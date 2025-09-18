एकसाथ चार्ज होंगे फोन, लैपटॉप, टैबलेट; आ गया 30000mAh बैटरी वाला पावरबैंक, कीमत बजट में urban camp 30000mah powerbank and urban camp 2 10000mah powerbank launched in india under rs 4k, Gadgets Hindi News - Hindustan
अर्बन ने भारतीय बाजार में नए URBAN CAMP Powerbank और URBAN CAMP 2 Powerbank को लॉन्च किया है। ये हाई बैटरी कैपेसिटी, फास्ट चार्जिंग, मजबूत बिल्ड और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। चलिए देखते हैं अलग-अलग मॉडल की कीमत और खासियत...

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 04:04 PM
अगर आप अक्सर कैंपेनिंग या फिर आउटडओर एक्टिविटी करते रहते हैं और इस दौरान अपने गैजेट्स को चार्ज रखने के लिए पावरबैंक तलाश रहे हैं, तो अर्बन के नए पोर्टेबल चार्जिंग डिवाइस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अर्बन ने भारतीय बाजार में नए URBAN CAMP Powerbank और URBAN CAMP 2 Powerbank को लॉन्च किया है। ये हाई बैटरी कैपेसिटी, फास्ट चार्जिंग, मजबूत बिल्ड और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। चलिए देखते हैं अलग-अलग मॉडल की कीमत और खासियत...

URBAN CAMP Powerbank

URBAN CAMP Powerbank और URBAN CAMP 2 Powerbank

अर्बन कैंप पावरबैंक में 65W आउटपुट वाली 30,000mAh की बैटरी है, जिससे लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन एक साथ चार्ज हो सकते हैं। इसमें दो टाइप-सी पीडी पोर्ट और दो यूएसबी-ए क्यूसी 3.0 पोर्ट हैं। इसका मजबूत, अर्मर्ड डिजाइन कठिन परिस्थितियों के लिए बनाया गया है, जो इसे प्रोफेशनल्स, ट्रैवलर्स और आउटडोर एक्टिविटीज के लिए परफेक्ट बनाता है।

ये भी पढ़ें:मात्र ₹34,999 में 65 inch Smart TV, अमेजन ने दिया भारी डिस्काउंट, देखें लिस्ट

URBAN CAMP 2 Powerbank

URBAN CAMP 2 Powerbank

अर्बन कैंप 2 पावरबैंक में 22.5W आउटपुट वाली 10,000mAh की बैटरी है। यह एक कॉम्पैक्ट और ट्रैवल फ्रेंडरी बॉडी में आता है। यह रिट्रैक्टेबल टाइप-सी केबल, डिजिटल डिस्प्ले और आसानी से ले कहीं भी ले जाने के लिए एक हुक के साथ आता है। यह डिवाइस टू-वे फास्ट चार्जिंग, यूएसबी-सी पीडी और यूएसबी-ए क्यूसी 3.0 आउटपुट को सपोर्ट करता है, जो इसे डेली यूज के लिए परफेक्ट बनाता है।

दोनों मॉडलों में ऑप्टिमाइज्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटेलिजेंट आईसी टेक्नोलॉजी शामिल है। इसमें रियल चार्जिंग को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल डिस्प्ले भी है।

अलग-अलग मॉडल की कीमत

30,000mAh बैटरी कैपेसिटी वाले अर्बन कैंप पावरबैंक की कीमत 3,999 रुपये है, जबकि 10,000mAh बैटरी कैपेसिटी वाले अर्बन कैंप 2 पावरबैंक मॉडल की कीमत 2,199 रुपये है। दोनों पावरबैंक अर्बन की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon और Flipkart जैसे लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और देशभर के चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

URBAN के इन Powerbanks पर भारी डिस्काउंट

