AI फिटनेस बैंड और ANC ईयरबड्स लॉन्च! 45 दिन चलेगी बैटरी, 50 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेशन
URBAN ने ARC Go 2 AI Smart Fitness Band और Q9i AI ANC TWS Earbuds भारत में लॉन्च किए हैं। इनमें 45 दिन की बैटरी, AI रिकवरी ट्रैकिंग, ANC और 50 से ज्यादा भाषाओं में लाइव ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं।
लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी ब्रैंड URBAN ने भारतीय मार्केट में दो नए डिवाइस लॉन्च किए हैं। कंपनी ने URBAN ARC Go 2 AI Smart Fitness Band और URBAN Q9i AI ANC TWS Earbuds पेश किए हैं। इन दोनों प्रोडक्ट्स में AI बेस्ड फीचर्स दिए गए हैं। जहां ARC Go 2 फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग पर फोकस करता है, वहीं Q9i ईयरबड्स में एक्टिव नॉइज कैंसलेशन (ANC), AI लाइव ट्रांसलेशन और स्मार्टफोन स्टैंड जैसे फीचर्स मिलते हैं। दोनों डिवाइस एक साल की वारंटी के साथ आते हैं।
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URBAN ARC Go 2 की कीमत 5,999 रुपये रखी गई है। वहीं, URBAN Q9i AI ANC TWS Earbuds को 4,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। दोनों प्रोडक्ट्स कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट gourban.in, देशभर के चुनिंदा रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदे जा सकते हैं।
URBAN ARC Go 2 के फीचर्स
URBAN ARC Go 2 को खासतौर पर फिटनेस और रोजमर्रा की हेल्थ मॉनिटरिंग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें AI-पावर्ड Recovery Function दिया गया है, जो यूजर्स को उनकी रिकवरी से जुड़ी पर्सनलाइज्ड इनसाइट्स देने में मदद करता है। इसके अलावा बैंड में हार्ट रेट, स्लीप और स्ट्रेस ट्रैकिंग के लिए एडवांस्ड सेंसर दिए गए हैं।
इस फिटनेस बैंड में 110 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। इसके जरिए यूजर्स अलग-अलग तरह की फिजिकल एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। इसमें 30 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन भी दिए गए हैं। इसके अलावा लंबे समय तक बैठे रहने पर अलर्ट और महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल रिमाइंडर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।
डिजाइन की बात करें तो इसमें लाइटवेट बॉडी के साथ बुने हुए फैब्रिक का स्ट्रैप दिया गया है। इसमें कॉल और मैसेज अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल और जेस्चर कैमरा कंट्रोल जैसे फीचर्स भी हैं। कंपनी के मुताबिक, इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 45 दिनों तक चल सकती है। इसमें IPX68 वाटर रेसिस्टेंस भी दिया गया है। यह फिटनेस बैंड Jet Black, Ink Blue, Stone Grey, Ocean, Orange और Magenta समेत छह कलर ऑप्शन में आएगा।
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URBAN Q9i ईयरबड्स में ANC और AI ट्रांसलेशन
URBAN Q9i AI ANC TWS Earbuds की बात करें तो इनमें एक्टिव नॉइज कैंसलेशन (ANC) का सपोर्ट मिलता है। कंपनी ने इनमें 13mm डायनामिक ड्राइवर्स दिए हैं, जो बेहतर बास और ऑडियो एक्सपीरियंस देने का दावा करते हैं। इनमें AI Live Translation सबसे खास फीचर है। इसकी मदद से यूजर्स 50 से ज्यादा ग्लोबल भाषाओं में ट्रांसलेशन कर सकेंगे। यह फीचर AI TransFun ऐप के जरिए काम करता है।
ईयरबड्स में इंटीग्रेटेड Smart Stand भी दिया गया है। इसकी मदद से यूजर्स अपने स्मार्टफोन को ईयरबड्स के केस पर टिकाकर वीडियो देख सकते हैं या फिटनेस ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इनमें Bluetooth 6.0 और क्लियर कॉलिंग के लिए Clear Call HD Mic दिया गया है।
बैटरी की बात करें तो कंपनी के मुताबिक, URBAN Q9i कुल 30 घंटे तक का प्लेबैक टाइम देते हैं। ईयरबड्स एक बार चार्ज करने पर 6 घंटे तक चल सकते हैं। इनमें चार्जिंग के लिए USB Type-C पोर्ट दिया गया है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।