट है।

urban launched vibe clip 2

शक्तिशाली 16.2 एमएम डायनामिक ड्राइवर्स से लैस, URBAN Vibe Clip 2 डिटेल हाई, बैलेंस्ड मिड्स और डीप बास आउटपुट के साथ क्रिस्टल-क्लियर ऑडियो प्रदान करता है। AI एनवायर्नमेंटल नॉइज कैंसिलेशन (AI-ENC) बैकग्राउंड नॉइज को कम करके कॉल की क्लैरिटी बढ़ाता है, जिससे बेहतरीन कम्युनिकेशन मिलता है।

ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी से लैस, यह डिवाइस तेज कनेक्टिविटी, स्टेबल ट्रांसमिशन और लो लैटेंसी प्रदान करता है जिससे सुनने और गेमिंग का बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलता है। डुअल डिवाइस पेयरिंग फीचर यूजर्स को एक ही समय में दो डिवाइस से कनेक्ट रहने देता है, जिससे स्मार्टफोन और लैपटॉप के बीच तेजी से स्विच किया जा सकता है।

कुल 60 घंटे की बैटरी लाइफ

बैटरी लाइफ की बात करें तो, URBAN Vibe Clip 2 चार्जिंग केस के साथ कुल 60 घंटे तक का प्लेटाइम और अकेले ईयरबड्स 18 घंटे तक प्लेबैक टाइम प्रदान करता है। चार्जिंग के लिए इसमें टाइप-सी पोर्ट मिलता है। ये ईयरबड्स IPX5 वॉटर-रेसिस्टेंट हैं, जो इन्हें पसीने और छींटों से सुरक्षित रखते हैं।

वाइब क्लिप 2 हैंड्स फ्री कंट्रोल के लिए सिरी और गूगल असिस्टेंट जैसे वॉयस असिस्टेंट का भी सपोर्ट करता है और इसमें प्लेबैक, वॉल्यूम और कॉल तक ईजी एक्सेस के लिए टच कंट्रोल मिलते हैं।

कीमत और उपलब्धता

अर्बन वाइब क्लिप 2 ओपन-ईयर वायरलेस ईयरबड्स सीमित समय के लिए 1,999 रुपये के इंट्रोडक्टरी प्राइस पर उपलब्ध है और यह अर्बन की आधिकारिक वेबसाइट (gourban.in), अमेजन, फ्लिपकार्ट और देशभर में चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल भागीदारों के माध्यम से उपलब्ध होगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
